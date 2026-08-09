Нячанг известен как пляжный курорт — а мы откроем вам его с неожиданной стороны. Ведь этот берег четырежды менял хозяев, но не уничтожал предыдущую культуру, а присваивал её себе. Чамскую богиню не свергли, а просто переодели, во французском соборе сохранили прах местных жителей, а колониальный кофе сделали частью вьетнамской культуры.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $150 за экскурсию

Описание экскурсии

9:00 — краснокирпичные башни Понагар над рекой Кай. Здесь уже более 1000 лет стоит многорукая каменная богиня, которой и сегодня приносят благовония.

10:00 — мыс Хон Чонг. Полюбуемся нагроможденим гранитных глыб над заливом, где трое музыкантов играют на древнем каменном литофоне.

11:00 — пагода Лангшон и 193 ступени на пути к Большому Будде.

12:15 — каменный собор на скале в стиле французской неоготики. Вы узнаете, почему в его основание вмурованы урны прихожан.

13:30 — кофейня в центре и чашка вьетнамского кофе в традиционном исполнении или в современном формате.

Организационные детали

На маршруте есть лестницы — рассчитывайте свои силы

Экскурсию проведёт гид-историк из нашей команды

Дополнительные расходы: