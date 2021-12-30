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Во время увлекательной сказочной прогулки по живописным местам древнего Будапешта, вы узнаете больше 100 интересных фактов об истории города и читать дальше уменьшить государства.



Самое главное — вся информация будет подана максимально интересно и увлекательно. Основное Если вы приехали в Будапешт с детьми, то наверняка ищете экскурсии, на которых бы вам было интересно обоим.



Мы предлагаем вам поучаствовать в спектакле-экскурсии «Шанс короля» — вы не только узнайте интересные истории о Будапеште, но и весело проведете время. Спектакль-экскурсия подходит для взрослых и детей в возрасте от 6 лет.Во время увлекательной сказочной прогулки по живописным местам древнего Будапешта, вы узнаете больше 100 интересных фактов об истории города и 4.4 3 отзыва

Maxim Ваш гид в Будапеште Задать вопрос Групповая экскурсия €30 за человека 4.4 3 отзыва 🇷🇺 русский 1.5 часа 1-20 человек Пешком Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии История Будапешта, превращенная в сказку для детей (6+) и взрослых. Новый тип театра сочетает в себе экскурсию, увлекательную сказку и технологичный способ подачи. Вы сможете выбрать — вы хотите остаться просто зрителем или действительно поучаствовать в судьбе героев и влиться в действие по полной! Спектакль-Экскурсия Прогулка пройдет по самым живописным уголкам старого Будапешта и продлится 1 час 30 минут. Расстояние 3700 метров с минимальным перепадом высот — все-таки по пути нам попадутся два подземных перехода. Культура Сказочная история «Шанс короля» содержит более 100 реальных фактов о городе. С фактурой не шутим! При этом формат совершенно не скучный. Если кто-то вдруг забубнил — так нужно для спектакля. Но никто не бубнит — актёры интересно рассказывают о 1000-летней истории Венгрии. Для взрослых и детей Кубик-рубик, кафе «Централ», древний Турул, история пештской стены, наводнение 1838 года и король-невидимка — лишь часть сюжетов, интересных в любом возрасте. (6+)

Пятница, суббота в 16.00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Парижский двор

Площадь студентов

Парк Кароя

Университетская библиотека

Площадь Ференцек

Останки Пештской стены

Мост Свободы Что включено Более 100 реальных фактов о городе в формате спектакль-экскурсия

Персональные наушники с регулятором громкости и размера Что не входит в цену Питание, вода

Личные расходы (сувениры и проч.) Где начинаем и завершаем? Начало: Март 15. тер, Будапешт 1056, Мадьярорсаг Завершение: Szabadság híd Когда и сколько длится? Когда: Пятница, суббота в 16.00 Экскурсия длится около 1.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек. Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.