Наша прогулка 👣 начнется на площади среди стен Рыбацкого Бастиона, мы прогуляемся ко двору величественных Львов и по дворикам королевского замка. Прочувствуем азарт, интригу и восхищение присущие местам в которых мы побываем. В процессе у нас будет примерно 10 остановок. Закончится наша прогулка возле Нулевого Километра рядом со знаменитым Цепным Мостом.

Будапешт — это не только знаменитый Королевский Дворец и живописный Рыбацкий Бастион, но и улочки Старого Города, ухоженные дома, королевские дворики, уютные кондитерские и оживленные площади. Я помогу раскрыть все грани этого удивительного города и понять, что значит «дышать воздухом Будапешта»