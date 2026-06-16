Отправляемся в приключение на гавайском судне, где есть огромная надувная лодка и коктейль-бар! Вы исследуете богатый подводный мир и полюбуетесь коралловыми рифами, прогуляетесь на сапе или каяке и отдохнёте на пляжах.
Будет не только весело, но и вкусно: вас ждёт десертный фуршет в лаундже, фрукты и напитки, а ещё барбекю из трёх блюд на борту.
Будет не только весело, но и вкусно: вас ждёт десертный фуршет в лаундже, фрукты и напитки, а ещё барбекю из трёх блюд на борту.
Описание экскурсии
7:50 — трансфер в порт Винь Чыонг
8:30 — отдых в частном лаундже. Вы насладитесь приветственным напитком и десертным фуршетом, затем пройдёте инструктаж по технике безопасности
9:30 — остров Донг Там. На лодке в гавайском стиле отправитесь к точке, где можно заняться снорклингом и полюбоваться коралловыми рифами
10:30 — остров Дам Бей. Продолжите исследовать подводный мир. Желающие промчатся с большой горки прямо в море, покатаются на сапе или каяке
11:30 — остров Хон Мот. Понаблюдаете за разноцветными рыбками, поплаваете и отдохнёте. Свежие фрукты и прохладительные напитки включены в стоимость
13:00 — обед на борту*: барбекю, овощи, хлеб и домашние соусы, возможно вегетарианское меню
14:00 — возвращение в порт
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер из отеля в центральной части Нячанга, водные активности (водная горка, снорклинг, сапы, каяки), напиток и десертный фуршет в лаундж-зоне, фрукты, напитки и обед на борту (3 вида блюд-барбекю, овощи, хлеб и соусы), страховка
- Оплачивается дополнительно: флайборд, парасейлинг, катание на банане, а также трансфер из района Камрань
- Трансфер на комфортабельном автобусе, предоставляем детские автокресла
- Детей до 12 лет должны сопровождать родители
- В случае плохой погоды или запрета на выход в море мы отменим поездку
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$31
|Дети до 12 лет
|$21
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в центре Нячанга
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 90 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нгуен — Организатор в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы подарим вам яркую энергию Нячанга: с живой музыкой, гигантскими водными горками и плавучим коктейль-баром. Предлагаем трансфер по городу и приватные зоны отдыха.
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