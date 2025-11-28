Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по многогранному Ханою
Путешествие по Ханою с посещением исторических мест, храмов и популярных районов. Узнайте о культуре и традициях вьетнамцев
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
$185 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта в Ханой: удобство и надежность
Путешествие в Ханой начинается с комфортного трансфера из аэропорта. Водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и доставит в отель
Начало: В аэропорту
Сегодня в 03:00
Завтра в 00:00
$31 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Всё самое важное в Ханое - за день
Увидеть главные символы столицы Вьетнама и прикоснуться к истокам конфуцианской мудрости
Начало: В Старом квартале
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$70 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия28 ноября 2025Лиза, большое спасибо за потрясающую экскурсию по Ханою! Вы не просто гид, вы настоящий рассказчик и вдохновитель. Благодаря вам город
- VVlad27 ноября 2025Елизавета отличный гид, которая рассказала основную историю Вьетнама и погрузила в быт и обычаи местных жителей, а также ответила на
- ММария24 октября 2025Хотим выразить огромную благодарность Елизавете за блестящую экскурсию! Мы всего за один день смогли получить целостное и глубокое представление не
- ААлександра17 октября 20255 октября у нас была обзорная экскурсия по Ханою с экскурсоводом Елизаветой, очень понравилось, очень интересно рассказала, отвечала на все
- ЛЛидия17 октября 2025Здравствуйте!
Тур очень понравился своей содержательностью, структурой и яркостью впечатлений! У меня времени пребывания в Ханое было совсем мало из-за дождя,
- ЮЮля7 октября 2025Экскурсия была отличная, гид замечательный, программа интересная, гид отвечала на все наши вопросы, очень приятная девушка
- ЕЕлена7 октября 2025Елизавета просто великолепная умница.
Много рассказала, много ходили, так как объекты некоторые далековать друг от друга, то переезд на такси. Очень положительное впечатление. Мне очень понравилось
- ДДмитрий5 октября 2025Здравствуйте! Отправлял в Ханой из Нячанга на концерт дочку и супругу, 04.10.25. Связались с Лизой, так как были ограничены по
- ЮЮрий16 сентября 2025Елизавета молодец! Все прошло на высшем уровне! Рекомендую друзья, но не врагам!!!
- ЕЕлена22 августа 20259 августа были в на обзорной экскурсии в Ханое с гидом Елизаветой. Прекрастный гид, экскурсия прошла очень увлекательно, интересно. Елизавета гид от бога, всем советую!!!!
- ЕЕлена16 августа 2025Очень понравилась экскурсия по городу с Лизой! Чувствуется её профильное образование по языку и истории, а про культуру, традиции и
- ООксана4 августа 2025Отличная экскурсия для первого знакомства с городом! Прониклись атмосферой Ханоя и в целом получили только положительные эмоции от прогулки.
- ЕЕкатерина4 августа 2025Лиза очень понравилась. У нас был полноценный диалог, а не экскурсионный монолог от нее. Лиза действительно очень любит Вьетнам и
- ССветозара26 июля 2025Очень понравилась экскурсия с Лизой! Даже подростки слушали и активно участвовали, хотя на экскурсии ходить не любят.
- ННаталья28 июня 2025Нам все очень понравилось, замечательная экскурсия, прекрасный экскурсовод и удивительный Ханой! Мы в полном восторге! Если вы собираетесь в Ханой, экскурсия с Лизой обязательна!:)
- ЕЕкатерина18 июня 2025Обращалась к Елизавете за экскурсией по Ханою для родителей. Очень довольны как самой экскурсией, так и общением с Елизаветой! Прекрасная
- ЕЕвгения14 мая 2025Спасибо Елизавете за экскурсию!
Мы приехали вечером, но экскурсовод адаптировала свой маршрут к нам, рассказала много полезного и интересного о жизни
- ННаталья13 мая 2025У нас было большое путешествие по Вьетнаму и много экскурсий. Елизавета оставила самое лучшее впечатление. Все четко, организовано, очень интересно. Лиза, большое спасибо, получили удовольствие и от экскурсии и от общения с Вами.
- ДДенис11 мая 2025Всё очень понравилась. Лиза профессионал своего дела! Ответила на все вопросы, выдала очень много информации.
- ААнна6 мая 2025Отличная организация: маршрут и вариянты изменений продуманы, время на каждом этапе рассчитано прекрасно - нигде не надо было ни ждать,
Ответы на вопросы от путешественников по Ханою в категории «Площадь Бадинь»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ханое
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Ханою в декабре 2025
Сейчас в Ханое в категории "Площадь Бадинь" можно забронировать 3 экскурсии от 31 до 185. Туристы уже оставили гидам 61 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Ханое (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Площадь Бадинь», 61 ⭐ отзыв, цены от $31. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль