Вьетнама, также как живут вьетнамцы сейчас, всевозможные детали в старом городе, да и вообще в Ханое.

Под конец Сергей привел нас в кофейню, где просто потрясающее кофе. Позже мы поняли, что не в каждом месте оно такое. Также посоветовал другие места, что стоит попробовать.



НО на этом наши пути не разошлись! Мы не знали английского языка, да и вообще собирались сами все смотреть, так как купили гайд по Вьетнаму.



НАМ ТАК ПОВЕЗЛО, что благодаря этой обзорной экскурсии мы познакомились с Сергеем. Дальше мы съездили с ним еще на две экскурсии. В провинцию Ниньбинь, где невероятной красоты природа. Еще на производство ароматических палочек, и на изготовление традиционных шляп нон-ла.

МЫ БЫЛИ В ВОСТОРГЕ от всего!!! Осталось уйма впечатлений!!! Ко всему этому хочется добавить, что Сергей вежливый, интересный и приятный мужчина, просто отличная компания. Видно, что человек выкладывается по полной. Также Сергей отличный фотограф!!!



(может вам помочь с экскурсиями в других городах)