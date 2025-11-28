Мои заказы

Площадь Бадинь – экскурсии в Ханое

Найдено 3 экскурсии в категории «Площадь Бадинь» в Ханое на русском языке, цены от $31. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Первое знакомство с Ханоем
На машине
3.5 часа
56 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по многогранному Ханою
Путешествие по Ханою с посещением исторических мест, храмов и популярных районов. Узнайте о культуре и традициях вьетнамцев
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
$185 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта в Ханой
На машине
1 час
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта в Ханой: удобство и надежность
Путешествие в Ханой начинается с комфортного трансфера из аэропорта. Водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и доставит в отель
Начало: В аэропорту
Сегодня в 03:00
Завтра в 00:00
$31 за всё до 3 чел.
Всё самое важное в Ханое - за день
На автобусе
7 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Всё самое важное в Ханое - за день
Увидеть главные символы столицы Вьетнама и прикоснуться к истокам конфуцианской мудрости
Начало: В Старом квартале
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$70 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    28 ноября 2025
    Первое знакомство с Ханоем
    Лиза, большое спасибо за потрясающую экскурсию по Ханою! Вы не просто гид, вы настоящий рассказчик и вдохновитель. Благодаря вам город
    читать дальше

    ожил, наполнился историями, легендами и особым колоритом. Было невероятно интересно и познавательно! Очень рекомендую всем, кто хочет увидеть и понять настоящий Ханой.

  • V
    Vlad
    27 ноября 2025
    Первое знакомство с Ханоем
    Елизавета отличный гид, которая рассказала основную историю Вьетнама и погрузила в быт и обычаи местных жителей, а также ответила на
    читать дальше

    все интересующий вопросы. Особенность, которая понравилась, Елизавета имеет профильное образование и живет во Вьетнаме продолжительное время, поэтому в экскурсии чувствуется профессионализм и интерес к вьетнамской культуре. Однозначно могу порекомендовать экскурсию.

    Елизавета отличный гид, которая рассказала основную историю Вьетнама и погрузила в быт и обычаи местных жителей, а также ответила на все интересующий вопросы. Особенность, которая понравилась, Елизавета имеет профильное образование и живет во Вьетнаме продолжительное время, поэтому в экскурсии чувствуется профессионализм и интерес к вьетнамской культуре. Однозначно могу порекомендовать экскурсию.
  • М
    Мария
    24 октября 2025
    Первое знакомство с Ханоем
    Хотим выразить огромную благодарность Елизавете за блестящую экскурсию! Мы всего за один день смогли получить целостное и глубокое представление не
    читать дальше

    только о Ханое, но и о Вьетнаме в целом.

    Отдельно хочется отметить:

    · Структура: Подача материала была идеально выстроена — от древней истории к современности, что помогло понять, как формировался сегодняшний Ханой.
    · Глубина знаний: Елизавета с легкостью и огромной эрудицией отвечала на любые наши вопросы, будь то о династиях прошлого, местных верованиях или современной кухне.
    · Искренность: Чувствовалась не просто профессиональная обязанность, а искренняя любовь к стране и желание поделиться ее богатством с нами.

    Спасибо, Елизавета, за то, что помогли нам не просто увидеть достопримечательности, а по-настоящему прочувствовать дух этого удивительного города и его жителей. Обязательно порекомендуем вас всем друзьям!

  • А
    Александра
    17 октября 2025
    Первое знакомство с Ханоем
    5 октября у нас была обзорная экскурсия по Ханою с экскурсоводом Елизаветой, очень понравилось, очень интересно рассказала, отвечала на все
    читать дальше

    возникающие вопросы, экскурсия комфортная на автомобиле, встретили около гостиницы, туда же и вернули)), вообщем отличный экскурсовод, все прошло просто на 💯 🔥. Спасибо Лизе за такую увлекательную и познавательную экскурсию, всем советую и экскурсию и экскурсовода 💕🌹

  • Л
    Лидия
    17 октября 2025
    Всё самое важное в Ханое - за день
    Здравствуйте!
    Тур очень понравился своей содержательностью, структурой и яркостью впечатлений! У меня времени пребывания в Ханое было совсем мало из-за дождя,
    читать дальше

    поэтому была очень рада этой программе! Со мной был удивительный гид Сергей, который поразил меня своими глубокими знаниями по истории, этнологии, традиционной культуре Вьетнама! Я узнала так много прекрасных легенд, историю и судьбу вьетнамского народа, прониклась их духовной составляющей, что, безусловно, не только расширило мои знания, но и сподвигло меня изучать эту сказочно прекрасную страну в дальнейшем! После этого тура и моих новых впечатлений хочется снова приехать во Вьетнам! Хочу выразить свою искреннюю благодарность Сергею и организаторам тура "Всё самое важное в Ханое - за день!" за те яркие впечатления о Ханое и Вьетнаме, которые останутся со мной навсегда!

  • Ю
    Юля
    7 октября 2025
    Первое знакомство с Ханоем
    Экскурсия была отличная, гид замечательный, программа интересная, гид отвечала на все наши вопросы, очень приятная девушка
  • Е
    Елена
    7 октября 2025
    Первое знакомство с Ханоем
    Елизавета просто великолепная умница.
    Много рассказала, много ходили, так как объекты некоторые далековать друг от друга, то переезд на такси. Очень положительное впечатление. Мне очень понравилось
  • Д
    Дмитрий
    5 октября 2025
    Первое знакомство с Ханоем
    Здравствуйте! Отправлял в Ханой из Нячанга на концерт дочку и супругу, 04.10.25. Связались с Лизой, так как были ограничены по
    читать дальше

    времени, то попросили встретить в аэропорту и сразу начать экскурсию. Девочка - умница. Все в восторге от ее профессионализма! Все время на связи, встретила на машине, сама продумала усеченную (из-за нашей ограниченности во времени), но очень информативную программу, масса информации, локации для экскурсии подобрала идеальные, накормила, отвезла в отель. Подсказала все организационные вопросы по отлету обратно, где поужинать. Резюме: если вам нужен профессиональный гид и душевный человек, от общения с которым получите массу удовольствия - смело обращайтесь к Елизавете. Мои супруга и дочка остались в восторге! Спасибо Лиза!

  • Ю
    Юрий
    16 сентября 2025
    Первое знакомство с Ханоем
    Елизавета молодец! Все прошло на высшем уровне! Рекомендую друзья, но не врагам!!!
  • Е
    Елена
    22 августа 2025
    Первое знакомство с Ханоем
    9 августа были в на обзорной экскурсии в Ханое с гидом Елизаветой. Прекрастный гид, экскурсия прошла очень увлекательно, интересно. Елизавета гид от бога, всем советую!!!!
  • Е
    Елена
    16 августа 2025
    Первое знакомство с Ханоем
    Очень понравилась экскурсия по городу с Лизой! Чувствуется её профильное образование по языку и истории, а про культуру, традиции и
    читать дальше

    образ жизни знает не из книжек и легенд, а из собственного опыта проживания в стране. Лиза интересный рассказчик, вся главная информация доступным языком без занудных или лишних подробностей. Отдельное спасибо Лизе за лояльность, мы бронировали экскурсию сразу по прилёту, но рейс задержали и пришлось несколько раз переносить время, Лиза подстроилась под наши пожелания. Кроме того, она очень позитивный и весёлый человек, ответила на все вопросы, прислала все ссылки на интересные места, которые мы просили, так что даже на следующий день были обеспечены культурной программой. Посоветовала очень хороший и вкусный ресторан. Мои дети- не любители экскурсий, но даже они были в восторге.

