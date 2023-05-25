Сайгон вчера, сегодня, завтраЭта экскурсия раскроет перед нами не только историю и культуру этого города, но и покажет весь промышленный и экономический потенциал, который только в последние годы стал реализовываться на практике, благодаря большому потоку иностранных инвестиций, стабильному экономическому росту. Все это в итоге способствует увеличению прослойки среднего класса в стране и появлению на территории города сверхсовременных и чистых районов для комфортного проживания.

Для начала мы ознакомимся с богатой и многогранной историей Вьетнама посетив экспозиции Исторического музея. Музей в полной мере отражает поэтапное развитие истории этой страны, рассказывает о народах, живущих во Вьетнаме. В Музее так же сохранены древнейшие образцы вещей, история которых начинается много тысяч лет назад.

Далее мы отправимся в храм Нефритового Будды — один из самых красивых и знаменитых храмов на территории южного Вьетнама. Этот храм посвящен верховному богу даосизма Нгок Хоангу (Ngoc Hoang). Во вьетнамской религии он предстает как верховное божество, которое отвечает за судьбу каждого бога и человека на земле. Считается, что Нгок Хоанг создал всех людей на планете, а также хотел даровать им бессмертие.

Остановимся на площади Парижской Коммуны, где расположены Нотр-Дам де Сайгон, старинный французский почтамт и статуя Девы Марии.

Поднимемся на башню Битекско, где сможем оценить масштабы этого огромного азиатского мегаполиса. Финансовая башня Битекско (Bitexco Financial Tower) — самое высокое в городе здание. Башня интересна в первую очередь тем, что на 49 этаже находится закрытая смотровая площадка с панорамой 360 градусов, называемая Saigon Skydeck,

Совершим увлекательную прогулку по самым богатым районам города — там, где живут «новые вьетнамцы», местная богемная часть общества и преуспевшие здесь иностранцы. А также прогуляемся по самому крупному шопинг-моллу в городе.