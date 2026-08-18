Как только скоростной катер пронесёт вас по заливу Няфу мимо рыбацких хозяйств и небольших островов, начнётся знакомство с миром тропической природы.
Вы погуляете по цветущему парку, где распускаются сотни видов орхидей, заглянете в парк бабочек и познакомитесь с местными обитателями. А после прогулки попробуете блюда вьетнамской кухни.
Вы погуляете по цветущему парку, где распускаются сотни видов орхидей, заглянете в парк бабочек и познакомитесь с местными обитателями. А после прогулки попробуете блюда вьетнамской кухни.
Описание экскурсии
8:00–8:50 — дорога из отеля к северному порту
Встретимся в лобби отеля и отправимся к порту Няфу. По пути поговорим о Вьетнаме — его истории, культуре и повседневной жизни.
9:00–9:20 — морская прогулка
Пересядем на скоростной катер и отправимся к острову Хо Лан. По пути увидим залив Няфу, рыбацкие хозяйства прямо на воде и небольшие острова.
9:20–14:00 — Остров Орхидей
На месте вас ждёт большой цветущий парк и несколько необычных развлечений:
- прогулка среди сотен видов орхидей — в зависимости от сезона одновременно цветёт от 40 до 70% растений
- парк бабочек
- знакомство с пятнистыми оленями, султанкой и разными породами петухов
- встреча со слонихой Леночкой (Ланой), которой 35 лет
14:00–15:00 — обед по системе «шведский стол»
В меню — блюда вьетнамской кухни: тунец, креветки, несколько видов супов и другие блюда.
15:00–16:00 — возвращение
Организационные детали
- Программу и время можно скорректировать под ваши пожелания
- При бронировании можно заранее обсудить интересующие вас темы, дополнительные идеи и особенности маршрута
- С вами будет гид из нашей команды
В стоимость входят:
- трансфер от отеля и обратно
- морская прогулка
- обед
- корм для животных
Стоимость для расширенного состава группы:
- 4 человека — $400
- 5 человек — $440
- 6 человек — $480
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — ваша команда гидов в Камрани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 551 туриста
С 2018 года я влюблён во Вьетнам и хочу, чтобы вы взглянули на страну моими глазами! Мы с коллегами собрали обширные знания о Вьетнаме, его истории, культуре и особенностях народностей. Мы
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