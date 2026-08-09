Нячанг известен как пляжный курорт — а мы откроем вам его с неожиданной стороны. Ведь этот берег четырежды менял хозяев, но не уничтожал предыдущую культуру, а присваивал её себе.
Чамскую богиню не свергли, а просто переодели, во французском соборе сохранили прах местных жителей, а колониальный кофе сделали частью вьетнамской культуры.
Чамскую богиню не свергли, а просто переодели, во французском соборе сохранили прах местных жителей, а колониальный кофе сделали частью вьетнамской культуры.
Описание экскурсии
9:00 — краснокирпичные башни Понагар над рекой Кай. Здесь уже более 1000 лет стоит многорукая каменная богиня, которой и сегодня приносят благовония.
10:00 — мыс Хон Чонг. Полюбуемся нагроможденим гранитных глыб над заливом, где трое музыкантов играют на древнем каменном литофоне.
11:00 — пагода Лангшон и 193 ступени на пути к Большому Будде.
12:15 — каменный собор на скале в стиле французской неоготики. Вы узнаете, почему в его основание вмурованы урны прихожан.
13:30 — кофейня в центре и чашка вьетнамского кофе в традиционном исполнении или в современном формате.
Организационные детали
- На маршруте есть лестницы — рассчитывайте свои силы
- Экскурсию проведёт гид-историк из нашей команды
Дополнительные расходы:
- входные билеты — 30 000 донгов (около $1,2) с чел.
- кофе — от 50 000 донгов (около $2), по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алекс — ваша команда гидов в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1298 туристов
Я историк. Преподавал историю и философию, а затем переехал в Юго-Восточную Азию, где живу и путешествую уже много лет. Сейчас мой главный исследовательский интерес — Морской шёлковый путь. Через него Китай,
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