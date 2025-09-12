Мои заказы

Экскурсии на русском языке

Найдено 8 экскурсий в категории «Экскурсии на русском языке» в Будапеште на русском языке, цены от €30, скидки до 5%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Трансфер из аэропорта в центр города
На машине
1 час
29 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта в Будапешт: комфорт на каждом этапе пути
Выбирая наш трансфер, вы гарантируете себе беззаботное начало и завершение путешествия по великолепному Будапешту
Сегодня в 22:30
Завтра в 00:30
€49 за всё до 3 чел.
Буда - путешествие во времени
Пешая
2 часа
380 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Буда - путешествие во времени: от Рыбацкого бастиона до собора Матьяша
Окунитесь в средневековую атмосферу Буды, где каждый камень хранит истории венгерских королей и битв за свободу
Начало: Среди стен Рыбацкого Бастиона
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
€30 за человека
Шедевры музея изобразительных искусств в Будапеште
2 часа
33 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Шедевры музея изобразительных искусств
Исследуйте музей изобразительных искусств Будапешта: от Эль Греко до Рафаэля, уникальная возможность увидеть мировые шедевры
Начало: В Музее изобразительных искусств
Завтра в 10:00
14 сен в 10:00
€150 за всё до 10 чел.
Будапешт - первая встреча на Tesla
На машине
3.5 часа
127 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Будапешт - первая встреча: эксклюзивный тур с личным гидом
Откройте для себя великолепие Будапешта: исторические сокровища, архитектурные шедевры и живописные виды в индивидуальной обстановке
Завтра в 14:00
14 сен в 14:00
€170 за всё до 4 чел.
Трансфер из Будапешта в Вену
На машине
3 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из Будапешта в Вену
Без волнений доберитесь из Будапешта в Вену. Водитель встретит вас в аэропорту или по указанному адресу. Комфортные автомобили и автобусы
Завтра в 05:30
14 сен в 00:30
€250 за всё до 3 чел.
Очаровательные пригороды Будапешта
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Очаровательные пригороды Будапешта
Погрузитесь в атмосферу венгерских пригородов, посетив величественные дворцы и уникальные храмы. Узнайте больше о знаменитых людях и истории этих мест
19 сен в 09:00
22 сен в 09:00
€320 за всё до 6 чел.
Сказочная Венгрия: Эстергом, Вишеград, Сентендре и Добогокё за 1 день
На машине
8 часов
-
5%
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Венгрия: древние столицы и городки Дуная
Посетите Вышеград, Эстергом, Сентендре и Добогокё. Узнайте историю Венгрии, насладитесь видами Дуная и попробуйте национальные блюда
10 окт в 08:00
11 окт в 08:00
€323€339 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Будапешту + чарующий Сентендре
На машине
7.5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Будапешт и Сентендре за один день
Откройте для себя Будапешт и Сентендре за один день! Узнайте легенды столицы и насладитесь уютом старинного города. Без лишних хлопот и усталости
14 сен в 08:00
15 сен в 08:00
€320 за всё до 4 чел.

