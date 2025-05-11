Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Эта экскурсия раскроет перед нами не только историю и культуру этого города, но и покажет весь промышленный и экономический потенциал. Мы ознакомимся с богатой и многогранной историей Вьетнама посетив экспозиции Исторического музея.



Побываем в Храме Нефритового Будды, увидим площадь Парижской Коммуны и полюбуемся на Нотр-Дам де Сайгон и башню Битекско. 5 1 отзыв

Ирина Ваш гид в Хошимине Задать вопрос Индивидуальная экскурсия $180 за экскурсию Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 1 отзыв 🇷🇺 русский 4 часа 1-2 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Сайгон вчера, сегодня, завтра Эта экскурсия раскроет перед нами не только историю и культуру этого города, но и покажет весь промышленный и экономический потенциал, который только в последние годы стал реализовываться на практике, благодаря большому потоку иностранных инвестиций, стабильному экономическому росту. Все это в итоге способствует увеличению прослойки среднего класса в стране и появлению на территории города сверхсовременных и чистых районов для комфортного проживания. Для начала мы ознакомимся с богатой и многогранной историей Вьетнама посетив экспозиции Исторического музея. Музей в полной мере отражает поэтапное развитие истории этой страны, рассказывает о народах, живущих во Вьетнаме. В Музее так же сохранены древнейшие образцы вещей, история которых начинается много тысяч лет назад. Далее мы отправимся в храм Нефритового Будды — один из самых красивых и знаменитых храмов на территории южного Вьетнама. Этот храм посвящен верховному богу даосизма Нгок Хоангу (Ngoc Hoang). Во вьетнамской религии он предстает как верховное божество, которое отвечает за судьбу каждого бога и человека на земле. Считается, что Нгок Хоанг создал всех людей на планете, а также хотел даровать им бессмертие. Остановимся на площади Парижской Коммуны, где расположены Нотр-Дам де Сайгон, старинный французский почтамт и статуя Девы Марии. Поднимемся на башню Битекско, где сможем оценить масштабы этого огромного азиатского мегаполиса. Финансовая башня Битекско (Bitexco Financial Tower) — самое высокое в городе здание. Башня интересна в первую очередь тем, что на 49 этаже находится закрытая смотровая площадка с панорамой 360 градусов, называемая Saigon Skydeck, Совершим увлекательную прогулку по самым богатым районам города — там, где живут «новые вьетнамцы», местная богемная часть общества и преуспевшие здесь иностранцы. А также прогуляемся по самому крупному шопинг-моллу в городе.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Исторический музей

Храм Нефритового Будды

Площадь Парижской Коммуны

Нотр-Дам де Сайгон

Старинный французский почтамат

Статуя Девы Марии

Башня Битекско

Самые богатые районы города

Самый крупный шопинг-молл Что включено Транспорт

Услуги гида

Входные билеты на башню Битекско, входные билеты в музей Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Отель туристов в центре города Завершение: В том же месте где и начало экскурсии Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.