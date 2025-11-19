В этой поездке вы прикоснётесь к духовной жизни страны, узнаете о загадочной религии Каодай, услышите древние легенды и насладитесь панорамами с вершины самой высокой горы южного Вьетнама. А ещё получите уникальный опыт на службе в главном каодаистском храме!
Описание экскурсии
8:00 — выезд из Хошимина в провинцию Тэйнинь на границе с Камбоджей
11:00–12:30 — посещение главного каодаистского храма Вьетнама. Вы узнаете, почему на его фасаде изображено Священное Око и какое отношение к этой религии имеет Виктор Гюго
12:30–13:00 — переезд к подножию священной горы Чёрная леди
13:00–15:00 — подъём на гору по канатной дороге и посещение храмовых комплексов. Вы увидите самую высокую во Вьетнаме бронзовую статую Будды. Поймёте, почему гора так называется и отчего она считается священной у народов этого региона
15:00–15:30 — обед в кафе на горе
15:30 — спуск к подножию
16:00–19:00 — возвращение в Хошимин
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на Toyota Innova, Ford Transit, Hyundai Starex или Hyundai Solati (в зависимости от размера группы), входные билеты и обед
- Форма одежды строгая, закрытая, так как мы посещаем храмовые комплексы
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$120
|Дети до 7 лет
|$90
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ирина — ваша команда гидов в Хошимине
Провели экскурсии для 2104 туристов
Я живу в городе Хошимин c 1998 года. Начала работать гидом в 2004 году. За прошедшие годы объехала и изучила весь Вьетнам. Сейчас вместе со своими вьетнамскими коллегами я стараюсь
