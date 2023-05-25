Обзорная прогулка по Сайгону
Эта экскурсия раскроет перед нами не только историю и культуру этого города, но и покажет весь промышленный и экономический потенциал. Мы ознакомимся с богатой и многогранной историей Вьетнама посетив экспозиции Исторического музея.
Побываем в Храме Нефритового Будды, увидим площадь Парижской Коммуны и полюбуемся на Нотр-Дам де Сайгон и башню Битекско.
Побываем в Храме Нефритового Будды, увидим площадь Парижской Коммуны и полюбуемся на Нотр-Дам де Сайгон и башню Битекско.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Исторический музей
- Храм Нефритового Будды
- Площадь Парижской Коммуны
- Нотр-Дам де Сайгон
- Старинный французский почтамат
- Статуя Девы Марии
- Башня Битекско
- Самые богатые районы города
- Самый крупный шопинг-молл
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Сайгон вчера, сегодня, завтраЭта экскурсия раскроет перед нами не только историю и культуру этого города, но и покажет весь промышленный и экономический потенциал, который только в последние годы стал реализовываться на практике, благодаря большому потоку иностранных инвестиций, стабильному экономическому росту. Все это в итоге способствует увеличению прослойки среднего класса в стране и появлению на территории города сверхсовременных и чистых районов для комфортного проживания.
Для начала мы ознакомимся с богатой и многогранной историей Вьетнама посетив экспозиции Исторического музея. Музей в полной мере отражает поэтапное развитие истории этой страны, рассказывает о народах, живущих во Вьетнаме. В Музее так же сохранены древнейшие образцы вещей, история которых начинается много тысяч лет назад.
Далее мы отправимся в храм Нефритового Будды — один из самых красивых и знаменитых храмов на территории южного Вьетнама. Этот храм посвящен верховному богу даосизма Нгок Хоангу (Ngoc Hoang). Во вьетнамской религии он предстает как верховное божество, которое отвечает за судьбу каждого бога и человека на земле. Считается, что Нгок Хоанг создал всех людей на планете, а также хотел даровать им бессмертие.
Остановимся на площади Парижской Коммуны, где расположены Нотр-Дам де Сайгон, старинный французский почтамт и статуя Девы Марии.
Поднимемся на башню Битекско, где сможем оценить масштабы этого огромного азиатского мегаполиса. Финансовая башня Битекско (Bitexco Financial Tower) — самое высокое в городе здание. Башня интересна в первую очередь тем, что на 49 этаже находится закрытая смотровая площадка с панорамой 360 градусов, называемая Saigon Skydeck,
Совершим увлекательную прогулку по самым богатым районам города — там, где живут «новые вьетнамцы», местная богемная часть общества и преуспевшие здесь иностранцы. А также прогуляемся по самому крупному шопинг-моллу в городе.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида
- Входные билеты на башню Битекско, входные билеты в музей
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Отель туристов в центре городаЗавершение: В том же месте где и начало экскурсии
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Важная информация
- Здравствуйте! В стоимость экскурсии включено: транспорт, услуги гида, входные билеты на башню Битекско, входные билеты в музей. Не включено в стоимость: личные расходы
- Рекомендуем взять с собой:
- Фотоаппарат, шляпу от солнца либо зонтик от дождя, воду, деньги и хорошее настроение.
- Место начала экскурсии: отель в центре города
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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