    Очень понравилась экскурсия по городу с Лизой! Чувствуется её профильное образование по языку и истории, а про культуру, традиции и образ жизни знает не из книжек и легенд, а из собственного опыта проживания в стране. Лиза интересный рассказчик, вся главная информация доступным языком без занудных или лишних подробностей. Отдельное спасибо Лизе за лояльность, мы бронировали экскурсию сразу по прилёту, но рейс задержали и пришлось несколько раз переносить время, Лиза подстроилась под наши пожелания. Кроме того, она очень позитивный и весёлый человек, ответила на все вопросы, прислала все ссылки на интересные места, которые мы просили, так что даже на следующий день были обеспечены культурной программой. Посоветовала очень хороший и вкусный ресторан. Мои дети- не любители экскурсий, но даже они были в восторге.
  • О
    Оксана
    4 августа 2025
    Первое знакомство с Ханоем
    Отличная экскурсия для первого знакомства с городом! Прониклись атмосферой Ханоя и в целом получили только положительные эмоции от прогулки.
  • Е
    Екатерина
    4 августа 2025
    Первое знакомство с Ханоем
    Лиза очень понравилась. У нас был полноценный диалог, а не экскурсионный монолог от нее. Лиза действительно очень любит Вьетнам и
    читать дальше

    Ханой в частности. Посмотрели город как смогли за 4 часа. И покатались с комфортом, и походили. Все наши просьбы были выполнены. Дети не гундели, а это самое главное. Узнали много интересных деталей. Рекомендуем!

  • С
    Светозара
    26 июля 2025
    Первое знакомство с Ханоем
    Очень понравилась экскурсия с Лизой! Даже подростки слушали и активно участвовали, хотя на экскурсии ходить не любят.
  • Н
    Наталья
    28 июня 2025
    Первое знакомство с Ханоем
    Нам все очень понравилось, замечательная экскурсия, прекрасный экскурсовод и удивительный Ханой! Мы в полном восторге! Если вы собираетесь в Ханой, экскурсия с Лизой обязательна!:)
  • Е
    Екатерина
    18 июня 2025
    Первое знакомство с Ханоем
    Обращалась к Елизавете за экскурсией по Ханою для родителей. Очень довольны как самой экскурсией, так и общением с Елизаветой! Прекрасная
    читать дальше

    информативная интересная программа. Елизавета профессионал своего дела и просто приятный человек:) Подсказала и сориентировала по мобильной связи, расписанию поезда и др. необходимым любому туристу моментам. Это был первый город по программе, и экскурсия "задала позитивный тон" всей дальнейшей поездке.

    Обращалась к Елизавете за экскурсией по Ханою для родителей. Очень довольны как самой экскурсией, так и общением с Елизаветой! Прекрасная информативная интересная программа. Елизавета профессионал своего дела и просто приятный человек:) Подсказала и сориентировала по мобильной связи, расписанию поезда и др. необходимым любому туристу моментам. Это был первый город по программе, и экскурсия "задала позитивный тон" всей дальнейшей поездке.
  • Е
    Евгения
    14 мая 2025
    Первое знакомство с Ханоем
    Спасибо Елизавете за экскурсию!
    Мы приехали вечером, но экскурсовод адаптировала свой маршрут к нам, рассказала много полезного и интересного о жизни
    читать дальше

    во Вьетнаме. К сожалению, из-за того, что было поздно мы многое не смогли посмотреть (уже было закрыто), но если вдруг судьба нас приведет еще раз в Ханой, обязательно сходим на классическую экскурсию от Елизаветы.

  • Н
    Наталья
    13 мая 2025
    Первое знакомство с Ханоем
    У нас было большое путешествие по Вьетнаму и много экскурсий. Елизавета оставила самое лучшее впечатление. Все четко, организовано, очень интересно. Лиза, большое спасибо, получили удовольствие и от экскурсии и от общения с Вами.
  • Д
    Денис
    11 мая 2025
    Первое знакомство с Ханоем
    Всё очень понравилась. Лиза профессионал своего дела! Ответила на все вопросы, выдала очень много информации.
  • А
    Анна
    6 мая 2025
    Первое знакомство с Ханоем
    Отличная организация: маршрут и вариянты изменений продуманы, время на каждом этапе рассчитано прекрасно - нигде не надо было ни ждать,
    читать дальше

    ни торопиться. Рассказ интересный - узнали про Вьетнам много нового - история, обычаи, легенды. Очень ценные советы про вьетнамскую еду - что надо заказывать, если по еде есть ограничения. Лизочка, большое спасибо!

    Отличная организация: маршрут и вариянты изменений продуманы, время на каждом этапе рассчитано прекрасно - нигде не

