Мини-группа
до 10 чел.
Из Камрани - в Дананг на ночном автобусе: увидеть главное
Мост Руки Бога, комплекс Ба На Хиллс и город-порт Хойан
Начало: У вашего отеля
«Поднимемся по одной из самых длинных канатных дорог мира, пройдём по Золотому мосту, увидим французскую деревню, сады и смотровые»
Расписание: ежедневно в 18:30
Завтра в 18:30
2 авг в 18:30
$355 за человека
Индивидуальная
до 13 чел.
Золотой мост и магия Ба На Хиллс - из Камрани
Провести день в горах и увидеть мост над облаками
«Мы прибываем на мост одними из первых: вы ощутите масштаб архитектурного чуда, а гид подскажет лучшие ракурсы для фото, где в кадр не попадут другие путешественники»
Завтра в 21:30
2 авг в 20:00
от $506 за всё до 2 чел.
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