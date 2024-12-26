Индивидуальная
до 4 чел.
Исторический Хошимин
Почувствуйте дух Хошимина, пройдясь по его историческим улицам, от колониальных зданий до величественных небоскребов
Начало: В центре города
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
от $100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по центру Хошимина
Погрузитесь в атмосферу Хошимина с индивидуальной экскурсией по его главным достопримечательностям. Вы увидите Дворец Воссоединения и Площадь Парижской коммуны
Начало: В центре города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 13 чел.
Значимые места Хошимина
Приключение для тех, кто хочет быстро узнать Хошимин: история, жизнь, обычаи. Рикша, театр на воде и ужин на реке Сайгон
Начало: В центре города
Завтра в 16:30
11 дек в 15:30
от $280 за всё до 13 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Каодаистский храм и другие святыни Хошимина
Открыть многообразие религиозной картины Вьетнама на примере культовых построек города
Начало: В вашем отеле в центре города
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от $150 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна26 декабря 2024Прекрасная экскурсия по центру Хошимина, всем довольны! Спасибо организаторам и нашему гиду!
- ЕЕгор28 ноября 2024Через Тимура оформляли экскурсии, был гид Герман. Остались довольны и Тимуром и Германом. Всё чётко, информативно и структурировано
Были на экскурсиях только в приделах города. Всё понравилось. В театре кукол на воде лучше садиться ближе, будет лучше видно и слышно
Ка Мон!)
