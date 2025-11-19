В этой поездке вы прикоснётесь к духовной жизни страны, узнаете о загадочной религии Каодай, услышите древние легенды и насладитесь панорамами с вершины самой высокой горы южного Вьетнама. А ещё получите уникальный опыт на службе в главном каодаистском храме!

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

за 1–2 человек или $120 за человека, если вас больше

от $299 за 1–2 человек или $120 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

8:00 — выезд из Хошимина в провинцию Тэйнинь на границе с Камбоджей

11:00–12:30 — посещение главного каодаистского храма Вьетнама. Вы узнаете, почему на его фасаде изображено Священное Око и какое отношение к этой религии имеет Виктор Гюго

12:30–13:00 — переезд к подножию священной горы Чёрная леди

13:00–15:00 — подъём на гору по канатной дороге и посещение храмовых комплексов. Вы увидите самую высокую во Вьетнаме бронзовую статую Будды. Поймёте, почему гора так называется и отчего она считается священной у народов этого региона

15:00–15:30 — обед в кафе на горе

15:30 — спуск к подножию

16:00–19:00 — возвращение в Хошимин

Организационные детали