Мои заказы

Из Нячанга в Далат: главное за один день

Увидеть город с разных сторон - от буддийских святынь до фантастической архитектуры
Мы начнём наш маршрут с главных локаций: необычной пагоды Линь Фуок, знаменитого Crazy House и кофейной плантации.

А затем продолжим поездку так, как интересно именно вам: добавим водопады, монастыри, парки или стеклянный мост.

Я живу во Вьетнаме более 10 лет, поэтому расскажу не только о самом Далате, но и о культуре, истории и повседневной жизни Вьетнама.
Из Нячанга в Далат: главное за один день
Из Нячанга в Далат: главное за один день
Из Нячанга в Далат: главное за один день

Описание экскурсии

7:00 — встреча у отеля

8:30 — смотровая площадка на высоте около 1500 метров и водопад Мужские слёзы

10:00 — пагода Линь Фуок
Вы посетите необычную пагоду, украшенную фарфором и стеклом. Познакомитесь с вьетнамским буддизмом и увидите знаменитого дракона из мозаики.

11:00 — Crazy House
Погуляете по самому необычному дому Далата, который прославился фантастической архитектурой и стал одной из визитных карточек города.

12:00 — обед
Перекусите в одном из местных кафе. Я помогу выбрать блюда, которые действительно стоит попробовать в Далате.

13:00 — кофейная плантация
Заедем на уютную плантацию с панорамными видами. Вы попробуете далатский кофе и выясните, почему Вьетнам уже много лет входит в число крупнейших в мире производителей этого напитка.

14:00–16:30 — дополнительные локации (по желанию)

Можем посетить ещё два или три места. Я помогу определиться с выбором и составлю маршрут так, чтобы мы всё успели без спешки.

  • канатная дорога и монастырь Трук Лам
  • стеклянный мост
  • водопады Датанла и Понгур
  • лес Рынг Зяо Хыонг (Rừng Giao Hưởng)
  • Деревня хоббитов
  • парк Mongo Land
  • Глиняная деревня
  • парк Fresh Garden
  • Аллея богов
  • пагода Линь Ань

16:30 — выезд в Нячанг

О чём поговорим в поездке:

  • история Вьетнама — от древнего государства и китайского влияния до французского колониального периода и современности
  • история основания Далата и его развитие во времена французской колонии
  • буддийская культура страны: символика пагод, монастыри и религиозные традиции
  • особенности выращивания кофе на Центральном нагорье
  • повседневная жизнь Вьетнама глазами человека, который живёт в стране более 10 лет

Организационные детали

Поедем на комфортабельном авто. Если нужно детское кресло, сообщите заранее.

Дополнительно по желанию оплачиваются:

  • Crazy House — 80 000 VND (около $3,1) за чел.
  • канатная дорога — 120 000 VND (около $4,6) за чел.
  • Mongo Land — 150 000 VND (около $5,7) за чел.
  • Fresh Garden — 100 000 VND (около $3,8) за чел.
  • лес Rừng Giao Hưởng — 150 000 VND (около $5,7) за чел.
  • Аллея богов — 120 000 VND (около $4,6) за чел.
  • Деревня хоббитов — 110 000 VND (около $4,2) за чел.
  • Глиняная деревня — 120 000 VND (около $4,6) за чел.
  • водопад Датанла — 80 000 VND (около $3,1) за чел.
  • водопад Понгур — 70 000 VND (около $2,7) за чел.
  • стеклянный мост — 420 000 VND (около $16,1) за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Aртур
Aртур — ваш гид в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 33 туристов
Я живу во Вьетнаме с 2014 года. Провожу экскурсии по Далату и югу Вьетнама и рассказываю не только о достопримечательностях, но и о том, как устроена жизнь в стране: история,
читать дальшеуменьшить

культура, буддизм, колониальное прошлое, современная экономика и особенности вьетнамского общества. Мои экскурсии — это не просто поездки по красивым местам. Я стараюсь показать Вьетнам глубже: объяснить, почему страна выглядит именно так, как формировалась её культура и как она развивается сегодня. Я также помогаю гостям сделать красивые фотографии в самых атмосферных местах Далата.

Входит в следующие категории Нячанга

Похожие экскурсии на «Из Нячанга в Далат: главное за один день»

Далат на максимум (из Нячанга)
На машине
13 часов
366 отзывов
Групповая
до 14 чел.
Лучший выбор
Далат на максимум (из Нячанга)
Увидеть главные локации - и ничего лишнего
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 05:00
23 июл в 05:00
25 июл в 05:00
$59 за человека
Из Нячанга - в неповторимый Далат на целый день
На машине
13 часов
56 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Из Нячанга - в неповторимый Далат на целый день
Увидеть совсем другой Вьетнам и попробовать кофе лювак
Завтра в 11:30
21 июл в 05:00
от $400 за всё до 4 чел.
В Далат - из Нячанга
На машине
12 часов
113 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
В Далат - из Нячанга
Прикоснуться к наследию колониального правления французов во Вьетнаме на автомобильной экскурсии
Завтра в 07:00
21 июл в 07:00
от $395 за всё до 2 чел.
Семейный день в Далате с гибким маршрутом (из Нячанга)
На машине
12 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Семейный день в Далате с гибким маршрутом (из Нячанга)
В комфортном ритме по красивым и атмосферным местам с заботой о деталях
23 июл в 06:00
24 июл в 06:00
от $399 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Нячанге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Нячанге
от $299 за экскурсию