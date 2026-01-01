Найдено 1 экскурсия в категории « Мосты » в Камрани на русском языке, цена $355. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

1 чел. По популярности На автобусе 13 часов Мини-группа до 10 чел. Из Камрани - в Дананг на ночном автобусе: увидеть главное Мост Руки Бога, комплекс Ба На Хиллс и город-порт Хойан Начало: У вашего отеля «Поднимемся по одной из самых длинных канатных дорог мира, пройдём по Золотому мосту, увидим французскую деревню, сады и смотровые» Расписание: ежедневно в 18:30 $355 за человека На машине 13 часов Индивидуальная до 13 чел. Золотой мост и магия Ба На Хиллс - из Камрани Провести день в горах и увидеть мост над облаками «Мы прибываем на мост одними из первых: вы ощутите масштаб архитектурного чуда, а гид подскажет лучшие ракурсы для фото, где в кадр не попадут другие путешественники» от $506 за всё до 2 чел. Другие экскурсии Камрани

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