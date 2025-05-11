Эта экскурсия раскроет перед нами не только историю и культуру этого города, но и покажет весь промышленный и экономический потенциал. Мы ознакомимся с богатой и многогранной историей Вьетнама посетив экспозиции Исторического музея.
Побываем в Храме Нефритового Будды, увидим площадь Парижской Коммуны и полюбуемся на Нотр-Дам де Сайгон и башню Битекско.
Побываем в Храме Нефритового Будды, увидим площадь Парижской Коммуны и полюбуемся на Нотр-Дам де Сайгон и башню Битекско.
Описание экскурсии
Сайгон вчера, сегодня, завтраЭта экскурсия раскроет перед нами не только историю и культуру этого города, но и покажет весь промышленный и экономический потенциал, который только в последние годы стал реализовываться на практике, благодаря большому потоку иностранных инвестиций, стабильному экономическому росту. Все это в итоге способствует увеличению прослойки среднего класса в стране и появлению на территории города сверхсовременных и чистых районов для комфортного проживания. Для начала мы ознакомимся с богатой и многогранной историей Вьетнама посетив экспозиции Исторического музея. Музей в полной мере отражает поэтапное развитие истории этой страны, рассказывает о народах, живущих во Вьетнаме. В Музее так же сохранены древнейшие образцы вещей, история которых начинается много тысяч лет назад. Далее мы отправимся в храм Нефритового Будды — один из самых красивых и знаменитых храмов на территории южного Вьетнама. Этот храм посвящен верховному богу даосизма Нгок Хоангу (Ngoc Hoang). Во вьетнамской религии он предстает как верховное божество, которое отвечает за судьбу каждого бога и человека на земле. Считается, что Нгок Хоанг создал всех людей на планете, а также хотел даровать им бессмертие. Остановимся на площади Парижской Коммуны, где расположены Нотр-Дам де Сайгон, старинный французский почтамт и статуя Девы Марии. Поднимемся на башню Битекско, где сможем оценить масштабы этого огромного азиатского мегаполиса. Финансовая башня Битекско (Bitexco Financial Tower) — самое высокое в городе здание. Башня интересна в первую очередь тем, что на 49 этаже находится закрытая смотровая площадка с панорамой 360 градусов, называемая Saigon Skydeck, Совершим увлекательную прогулку по самым богатым районам города — там, где живут «новые вьетнамцы», местная богемная часть общества и преуспевшие здесь иностранцы. А также прогуляемся по самому крупному шопинг-моллу в городе.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исторический музей
- Храм Нефритового Будды
- Площадь Парижской Коммуны
- Нотр-Дам де Сайгон
- Старинный французский почтамат
- Статуя Девы Марии
- Башня Битекско
- Самые богатые районы города
- Самый крупный шопинг-молл
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
- Входные билеты на башню Битекско, входные билеты в музей
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель туристов в центре города
Завершение: В том же месте где и начало экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Экскурсия замечательная. Ирина чудесный экскурсовод, настоящий знаток и профессионал. Рассказала очень много интересных фактов и о Хошимине и о Вьетнаме в целом.
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Входит в следующие категории Хошимина
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