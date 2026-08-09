Из Нячанга - в Далат: от храма из осколков до Crazy House
Очутиться в атмосфере вечной весны и неудержимой фантазии
Откройте для себя другой Вьетнам — со свежим воздухом, сосновыми лесами и домами в духе французской провинции. Это Далат — город вечной весны, природной красоты и творений человеческого гения.
Вы посетите храм из битого стекла, погуляете по глиняной деревне, увидите водопад Датанла, пообедаете во вьетнамском стиле и побываете в отеле, где сюр — это норма.
Описание экскурсии
Храм Линь Фуок
Храм из осколков керамики, фарфора и стекла. Вы увидите 7-этажную колокольню и впечатляющую статую Будды, сплетённую из сушёных цветов — масштаб и детали поражают.
Глиняная деревня
Прогуляемся по парку скульптур из глины, где воссозданы домики, животные и известные здания города. Каждая инсталляция рассказывает об истории Далата.
Кафе Чуон
Сделаем небольшой перерыв с чашкой вьетнамского кофе и панорамными видами на горы и леса.
Водопад Датанла
Вы насладитесь каскадами воды и, если захотите, прокатитесь на санях.
Обед
Вы полакомитесь традиционной вьетнамской кухней в одном из местных ресторанов.
Отель Crazy House
Этот «Сумасшедший дом» — сюрреалистический лабиринт комнат, лестниц и коридоров. Здание похоже на сказочный замок или гигантское дерево, где нет прямых углов, а каждое помещение — уникально.
Примерный тайминг
5:30–6:00 — встреча в вашем отеле и выезд
9:20–10:20 — храм Линь Фуок
10:50–12:00 — глиняная деревня
12:15–13:15 — традиционный вьетнамский обед
13:30–14:40 — водопад Датанла
15:00–16:00 — кофе-пауза с панорамным видом на долину
16:20–17:15 — Crazy House
17:30 — возвращение в ваш отель
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на комфортном автомобиле, входные билеты, обед, вода в дороге
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 269 туристов
Мы — команда влюблённых в своё дело гидов, историков, архитекторов и просто местных жителей, которые знают Нячанг до последнего переулка.
Не любим заученные сухие даты из Википедии и монотонные лекции. Вместо читать дальшеуменьшить
этого рассказываем живые истории, раскрываем секреты города и показываем места, которые не найти в обычных путеводителях.
Одинаково легко находим общий язык и со взрослыми, и с детьми. Наш темп — это ваш комфорт.
Посоветуем, где местные пьют самый вкусный кофе, где сделать идеальные кадры и куда сходить вечером.
Организуем маршрут «от и до», чтобы вы просто расслабились и наслаждались атмосферой.
Приходите за вдохновением, классными фото и историями, которые захочется пересказывать друзьям!
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