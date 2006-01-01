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Свидание с Будапештом

5
1 отзыв
Инна
Инна – Гид из Будапешта
Мы прогуляемся по самым главным достопримечательностям Будапешта: увидим Будайский замок 🏰 и Колесо времени, пройдём по Цепному мосту и улицам Старого города.

Я расскажу легенды и исторические факты о столице Венгрии.

За два часа вы не просто сможете изучить Будапешт, велика вероятность в него влюбиться ❤️.
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  • 👥Групповая
  • 🗽Самое популярное
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €15 за человека

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Свидание с Будапештом
Свидание с Будапештом

Что вы увидите

  • Рыбацкий бастион
  • Собор Матьяша
  • дворик Львов
  • Королевский Дворец
  • Солнечные часы
  • Сторожевая Башня Будайской крепости
  • Нулевой километр
  • Цепной мост Сечени
  • Статуя птицы Турул
  • Многое другое
Наша прогулка 👣 начнется на площади среди стен Рыбацкого Бастиона, мы прогуляемся ко двору величественных Львов и по дворикам королевского замка. Прочувствуем азарт, интригу и восхищение присущие местам в которых мы побываем. В процессе у нас будет примерно 10 остановок. Закончится наша прогулка возле Нулевого Километра рядом со знаменитым Цепным Мостом.
Будапешт — это не только знаменитый Королевский Дворец и живописный Рыбацкий Бастион, но и улочки Старого Города, ухоженные дома, королевские дворики, уютные кондитерские и оживленные площади. Я помогу раскрыть все грани этого удивительного города и понять, что значит «дышать воздухом Будапешта»
Что входит
  • Услуги гида
Начало
🚩 Budapest, Szentháromság tér 3, 1014
Место завершения
🏁 Budapest, Clark Ádám tér, 1013
Свидание с Будапештом
Свидание с Будапештом
Свидание с Будапештом
Свидание с Будапештом
Свидание с Будапештом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Инна
Инна
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