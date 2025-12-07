Мои заказы

Мини-группой по Вьетнаму: лёгкие треккинги, кукольный спектакль на воде и круиз по бухте Халонг

Пешком исследовать горы и рисовые поля, пройти меж скал на лайнере 5* и лодке, окунуться в легенды
Поросшие зеленью скалы, вьющиеся меж ними змейки рек, заболоченные ступени рисовых террас и лучезарные улыбки местных в конических шляпах — всё это Северный Вьетнам.

Мы доберёмся почти к границе с Китаем,
в Сапу, где живут малые народы — красные яо, таи, чёрные хмонги, которые до сих пор носят расшитые вручную национальные костюмы.

Рассмотрим их яркие одежды и погрузимся в уклад деревень, а также пройдём по стеклянному мосту над пропастью.

Затем сменим глубинку на столицу — Ханой: окунёмся в ритм мегаполиса, увидим курсирующий в сантиметрах от зданий поезд и прикоснёмся к древним сказкам и мифам, оживающим благодаря красочным куколкам.

А также познакомимся с буддийским наследием, следуя на лодке среди карстовых гор Чанган, и одни сутки проведём по-особенному роскошно — в круизе по бухте Халонг на лайнере 5* с бассейном на борту и панорамными каютами.

Описание тура

Организационные детали

Необходим загранпаспорт, действующий не менее 6 месяцев. Возьмите удобную обувь для прогулок и треккингов, дождевик, рюкзак на один день. В некоторых локациях может не быть стабильной связи.

Питание. Включены все завтраки — в отелях или локальных кафе с местной кухней. Также входит 1 ужин с дегустацией блюд Северного Вьетнама. Остальные приёмы пищи — в проверенных местах по маршруту, каждый выбирает и оплачивает самостоятельно.

Транспорт. Минивэн, спальный автобус. Все авто с кондиционером, мягкими сиденьями и достаточным пространством для багажа.

Возраст участников. 18+.

Виза. Гражданам России не требуется.

Уровень сложности. Лёгкий. Тур подойдёт тем, кто любит активные путешествия: в программе — треккинги по горам в Сапе, пешие прогулки по городам и природным локациям. Идём без рюкзаков, до 10 км в день, с умеренным набором высоты. Подходит для физически активных участников без специальной подготовки.

Программа тура по дням

1 день

Подготовка к путешествию

Встречаемся в Ханое, заселяемся в отель и на сегодня больше ничего не планируем. Уже утром мы отправимся на север — в горный городок на границе с Китаем.

2 день

Первая встреча с Сапой

Утром выезжаем в городок Сапа (5–6 часов в пути). По приезде — заселение в отель, обед и знакомство с окрестностями.

3 день

Треккинг с погружением в жизнь местных

Утром отправляемся в треккинг: впереди около 10 километров через рисовые террасы, подвесные мосты и деревни малых народов. Это будет настоящее погружение в другой мир — где люди до сих пор живут без интернета, в деревянных домах, среди гор и облаков.

4 день

Стеклянный мост над пропастью

Утром — неспешный завтрак и время восстановиться после треккинга. Потом отправимся в одно из самых впечатляющих мест этой поездки — к стеклянному мосту на высоте 2000 метров. Все ли осмелятся пройти его до конца?

5 день

Знакомство с Ханоем: история, современность, ритм

Возвращаемся в Ханой. Это первый полноценный день в столице, и мы проведём его, знакомясь с историей, духом и ритмом города. Увидим, где зарождался современный Вьетнам, почувствуем атмосферу Старого квартала, попробуем фирменный яичный кофе на знаменитой улице с поездом.

6 день

Круиз по бухте Халонг на 5-звёздочном лайнере

Впереди — роскошное приключение! Мы отправляемся в круиз по бухте Халонг — одному из самых впечатляющих природных мест Вьетнама и даже мира. Будем следовать меж островками и периодически сходить на берег. Ночуем на борту.

7 день

Рассвет в бухте Халонг, спектакль, прогулка по Ханою

После рассвета в бухте и завтрака возвращаемся в Ханой. Вечером идём на представление в театре, а затем — гулять по ночному рынку в Старом квартале с уличной едой, сувенирами и атмосферой живого мегаполиса.

8 день

Прогулка на лодках, знакомство с буддийским наследием, треккинг

Насладившись насыщенной ночной жизнью Ханоя, едем в соседнюю провинцию. Нас ждут неспешная прогулка на лодках среди скал, знакомство с буддийским наследием и, как обычно, немного треккинга.

9 день

Возвращение домой

Финальный день тура. Завтрак, выселение из номеров и ещё немного времени на город: последние сувениры, чашка яичного кофе и тёплое прощание с Ханоем.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1490
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 1 ужин
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Ханой и обратно в ваш город
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Обеды, ужины (кроме одного)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Наш отель в Ханое, 17:00
Завершение: Наш отель в Ханое, 14:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Ханое
Привет! Я Лена, блогер и путешественник. C 2020 года живу как цифровой кочевник, исследуя Азию. Обожаю нетуристические места и локальную кухню. Сейчас я создаю камерные туры по Юго-Восточной Азии — с
тёплой атмосферой, маршрутом, в котором всё продумано, и вниманием к деталям. Каждая поездка — это баланс: между приключением и комфортом, яркими впечатлениями и отдыхом, локальным и туристическим. Все организационные моменты я беру на себя — тебе остаётся только приехать. До встречи!

