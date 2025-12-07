Мы доберёмся почти к границе с Китаем,
Описание тура
Организационные детали
Необходим загранпаспорт, действующий не менее 6 месяцев. Возьмите удобную обувь для прогулок и треккингов, дождевик, рюкзак на один день. В некоторых локациях может не быть стабильной связи.
Питание. Включены все завтраки — в отелях или локальных кафе с местной кухней. Также входит 1 ужин с дегустацией блюд Северного Вьетнама. Остальные приёмы пищи — в проверенных местах по маршруту, каждый выбирает и оплачивает самостоятельно.
Транспорт. Минивэн, спальный автобус. Все авто с кондиционером, мягкими сиденьями и достаточным пространством для багажа.
Возраст участников. 18+.
Виза. Гражданам России не требуется.
Уровень сложности. Лёгкий. Тур подойдёт тем, кто любит активные путешествия: в программе — треккинги по горам в Сапе, пешие прогулки по городам и природным локациям. Идём без рюкзаков, до 10 км в день, с умеренным набором высоты. Подходит для физически активных участников без специальной подготовки.
Программа тура по дням
Подготовка к путешествию
Встречаемся в Ханое, заселяемся в отель и на сегодня больше ничего не планируем. Уже утром мы отправимся на север — в горный городок на границе с Китаем.
Первая встреча с Сапой
Утром выезжаем в городок Сапа (5–6 часов в пути). По приезде — заселение в отель, обед и знакомство с окрестностями.
Треккинг с погружением в жизнь местных
Утром отправляемся в треккинг: впереди около 10 километров через рисовые террасы, подвесные мосты и деревни малых народов. Это будет настоящее погружение в другой мир — где люди до сих пор живут без интернета, в деревянных домах, среди гор и облаков.
Стеклянный мост над пропастью
Утром — неспешный завтрак и время восстановиться после треккинга. Потом отправимся в одно из самых впечатляющих мест этой поездки — к стеклянному мосту на высоте 2000 метров. Все ли осмелятся пройти его до конца?
Знакомство с Ханоем: история, современность, ритм
Возвращаемся в Ханой. Это первый полноценный день в столице, и мы проведём его, знакомясь с историей, духом и ритмом города. Увидим, где зарождался современный Вьетнам, почувствуем атмосферу Старого квартала, попробуем фирменный яичный кофе на знаменитой улице с поездом.
Круиз по бухте Халонг на 5-звёздочном лайнере
Впереди — роскошное приключение! Мы отправляемся в круиз по бухте Халонг — одному из самых впечатляющих природных мест Вьетнама и даже мира. Будем следовать меж островками и периодически сходить на берег. Ночуем на борту.
Рассвет в бухте Халонг, спектакль, прогулка по Ханою
После рассвета в бухте и завтрака возвращаемся в Ханой. Вечером идём на представление в театре, а затем — гулять по ночному рынку в Старом квартале с уличной едой, сувенирами и атмосферой живого мегаполиса.
Прогулка на лодках, знакомство с буддийским наследием, треккинг
Насладившись насыщенной ночной жизнью Ханоя, едем в соседнюю провинцию. Нас ждут неспешная прогулка на лодках среди скал, знакомство с буддийским наследием и, как обычно, немного треккинга.
Возвращение домой
Финальный день тура. Завтрак, выселение из номеров и ещё немного времени на город: последние сувениры, чашка яичного кофе и тёплое прощание с Ханоем.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1490
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 1 ужин
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Ханой и обратно в ваш город
- Трансферы от/до аэропорта
- Обеды, ужины (кроме одного)