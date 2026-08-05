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Фанранг из Нячанга: душа Вьетнама с джипами и снорклингом (всё включено)

Увидеть коралловый лабиринт и дюны, поплавать в бухте Винь Хи
Фанранг — это другой Вьетнам: рыбацкие бухты, зелёные виноградники и песчаные пейзажи, похожие на маленькую пустыню. Вы искупаетесь в море и прокатитесь по дюнам на джипах.

Прогуляетесь по коралловому лабиринту и отправитесь на лодке со стеклянным дном исследовать подводный мир.
Фанранг из Нячанга: душа Вьетнама с джипами и снорклингом (всё включено)
Фанранг из Нячанга: душа Вьетнама с джипами и снорклингом (всё включено)
Фанранг из Нячанга: душа Вьетнама с джипами и снорклингом (всё включено)

Описание экскурсии

Пагода Ту Ван и Лабиринт Дракона. Побываем в пагоде с сооружениями из раковин и кораллов. Вы увидите башню, пройдёте по извилистому лабиринту и узнаете, какой смысл местные вкладывают в символический путь очищения.

Смотровые площадки. Поднимемся на тук-туках в места, откуда открываются виды на побережье, горы и рыбацкие деревни. Вы увидите коралловый мыс и сделаете фото.

Бухта Винь Хи. Пересядем на лодку со стеклянным дном. Вы посмотрите на подводный мир, займётесь снорклингом, искупаетесь и отдохнёте у моря.

Обед в традиционном ресторане. В меню — блюда региональной вьетнамской кухни.

Парк с капибарами и енотами. У вас будет время понаблюдать за животными и сделать фото, соблюдая местные правила парка.

Песчаные дюны. На разноцветных джипах прокатимся по дюнам и остановимся в выразительных точках для фото. Почувствуем контраст между тропическим побережьем и почти пустынным пейзажем.

Виноградники и соляные поля. Увидим сельские пейзажи провинции Ниньтхуан. По пути вы узнаете, как в этом регионе выращивают виноград и добывают морскую соль.

Примерный тайминг

6:30–7:00 — сбор и выезд из отелей Нячанга
7:50 — храм Ту Ван и Лабиринт Дракона
8:40 — выезд, по пути — короткие остановки у виноградников и соляных полей
10:00 — отдых в бухте Винь Хи
12:15 — смотровая площадка
14:00 — обед
14:45 — парк с капибарами и енотами
15:50 — песчаные дюны Фанранга
16:45 — выезд из Фанранга
около 19:00 — возвращение в Нячанг

Организационные детали

  • Поедем на микроавтобусе с кондиционером. Модель зависит от количества участников
  • В стоимость всё включено: трансфер из отелей Нячанга и Камрани, входные билеты, лодка, снорклинг, джипы на дюнах, обед и питьевая вода
  • Порядок объектов зависит от дорожной обстановки и условий на море, но заявленные пункты программы сохраняются
  • Во время водной части мы выдадим спасательные жилеты
  • Дети участвуют только в сопровождении взрослых
  • Экскурсия насыщенная, будьте готовы к раннему подъёму, переездам и активному дню
  • Оставшуюся сумму можно оплатить гиду в день экскурсии наличными: долларами нового образца или вьетнамскими донгами
  • С вами будет русскоговорящий гид из нашей команды

в субботу в 07:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Взрослый или детский, рост от 120 см$64
Детский, рост до 120 см$43
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Нячанге
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 07:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваша команда гидов в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 5061 туриста
Давно живу во Вьетнаме и работаю гидом. Мы с командой с радостью делимся накопленными знаниями с путешественниками. Местные традиции, культура, религия, реформы, экономика, образ жизни — поговорим обо всём.

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