Водная прогулка
Фукуокское сафари
Поцеловать жирафа, помахать рукой Камбодже и узнать секретный ингредиент рыбного соуса
11 дек в 08:00
13 дек в 08:00
от €350 за всё до 9 чел.
Водная прогулка
Морская одиссея по южным островам Фукуока
Исследовать необитаемые остров, поснорклить среди кораллов и пообедать на берегу
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
от $300 за всё до 10 чел.
Водная прогулка
Морское приключение на Фукуоке: три острова, канатная дорога и аквапарк
Понырять у рифов, прокатиться над морем на самой длинной канатке мира и отдохнуть на аттракционах
Начало: По договорённости с организатором
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
$450 за всё до 4 чел.
-
5%
Водная прогулка
Снорклинг и отдых на трёх островах Фукуока
Знакомство с подводным миром, самые красивые пляжи и обед на борту - всё включено
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
$39
$41 за человека
