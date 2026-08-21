Найдено 3 экскурсии в категории « Сноркелинг » в Камрани на русском языке, цены от $64, скидки до 4%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

1 чел. По популярности На катере Аренда катера 5 часов Индивидуальная до 10 чел. Морская одиссея по южным островам Нячанга - из Камрани (всё включено) Понежиться на песочке островов Хон Миеу и Хон Че и расслабиться в грязевых ваннах Хон Там «Мини-пляж (Mini Beach) на острове Хон Миеу — искупаться, позагорать, заняться снорклингом или просто отдохнуть у моря» от $480 за всё до 4 чел. Музыкальные теплоходы Круизы На катамаране 5 часов Мини-группа до 12 чел. Утренний круиз на премиальном катамаране - из Камрани Провести утро в заливе Нячанга: вип-палуба, снорклинг, обед и морские развлечения Начало: У вашего отеля «В программе — купание, снорклинг, сапы, водный велосипед, обед, напитки и одна активность на выбор — дайвинг, катание на гидроцикле или банане» Расписание: ежедневно в 08:30 $133 за человека На автобусе Джиппинг 11 часов 4% Групповая до 14 чел. Фанранг из Камрани: душа Вьетнама с джипами и снорклингом (всё включено) Увидеть коралловый лабиринт и дюны, поплавать в бухте Винь Хи Начало: У вашего отеля в Камрани «Вы посмотрите на подводный мир, займётесь снорклингом, искупаетесь и отдохнёте у моря» Расписание: в субботу в 07:30 $64 $67 за человека Другие экскурсии Камрани

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