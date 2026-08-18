Фанранг — это Вьетнам без толп туристов. Здесь древние чамские башни соседствуют с храмом из кораллов и ракушек, капибары — с лемурами, а за горными серпантинами скрывается бухта с бирюзовой водой. За один день мы соберём сразу несколько совершенно разных впечатлений и увидим, насколько разнообразной может быть страна за пределами Нячанга.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, стоимость зависит от количества людей

от $379 за экскурсию

Ваш гид в Нячанге

Описание экскурсии

6:30 — выезд из Нячанга. По дороге расскажу о провинции Ниньтхуан, её сухом климате, природе и образе жизни

8:00–08:30 — чамские башни. Познакомимся с наследием древнего государства Чампа. Поговорим о культуре чамов, их религии и необычной кирпичной архитектуре, секреты которой до сих пор полностью не разгаданы

8:45–09:30 — храм Ту Ван. Осмотрим храмовый комплекс, украшенный кораллами, ракушками и морскими раковинами. Заглянем в знаменитый лабиринт и обсудим, почему этот храм так не похож на остальные буддийские святыни Вьетнама

10:00–10:45 — ферма. Познакомимся с капибарами, лемурами, павлинами и другими животными. При желании покормим некоторых из них

10:45–11:45 — переезд в бухту Виньхи. Отправимся к одному из побережий Южного Вьетнама

11:45–12:30 — бухта Виньхи. Полюбуемся бирюзовым морем, скалистыми берегами и «лунным коралловым островом». По желанию можно дополнить программу морской прогулкой и снорклингом

12:30–13:30 — переезд к водопаду Та Гу

13:30–14:30 — Та Гу. Прогуляемся среди тропического леса, увидим водопад и при подходящей погоде сможем освежиться у воды

14:30–15:30 — возвращение в Нячанг

Организационные детали