За один день вы познакомитесь с главными локациями Нячанга и лучше поймёте страну. Увидите древние Чамские башни, попробуете знаменитый вьетнамский кофе с видом на поле лотосов, прокатитесь по реке Кай на традиционной лодке-корзинке и заглянете в деревню ремёсел. По пути поговорим о прошлом Вьетнама, буддийском кризисе, Александре Йерсене и многом другом.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

9:00 — Золотая пагода

Полюбуемся панорамой города и поговорим о буддизме.

10:00 — кофе среди лотосов

Сделаем остановку в кафе с видом на поле лотосов. Обсудим, почему Вьетнам занимает второе место в мире по экспорту кофе, а затем проверим качество местного напитка на вкус.

11:00 — деревня ремёсел

Познакомимся с традиционными ремёслами Вьетнама — от игры на народных музыкальных инструментах и создания картин из шёлка до приготовления самогона.

13:00 — Чамские башни Понагар

Посетим главную историческую достопримечательность Нячанга — храмовый комплекс древнего государства Чампа.

13:50 — прогулка по реке Кай

Отправимся в водную поездку на традиционной круглой лодке-корзине. Вы увидите Нячанг с воды, а в конце прогулки получите небольшой сувенир от местных лодочников.

15:00 — возвращение в отель

О чём поговорим:

как развивался Нячанг

кто такой Александр Йерсен и почему его имя хорошо известно во Вьетнаме

почему так важен культ предков и отчего в каждом доме здесь есть алтарь для подношения духам

как живут современные вьетнамцы и какие традиции бережно сохраняют

что такое буддийский кризис и какую роль он сыграл в истории страны

Организационные детали