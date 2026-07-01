А затем продолжим поездку так, как интересно именно вам: добавим водопады, монастыри, парки или стеклянный мост.
Я живу во Вьетнаме более 10 лет, поэтому расскажу не только о самом Далате, но и о культуре, истории и повседневной жизни Вьетнама.
Описание экскурсии
7:00 — встреча у отеля
8:30 — смотровая площадка на высоте около 1500 метров и водопад Мужские слёзы
10:00 — пагода Линь Фуок
Вы посетите необычную пагоду, украшенную фарфором и стеклом. Познакомитесь с вьетнамским буддизмом и увидите знаменитого дракона из мозаики.
11:00 — Crazy House
Погуляете по самому необычному дому Далата, который прославился фантастической архитектурой и стал одной из визитных карточек города.
12:00 — обед
Перекусите в одном из местных кафе. Я помогу выбрать блюда, которые действительно стоит попробовать в Далате.
13:00 — кофейная плантация
Заедем на уютную плантацию с панорамными видами. Вы попробуете далатский кофе и выясните, почему Вьетнам уже много лет входит в число крупнейших в мире производителей этого напитка.
14:00–16:30 — дополнительные локации (по желанию)
Можем посетить ещё два или три места. Я помогу определиться с выбором и составлю маршрут так, чтобы мы всё успели без спешки.
- канатная дорога и монастырь Трук Лам
- стеклянный мост
- водопады Датанла и Понгур
- лес Рынг Зяо Хыонг (Rừng Giao Hưởng)
- Деревня хоббитов
- парк Mongo Land
- Глиняная деревня
- парк Fresh Garden
- Аллея богов
- пагода Линь Ань
16:30 — выезд в Нячанг
О чём поговорим в поездке:
- история Вьетнама — от древнего государства и китайского влияния до французского колониального периода и современности
- история основания Далата и его развитие во времена французской колонии
- буддийская культура страны: символика пагод, монастыри и религиозные традиции
- особенности выращивания кофе на Центральном нагорье
- повседневная жизнь Вьетнама глазами человека, который живёт в стране более 10 лет
Организационные детали
Поедем на комфортабельном авто. Если нужно детское кресло, сообщите заранее.
Дополнительно по желанию оплачиваются:
- Crazy House — 80 000 VND (около $3,1) за чел.
- канатная дорога — 120 000 VND (около $4,6) за чел.
- Mongo Land — 150 000 VND (около $5,7) за чел.
- Fresh Garden — 100 000 VND (около $3,8) за чел.
- лес Rừng Giao Hưởng — 150 000 VND (около $5,7) за чел.
- Аллея богов — 120 000 VND (около $4,6) за чел.
- Деревня хоббитов — 110 000 VND (около $4,2) за чел.
- Глиняная деревня — 120 000 VND (около $4,6) за чел.
- водопад Датанла — 80 000 VND (около $3,1) за чел.
- водопад Понгур — 70 000 VND (около $2,7) за чел.
- стеклянный мост — 420 000 VND (около $16,1) за чел.