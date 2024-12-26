Мои заказы

Храм Тхиен Хау в Китайском квартале – экскурсии в Хошимине

Найдено 4 экскурсии в категории «Храм Тхиен Хау в Китайском квартале» в Хошимине на русском языке, цены от $100. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Прогулка по исторической части Хошимина
Пешая
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Исторический Хошимин
Почувствуйте дух Хошимина, пройдясь по его историческим улицам, от колониальных зданий до величественных небоскребов
Начало: В центре города
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
от $100 за всё до 4 чел.
Пешком по центру Хошимина
Пешая
3 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по центру Хошимина
Погрузитесь в атмосферу Хошимина с индивидуальной экскурсией по его главным достопримечательностям. Вы увидите Дворец Воссоединения и Площадь Парижской коммуны
Начало: В центре города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $100 за всё до 10 чел.
Чудесное путешествие по Хошимину
На машине
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 13 чел.
Значимые места Хошимина
Приключение для тех, кто хочет быстро узнать Хошимин: история, жизнь, обычаи. Рикша, театр на воде и ужин на реке Сайгон
Начало: В центре города
Завтра в 16:30
11 дек в 15:30
от $280 за всё до 13 чел.
Каодаистский храм и другие святыни Хошимина
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Каодаистский храм и другие святыни Хошимина
Открыть многообразие религиозной картины Вьетнама на примере культовых построек города
Начало: В вашем отеле в центре города
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от $150 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    26 декабря 2024
    Чудесное путешествие по Хошимину
    Прекрасная экскурсия по центру Хошимина, всем довольны! Спасибо организаторам и нашему гиду!
  • Е
    Егор
    28 ноября 2024
    Чудесное путешествие по Хошимину
    Через Тимура оформляли экскурсии, был гид Герман. Остались довольны и Тимуром и Германом. Всё чётко, информативно и структурировано

    Были на экскурсиях только в приделах города. Всё понравилось. В театре кукол на воде лучше садиться ближе, будет лучше видно и слышно

    Ка Мон!)
    Через Тимура оформляли экскурсии, был гид Герман. Остались довольны и Тимуром и Германом. Всё чётко, информативно и структурировано

Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Храм Тхиен Хау в Китайском квартале»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хошимине
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Прогулка по исторической части Хошимина
  2. Пешком по центру Хошимина
  3. Чудесное путешествие по Хошимину
  4. Каодаистский храм и другие святыни Хошимина
Какие места ещё посмотреть в Хошимине
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Оперный театр
  3. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Хошимину в декабре 2025
Сейчас в Хошимине в категории "Храм Тхиен Хау в Китайском квартале" можно забронировать 4 экскурсии от 100 до 280. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Хошимине (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Храм Тхиен Хау в Китайском квартале», 22 ⭐ отзыва, цены от $100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль