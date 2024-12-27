3 дня
Главные локации Северного Вьетнама: экспресс-тур с круизом
Побывать в древней столице Вьетнама, посетить самую высокую пагоду и узнать тайны города императоров
Начало: Аэропорт или отель в Ханое, время обсуждается инди...
27 дек в 08:00
28 дек в 08:00
$900 за человека
2 дня
На север Вьетнама: индивидуальный тур из Ханоя в Сапу
Полюбоваться каскадами рисовых террас, подняться к Вратам рая и узнать, как живут хмонги
Начало: Аэропорт/отель Ханоя, 06:00
24 дек в 08:00
25 дек в 08:00
$1060 за всё до 2 чел.
11 дней
Путешествие в страну драконов и фей. Индивидуальный тур по Центральному и Северному Вьетнаму
Совершить круиз на яхте, познакомиться с высокогорными племенами и побывать в местном Диснейленде
Начало: Ханой, аэропорт или отель, утро
24 дек в 08:00
25 дек в 08:00
$2400 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ханою в категории «Туры на 23 февраля»
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