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Спектакль-экскурсия «Шанс Короля»

4.9
11 отзывов
Максим Ф.
Максим Ф. – Гид из Будапешта
Спектакль-экскурсия подходит для взрослых и детей в возрасте от 6 лет. Во время увлекательной сказочной прогулки по живописным местам древнего Будапешта, вы узнаете больше 100 интересных фактов об истории 📖 города и государства. Самое главное — вся информация будет подана максимально интересно и увлекательно. Основное Если вы приехали в Будапешт с детьми, то наверняка ищете экскурсии 🧭, на которых бы вам было интересно обоим. Мы предлагаем вам поучаствовать в спектакле-экскурсии «Шанс короля» — вы не только узнайте интересные истории о Будапеште, но и весело 🥳 проведете время.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • €27 за человека

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Спектакль-экскурсия «Шанс Короля»
Спектакль-экскурсия «Шанс Короля»

Что вы увидите

  • Парижский двор
  • Площадь студентов
  • Парк Кароя
  • Университетская библиотека
  • Площадь Ференцек
  • Останки Пештской стены
  • Мост Свободы
История Будапешта, превращенная в сказку для детей (6+) и взрослых. Новый тип театра сочетает в себе экскурсию ⛳, увлекательную сказку и технологичный способ подачи. Вы сможете выбрать — вы хотите остаться просто зрителем или действительно поучаствовать в судьбе героев и влиться в действие по полной!
Спектакль-Экскурсия
Прогулка пройдет по самым живописным уголкам старого Будапешта и продлится 1 час 30 минут. Расстояние 3700 метров с минимальным перепадом высот — все-таки по пути нам попадутся два подземных перехода.
Культура
Сказочная история 📖 «Шанс короля» содержит более 100 реальных фактов о городе. С фактурой не шутим! При этом формат совершенно не скучный. Если кто-то вдруг забубнил — так нужно для спектакля. Но никто не бубнит — актёры интересно рассказывают о 1000-летней истории Венгрии.
Для взрослых и детей
Кубик-рубик, кафе «Централ», древний Турул, история пештской стены, наводнение 1838 года и король-невидимка — лишь часть сюжетов, интересных в любом возрасте. (6+)
Что входит
  • Более 100 реальных фактов о городе в формате спектакль-экскурсия
  • Персональные наушники с регулятором громкости и размера
Что не входит
  • Питание, вода
  • Личные расходы (сувениры и проч. )
Начало
🚩 Március 15. tér, Budapest 1056, Magyarország
Место завершения
🏁 Szabadság híd
Спектакль-экскурсия «Шанс Короля»
Спектакль-экскурсия «Шанс Короля»
Спектакль-экскурсия «Шанс Короля»
Спектакль-экскурсия «Шанс Короля»
Спектакль-экскурсия «Шанс Короля»
Спектакль-экскурсия «Шанс Короля»
Спектакль-экскурсия «Шанс Короля»
Спектакль-экскурсия «Шанс Короля»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Максим Ф.
Максим Ф.
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11 отзывов оставили туристы

Максим Ф. проводит ещё 3 экскурсии

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