За один день вы познакомитесь с главными локациями Нячанга и лучше поймёте страну.
Увидите древние Чамские башни, попробуете знаменитый вьетнамский кофе с видом на поле лотосов, прокатитесь по реке Кай на традиционной лодке-корзинке и заглянете в деревню ремёсел. По пути поговорим о прошлом Вьетнама, буддийском кризисе, Александре Йерсене и многом другом.
Увидите древние Чамские башни, попробуете знаменитый вьетнамский кофе с видом на поле лотосов, прокатитесь по реке Кай на традиционной лодке-корзинке и заглянете в деревню ремёсел. По пути поговорим о прошлом Вьетнама, буддийском кризисе, Александре Йерсене и многом другом.
Описание экскурсии
9:00 — Золотая пагода
Полюбуемся панорамой города и поговорим о буддизме.
10:00 — кофе среди лотосов
Сделаем остановку в кафе с видом на поле лотосов. Обсудим, почему Вьетнам занимает второе место в мире по экспорту кофе, а затем проверим качество местного напитка на вкус.
11:00 — деревня ремёсел
Познакомимся с традиционными ремёслами Вьетнама — от игры на народных музыкальных инструментах и создания картин из шёлка до приготовления самогона.
13:00 — Чамские башни Понагар
Посетим главную историческую достопримечательность Нячанга — храмовый комплекс древнего государства Чампа.
13:50 — прогулка по реке Кай
Отправимся в водную поездку на традиционной круглой лодке-корзине. Вы увидите Нячанг с воды, а в конце прогулки получите небольшой сувенир от местных лодочников.
15:00 — возвращение в отель
О чём поговорим:
- как развивался Нячанг
- кто такой Александр Йерсен и почему его имя хорошо известно во Вьетнаме
- почему так важен культ предков и отчего в каждом доме здесь есть алтарь для подношения духам
- как живут современные вьетнамцы и какие традиции бережно сохраняют
- что такое буддийский кризис и какую роль он сыграл в истории страны
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на автомобиле, водная прогулка, кофе и лёгкий фруктовый перекус
- Дополнительно по желанию оплачивается обед в ресторане по вашему вкусу
- Поездку можно организовать для любого количества участников. Стоимость для 3 чел. — $210, 4 чел. — $250, 5 чел. — $280, 6 чел. — $300
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — ваша команда гидов в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 528 туристов
С 2018 года я влюблён во Вьетнам и хочу, чтобы вы взглянули на страну моими глазами! Мы с коллегами собрали обширные знания о Вьетнаме, его истории, культуре и особенностях народностей. Мы
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