Необходим загранпаспорт, действующий не менее 6 месяцев. Возьмите удобную обувь для прогулок и треккингов, дождевик, рюкзак на один день. В некоторых локациях может не быть стабильной связи.

Питание. Включены все завтраки — в отелях или локальных кафе с местной кухней. Также входит 1 ужин с дегустацией блюд Северного Вьетнама. Остальные приёмы пищи — в проверенных местах по маршруту, каждый выбирает и оплачивает самостоятельно.

Транспорт. Минивэн, спальный автобус. Все авто с кондиционером, мягкими сиденьями и достаточным пространством для багажа.

Возраст участников. 18+.

Виза. Гражданам России не требуется.

Уровень сложности. Лёгкий. Тур подойдёт тем, кто любит активные путешествия: в программе — треккинги по горам в Сапе, пешие прогулки по городам и природным локациям. Идём без рюкзаков, до 10 км в день, с умеренным набором высоты. Подходит для физически активных участников без специальной подготовки.