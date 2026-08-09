Мои заказы

Из Нячанга - в Далат: от храма из осколков до Crazy House

Очутиться в атмосфере вечной весны и неудержимой фантазии
Откройте для себя другой Вьетнам — со свежим воздухом, сосновыми лесами и домами в духе французской провинции. Это Далат — город вечной весны, природной красоты и творений человеческого гения.

Вы посетите храм из битого стекла, погуляете по глиняной деревне, увидите водопад Датанла, пообедаете во вьетнамском стиле и побываете в отеле, где сюр — это норма.
Из Нячанга - в Далат: от храма из осколков до Crazy House
Из Нячанга - в Далат: от храма из осколков до Crazy House
Из Нячанга - в Далат: от храма из осколков до Crazy House

Описание экскурсии

Храм Линь Фуок

Храм из осколков керамики, фарфора и стекла. Вы увидите 7-этажную колокольню и впечатляющую статую Будды, сплетённую из сушёных цветов — масштаб и детали поражают.

Глиняная деревня

Прогуляемся по парку скульптур из глины, где воссозданы домики, животные и известные здания города. Каждая инсталляция рассказывает об истории Далата.

Кафе Чуон

Сделаем небольшой перерыв с чашкой вьетнамского кофе и панорамными видами на горы и леса.

Водопад Датанла

Вы насладитесь каскадами воды и, если захотите, прокатитесь на санях.

Обед

Вы полакомитесь традиционной вьетнамской кухней в одном из местных ресторанов.

Отель Crazy House

Этот «Сумасшедший дом» — сюрреалистический лабиринт комнат, лестниц и коридоров. Здание похоже на сказочный замок или гигантское дерево, где нет прямых углов, а каждое помещение — уникально.

Примерный тайминг

5:30–6:00 — встреча в вашем отеле и выезд

9:20–10:20 — храм Линь Фуок

10:50–12:00 — глиняная деревня

12:15–13:15 — традиционный вьетнамский обед

13:30–14:40 — водопад Датанла

15:00–16:00 — кофе-пауза с панорамным видом на долину

16:20–17:15 — Crazy House

17:30 — возвращение в ваш отель

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортном автомобиле, входные билеты, обед, вода в дороге
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 269 туристов
Мы — команда влюблённых в своё дело гидов, историков, архитекторов и просто местных жителей, которые знают Нячанг до последнего переулка. Не любим заученные сухие даты из Википедии и монотонные лекции. Вместо
читать дальшеуменьшить

этого рассказываем живые истории, раскрываем секреты города и показываем места, которые не найти в обычных путеводителях. Одинаково легко находим общий язык и со взрослыми, и с детьми. Наш темп — это ваш комфорт. Посоветуем, где местные пьют самый вкусный кофе, где сделать идеальные кадры и куда сходить вечером. Организуем маршрут «от и до», чтобы вы просто расслабились и наслаждались атмосферой. Приходите за вдохновением, классными фото и историями, которые захочется пересказывать друзьям!

Входит в следующие категории Нячанга

Похожие экскурсии на «Из Нячанга - в Далат: от храма из осколков до Crazy House»

В Далат - из Нячанга
На машине
12 часов
119 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Лучший выбор
В Далат - из Нячанга
Прикоснуться к наследию колониального правления французов во Вьетнаме на автомобильной экскурсии
Завтра в 07:00
11 авг в 07:00
от $395 за всё до 2 чел.
Насыщенное приключение в Далате
На машине
13 часов
31 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Насыщенное приключение в Далате
Отправиться за пределы Нячанга за природными и культурными чудесами
Начало: От места вашего проживания
13 авг в 08:00
14 авг в 08:00
от $440 за всё до 3 чел.
Из Нячанга - в сказочный Далат
На машине
13 часов
46 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Нячанга - в сказочный Далат
Зайти в экстравагантный отель, прикоснуться к энергетике буддизма и пообщаться со слонами
Сегодня в 12:30
Завтра в 06:00
от $330 за всё до 2 чел.
Знакомство с Нячангом - храмы, панорамы и ремёсла
На машине
4.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 12 чел.
Знакомство с Нячангом - храмы, панорамы и ремёсла
Увидеть курортную столицу Вьетнама без пляжного фильтра
19 авг в 08:00
21 авг в 08:00
от $150 за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Нячанге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Нячанге
от $490 за группу