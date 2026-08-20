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Как будто давно знакомы. Была не академическая лекция, а живое общение, диалог с ответами на все интересующие вопросы, даже не только по темам экскурсии. Чувствововался неподдельный интерес самого гида к этой стране, ее укладу, истории и культуре. Узнали много интересного. Очень приятно, что организаторы пошли навстречу и внесли коррективы в маршрут с учетом наших пожеланий. Желаем процветания ребятам, непременно будем рекомендовать их знакомым, собираюшимся посетить эту страну)