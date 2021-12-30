Спектакль-экскурсия подходит для взрослых и детей в возрасте от 6 лет.
Во время увлекательной сказочной прогулки по живописным местам древнего Будапешта, вы узнаете больше 100 интересных фактов об истории города и
Во время увлекательной сказочной прогулки по живописным местам древнего Будапешта, вы узнаете больше 100 интересных фактов об истории города и
Описание экскурсииИстория Будапешта, превращенная в сказку для детей (6+) и взрослых. Новый тип театра сочетает в себе экскурсию, увлекательную сказку и технологичный способ подачи. Вы сможете выбрать — вы хотите остаться просто зрителем или действительно поучаствовать в судьбе героев и влиться в действие по полной! Спектакль-Экскурсия Прогулка пройдет по самым живописным уголкам старого Будапешта и продлится 1 час 30 минут. Расстояние 3700 метров с минимальным перепадом высот — все-таки по пути нам попадутся два подземных перехода. Культура Сказочная история «Шанс короля» содержит более 100 реальных фактов о городе. С фактурой не шутим! При этом формат совершенно не скучный. Если кто-то вдруг забубнил — так нужно для спектакля. Но никто не бубнит — актёры интересно рассказывают о 1000-летней истории Венгрии. Для взрослых и детей Кубик-рубик, кафе «Централ», древний Турул, история пештской стены, наводнение 1838 года и король-невидимка — лишь часть сюжетов, интересных в любом возрасте. (6+)
Пятница, суббота в 16.00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парижский двор
- Площадь студентов
- Парк Кароя
- Университетская библиотека
- Площадь Ференцек
- Останки Пештской стены
- Мост Свободы
Что включено
- Более 100 реальных фактов о городе в формате спектакль-экскурсия
- Персональные наушники с регулятором громкости и размера
Что не входит в цену
- Питание, вода
- Личные расходы (сувениры и проч.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Март 15. тер, Будапешт 1056, Мадьярорсаг
Завершение: Szabadság híd
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница, суббота в 16.00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
E
Не могу сказать, что экскурсия именно детская - если "взрослый" человек сохранил в себе "детскость" и открытость - ему понравится. Утверждать, что экскурсия исторически сверх информативна не буду, но почерпнуть из нее есть что. Сюжетная канва пусть и простая, но трогательная, сказочная, интересная!
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