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Трансфер в Хевиз туда-обратно с ожиданием 6 часов

5
8 отзывов
Thermal. hungary
Thermal. hungary – Гид из Будапешта
Если вы устали от шумного Будапешта с огромным количеством туристов — отправляйтесь в небольшой городок Хевиз.

Здесь величественные леса и теплое озеро, которое не замерзает даже зимой.

Воды озера помогают при любых заболеваниях и наполняют энергией после длительного путешествия.

Мы организуем вашу однодневную поездку до Хевиза — вам остается только отдохнуть.
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  • 🚘Услуги трансфера
  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧖SPA
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • €180 за экскурсию

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Трансфер в Хевиз туда-обратно с ожиданием 6 часов
Трансфер в Хевиз туда-обратно с ожиданием 6 часов

Что вы увидите

  • термальное озеро Хевиз
Трансферы выполняют профессиональные водители с лицензией. Имеется страховка на пассажиров и багаж.
Небольшой венгерский городок Хевиз известен во всем мире как город-купальня. И зимой, и летом едут сюда туристы из многих стран мира. Едут, чтобы окунуться в воды самого большого в мире термального водоема - озера Хевиз. Озеро Хевиз расположено в окружении заповедного леса площадью 50 гектаров, что обеспечивает курорту особый, неповторимый целебный микроклимат.

Курорт ОЗЕРО ХЕВИЗ специализируется на лечении следующих болезней:

    заболевания опорно-двигательного аппарата (все виды артрозов и артритов, остеопороз, спондилез, остеохондроз, подагра), ревматизм гинекологические заболевания (хронические воспалительные процессы малого таза, бесплодие, нарушения менструального цикла, генитальная гипоплазия, проблемы климактерического периода, нарушения сексуальной сферы)
    хронические воспалительные процессы (хронический аднексит adnexitis chron. с возможностью излечения), хронический параметрит, спаечный процесс, определенные анатомические неизлечимые изменения - для облегчения процесса.
    Последствия abscessus cavi Douglasi и гнойных аппендицитов со стойкими последствиями. Послеоперационные воспалительные процессы. Гормональные гипофункциональные состояния девушек и молодых женщин. Ожирение, бесплодие, oligomenorroe (G. Langendцrfer, R. Peter). гормональные расстройства (некоторые формы сахарного диабета, щитовидная железа) дерматиты (аллергические реакции, псориаз) послеоперационная и посттравматическая реабилитация.
    Минеральные источники Хевиза пригодны и для питья и лечат хронические заболевания желудочно-кишечного тракта.
    Что входит
    • трансфер из Будапешта в Хевиз
    • ожидание в Хевизе 6 часов
    • обратный трансфер из Хевиза в Будапешт
    Что не входит
    • услуги экскурсовода
    Начало и место завершения
    🚩 по договоренности
    Трансфер в Хевиз туда-обратно с ожиданием 6 часов
    Трансфер в Хевиз туда-обратно с ожиданием 6 часов
    Трансфер в Хевиз туда-обратно с ожиданием 6 часов
    Трансфер в Хевиз туда-обратно с ожиданием 6 часов

    Выберите дату для поездки

    • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Thermal. hungary
    Thermal. hungary
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    8 отзывов оставили туристы

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