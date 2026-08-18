Как только скоростной катер пронесёт вас по заливу Няфу мимо рыбацких хозяйств и небольших островов, начнётся знакомство с миром тропической природы. Вы погуляете по цветущему парку, где распускаются сотни видов орхидей, заглянете в парк бабочек и познакомитесь с местными обитателями. А после прогулки попробуете блюда вьетнамской кухни.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-3 человек, стоимость зависит от количества людей

от $360 за экскурсию

Описание экскурсии

8:00–8:50 — дорога из отеля к северному порту

Встретимся в лобби отеля и отправимся к порту Няфу. По пути поговорим о Вьетнаме — его истории, культуре и повседневной жизни.

9:00–9:20 — морская прогулка

Пересядем на скоростной катер и отправимся к острову Хо Лан. По пути увидим залив Няфу, рыбацкие хозяйства прямо на воде и небольшие острова.

9:20–14:00 — Остров Орхидей

На месте вас ждёт большой цветущий парк и несколько необычных развлечений:

прогулка среди сотен видов орхидей — в зависимости от сезона одновременно цветёт от 40 до 70% растений

парк бабочек

знакомство с пятнистыми оленями, султанкой и разными породами петухов

встреча со слонихой Леночкой (Ланой), которой 35 лет

14:00–15:00 — обед по системе «шведский стол»

В меню — блюда вьетнамской кухни: тунец, креветки, несколько видов супов и другие блюда.

15:00–16:00 — возвращение

Организационные детали

Программу и время можно скорректировать под ваши пожелания

При бронировании можно заранее обсудить интересующие вас темы, дополнительные идеи и особенности маршрута

С вами будет гид из нашей команды

В стоимость входят:

трансфер от отеля и обратно

морская прогулка

обед

корм для животных

Стоимость для расширенного состава группы: