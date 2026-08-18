Фанранг: храмы, водопады, капибары и бирюзовое море
От древней культуры до дикой природы и моря
Фанранг — это Вьетнам без толп туристов.
Здесь древние чамские башни соседствуют с храмом из кораллов и ракушек, капибары — с лемурами, а за горными серпантинами скрывается бухта с бирюзовой водой.
За один день мы соберём сразу несколько совершенно разных впечатлений и увидим, насколько разнообразной может быть страна за пределами Нячанга.
Описание экскурсии
6:30 — выезд из Нячанга. По дороге расскажу о провинции Ниньтхуан, её сухом климате, природе и образе жизни
8:00–08:30 — чамские башни. Познакомимся с наследием древнего государства Чампа. Поговорим о культуре чамов, их религии и необычной кирпичной архитектуре, секреты которой до сих пор полностью не разгаданы
8:45–09:30 — храм Ту Ван. Осмотрим храмовый комплекс, украшенный кораллами, ракушками и морскими раковинами. Заглянем в знаменитый лабиринт и обсудим, почему этот храм так не похож на остальные буддийские святыни Вьетнама
10:00–10:45 — ферма. Познакомимся с капибарами, лемурами, павлинами и другими животными. При желании покормим некоторых из них
10:45–11:45 — переезд в бухту Виньхи. Отправимся к одному из побережий Южного Вьетнама
11:45–12:30 — бухта Виньхи. Полюбуемся бирюзовым морем, скалистыми берегами и «лунным коралловым островом». По желанию можно дополнить программу морской прогулкой и снорклингом
12:30–13:30 — переезд к водопаду Та Гу
13:30–14:30 — Та Гу. Прогуляемся среди тропического леса, увидим водопад и при подходящей погоде сможем освежиться у воды
14:30–15:30 — возвращение в Нячанг
Организационные детали
В стоимость входит трансфер на автомобиле Kia Carnival или Toyota RAV4 из Нячанга, входные билеты по маршруту, корм для животных, питьевая вода и прохладительные напитки
Маршрут может незначительно меняться в зависимости от погоды, дорожной ситуации и режима работы локаций. Посещение водопада зависит от дождей
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за
Я гид и фотограф, который делает для гостей незабываемый контент и помогает забрать частицу Вьетнама с собой — в сердце и в фотографиях.
Провожу как обычные, так и фотоэкскурсии в Нячанге, Дананге и на острове Фукуок. Хочу предложить вам действительно особенный продукт, которого пока нет во Вьетнаме.
В первую очередь отдаю предпочтение сервису и стремлюсь, чтобы каждый клиент остался доволен.
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