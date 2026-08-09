Откройте для себя другой Вьетнам — со свежим воздухом, сосновыми лесами и домами в духе французской провинции. Это Далат — город вечной весны, природной красоты и творений человеческого гения. Вы посетите храм из битого стекла, погуляете по глиняной деревне, увидите водопад Датанла, пообедаете во вьетнамском стиле и побываете в отеле, где сюр — это норма.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-5 человек, стоимость зависит от количества людей

от $490 за группу

Ваш гид в Нячанге

Описание экскурсии

Храм Линь Фуок

Храм из осколков керамики, фарфора и стекла. Вы увидите 7-этажную колокольню и впечатляющую статую Будды, сплетённую из сушёных цветов — масштаб и детали поражают.

Глиняная деревня

Прогуляемся по парку скульптур из глины, где воссозданы домики, животные и известные здания города. Каждая инсталляция рассказывает об истории Далата.

Кафе Чуон

Сделаем небольшой перерыв с чашкой вьетнамского кофе и панорамными видами на горы и леса.

Водопад Датанла

Вы насладитесь каскадами воды и, если захотите, прокатитесь на санях.

Обед

Вы полакомитесь традиционной вьетнамской кухней в одном из местных ресторанов.

Отель Crazy House

Этот «Сумасшедший дом» — сюрреалистический лабиринт комнат, лестниц и коридоров. Здание похоже на сказочный замок или гигантское дерево, где нет прямых углов, а каждое помещение — уникально.

Примерный тайминг

5:30–6:00 — встреча в вашем отеле и выезд

9:20–10:20 — храм Линь Фуок

10:50–12:00 — глиняная деревня

12:15–13:15 — традиционный вьетнамский обед

13:30–14:40 — водопад Датанла

15:00–16:00 — кофе-пауза с панорамным видом на долину

16:20–17:15 — Crazy House

17:30 — возвращение в ваш отель

Организационные детали