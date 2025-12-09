Найдено 4 экскурсии в категории « Нескучные экскурсии » в Фукуоке на русском языке, цены от €39, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 9 часов 4 отзыва Водная прогулка Фукуокское сафари Поцеловать жирафа, помахать рукой Камбодже и узнать секретный ингредиент рыбного соуса от €350 за всё до 9 чел. 8 часов Водная прогулка Морская одиссея по южным островам Фукуока Исследовать необитаемые остров, поснорклить среди кораллов и пообедать на берегу от $300 за всё до 10 чел. На катере 7 часов Водная прогулка Морское приключение на Фукуоке: три острова, канатная дорога и аквапарк Понырять у рифов, прокатиться над морем на самой длинной канатке мира и отдохнуть на аттракционах Начало: По договорённости с организатором $450 за всё до 4 чел. 8 часов 5% Водная прогулка Снорклинг и отдых на трёх островах Фукуока Знакомство с подводным миром, самые красивые пляжи и обед на борту - всё включено Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 08:00 $39 $41 за человека Другие экскурсии Фукуока

