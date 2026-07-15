Индивидуальная
На квадроцикле - по тропикам и бездорожью (из Камрани)
Отправиться в лес, вдохнуть горный воздух и покататься на квадроцикле вдали от шумного побережья
Начало: В центре Камрани
«Дорога постепенно уходит в горы: морской пейзаж сменяется зелёными холмами и густыми лесами»
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:30
от $57 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Камрани - в Далат: влюбиться в зелёную сказку
Узнать, чем живёт и как устроен горный Вьетнам
Начало: У вашего отеля
«Место, где эмоции становятся главным аттракционом — шаг над прозрачной поверхностью, визуальные эффекты под ногами и панорамы гор, от которых буквально захватывает дух»
Сегодня в 14:30
Завтра в 06:00
от $390 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Фанранг, или Вьетнам без мишуры: храмы, парки и винодельни
Открыть регион, где встречаются море, горы и наследие древней Чампы
Завтра в 07:00
17 июл в 07:00
от $235 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 13 чел.
Золотой мост и магия Ба На Хиллс - из Камрани
Провести день в горах и увидеть мост над облаками
«У вас будет возможность вернуться к Золотому мосту, выпить чашку вьетнамского кофе с видом на горы или купить сувениры»
Завтра в 20:00
17 июл в 20:00
от $506 за всё до 2 чел.
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