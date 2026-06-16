Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Отправляемся в приключение на гавайском судне, где есть огромная надувная лодка и коктейль-бар! Вы исследуете богатый подводный мир и полюбуетесь коралловыми рифами, прогуляетесь на сапе или каяке и отдохнёте на пляжах.



Будет не только весело, но и вкусно: вас ждёт десертный фуршет в лаундже, фрукты и напитки, а ещё барбекю из трёх блюд на борту.

Нгуен Организатор в Нячанге Задать вопрос Групповая экскурсия $31 за человека 6.5 часов На лодке Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Удобный возврат При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты. При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты. Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии 7:50 — трансфер в порт Винь Чыонг 8:30 — отдых в частном лаундже. Вы насладитесь приветственным напитком и десертным фуршетом, затем пройдёте инструктаж по технике безопасности

9:30 — остров Донг Там. На лодке в гавайском стиле отправитесь к точке, где можно заняться снорклингом и полюбоваться коралловыми рифами

10:30 — остров Дам Бей. Продолжите исследовать подводный мир. Желающие промчатся с большой горки прямо в море, покатаются на сапе или каяке

11:30 — остров Хон Мот. Понаблюдаете за разноцветными рыбками, поплаваете и отдохнёте. Свежие фрукты и прохладительные напитки включены в стоимость

13:00 — обед на борту*: барбекю, овощи, хлеб и домашние соусы, возможно вегетарианское меню

14:00 — возвращение в порт Организационные детали В стоимость включено: трансфер из отеля в центральной части Нячанга, водные активности (водная горка, снорклинг, сапы, каяки), напиток и десертный фуршет в лаундж-зоне, фрукты, напитки и обед на борту (3 вида блюд-барбекю, овощи, хлеб и соусы), страховка

Оплачивается дополнительно: флайборд, парасейлинг, катание на банане, а также трансфер из района Камрань

Трансфер на комфортабельном автобусе, предоставляем детские автокресла

Детей до 12 лет должны сопровождать родители

В случае плохой погоды или запрета на выход в море мы отменим поездку

ежедневно в 08:00 Выбрать дату

Стоимость экскурсии Тип билета Стоимость Стандартный $31 Дети до 12 лет $21 Дети до 7 лет Бесплатно Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы Место начала и завершения? У вашего отеля в центре Нячанга Когда и сколько длится? Когда: ежедневно в 08:00 Экскурсия длится около 6.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 90 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.