История Будапешта, превращенная в сказку для детей (6+) и взрослых. Новый тип театра сочетает в себе экскурсию ⛳, увлекательную сказку и технологичный способ подачи. Вы сможете выбрать — вы хотите остаться просто зрителем или действительно поучаствовать в судьбе героев и влиться в действие по полной!

Спектакль-Экскурсия

Прогулка пройдет по самым живописным уголкам старого Будапешта и продлится 1 час 30 минут. Расстояние 3700 метров с минимальным перепадом высот — все-таки по пути нам попадутся два подземных перехода.

Культура

Сказочная история 📖 «Шанс короля» содержит более 100 реальных фактов о городе. С фактурой не шутим! При этом формат совершенно не скучный. Если кто-то вдруг забубнил — так нужно для спектакля. Но никто не бубнит — актёры интересно рассказывают о 1000-летней истории Венгрии.

Для взрослых и детей

Кубик-рубик, кафе «Централ», древний Турул, история пештской стены, наводнение 1838 года и король-невидимка — лишь часть сюжетов, интересных в любом возрасте. (6+)