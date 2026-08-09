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Берег, где четыре раза сменился мир: Нячанг от Чампы до чашки кофе

Увидеть город глазами историка и разгадать, почему чужое здесь не уничтожают, превращают в своё
Нячанг известен как пляжный курорт — а мы откроем вам его с неожиданной стороны. Ведь этот берег четырежды менял хозяев, но не уничтожал предыдущую культуру, а присваивал её себе.

Чамскую богиню не свергли, а просто переодели, во французском соборе сохранили прах местных жителей, а колониальный кофе сделали частью вьетнамской культуры.
Берег, где четыре раза сменился мир: Нячанг от Чампы до чашки кофе
Берег, где четыре раза сменился мир: Нячанг от Чампы до чашки кофе
Берег, где четыре раза сменился мир: Нячанг от Чампы до чашки кофе

Описание экскурсии

9:00 — краснокирпичные башни Понагар над рекой Кай. Здесь уже более 1000 лет стоит многорукая каменная богиня, которой и сегодня приносят благовония.

10:00 — мыс Хон Чонг. Полюбуемся нагроможденим гранитных глыб над заливом, где трое музыкантов играют на древнем каменном литофоне.

11:00 — пагода Лангшон и 193 ступени на пути к Большому Будде.

12:15 — каменный собор на скале в стиле французской неоготики. Вы узнаете, почему в его основание вмурованы урны прихожан.

13:30 — кофейня в центре и чашка вьетнамского кофе в традиционном исполнении или в современном формате.

Организационные детали

  • На маршруте есть лестницы — рассчитывайте свои силы
  • Экскурсию проведёт гид-историк из нашей команды

Дополнительные расходы:

  • входные билеты — 30 000 донгов (около $1,2) с чел.
  • кофе — от 50 000 донгов (около $2), по желанию

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алекс
Алекс — ваша команда гидов в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1298 туристов
Я историк. Преподавал историю и философию, а затем переехал в Юго-Восточную Азию, где живу и путешествую уже много лет. Сейчас мой главный исследовательский интерес — Морской шёлковый путь. Через него Китай,
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Вьетнам, Чампа и Таиланд были связаны с Индией, арабским миром и Европой. Это наследие живёт и сегодня — в архитектуре, кухне, традициях и повседневной жизни людей. Приезжая в новое место, я стараюсь понять его культурный код и поделиться своими открытиями с путешественниками. Так рождаются мои авторские маршруты — не только о достопримечательностях, но и о смыслах, которые за ними скрываются. Я не перегружаю гостей датами и фактами, оставляя время для собственных впечатлений и неспешного знакомства с местом. Вместе со мной работает команда гидов, которых объединяют схожий подход к путешествиям и внимательное отношение к гостям. Все программы создаю я сам, поэтому независимо от того, кто будет вашим проводником, маршрут сохранит свой авторский характер.

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