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Индивидуальная
до 5 чел.
Из Камрани - в Фанранг: храм из кораллов, виноградники и дюны
Необычные места, вино и поездка по барханам в самом солнечном регионе Вьетнама (всё включено)
«Чтобы побывать на живописном побережье, прогуляться по виноградникам, попробовать местное вино»
Завтра в 08:30
29 авг в 08:30
от $350 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
В Фанранг из Камрани: погружение в чрево дракона и знакомство с капибарами
Храм-лабиринт, наследие древней цивилизации Тямпа и местное виноделие
Начало: По договорённости
«Прогуляетесь среди виноградных лоз и при желании попробуете местное вино»
2 сен в 08:00
3 сен в 08:00
от $240 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Ваш день в Далате - старт из Камрани
От французских кварталов до кофейных плантаций
«Для вас — фирменное блюдо из далатской осетрины, гарнир, свежий салат и далатское вино»
29 авг в 05:00
30 авг в 05:00
от $450 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Н
Большое спасибо гиду Михаилу, который душевно и творчески подошел к проведению экскурсии. Все прошло легко и непринужденно, познавательно и эмоционально.
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П
Мы с мужем замечательно провели время в компании Славы.
Фанранг - кусочек средиземноморья в Азии.
Достаточное количество остановок, абсолютно безопасное вождение, комфортная машина и интересный рассказ - все было в нашем маленьком путешествии.
Спасибо, Слава и до новых встреч
Фанранг - кусочек средиземноморья в Азии.
Достаточное количество остановок, абсолютно безопасное вождение, комфортная машина и интересный рассказ - все было в нашем маленьком путешествии.
Спасибо, Слава и до новых встреч
+1
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Ю
Данная экскурсия очень понравилась. Маршрут был необычный, проходил в спокойной темпе, без толп туристов. Для себя выделили лабиринт дракона и
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Всего 3 отзыва в Камрани в категории "Винные туры"
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Ответы на вопросы от путешественников по Камрани в категории «Винные туры»
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Сейчас в Камрани в категории "Винные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 240 до 450. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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