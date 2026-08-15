Приглашаю за эмоциями, которые невозможно забыть.
Ночью море превращается в волшебный мир: тысячи голубых искр вспыхивают от каждого движения, и кажется, что вы плывёте среди звёзд.
Это идеальный способ отвлечься от повседневной суеты, попробовать что-то необычное и увидеть одно из самых красивых природных явлений во Вьетнаме.
Ночью море превращается в волшебный мир: тысячи голубых искр вспыхивают от каждого движения, и кажется, что вы плывёте среди звёзд.
Это идеальный способ отвлечься от повседневной суеты, попробовать что-то необычное и увидеть одно из самых красивых природных явлений во Вьетнаме.
Описание экскурсии
Подготовка и инструктаж
Я объясню, как держаться на воде, выдам спасательные жилеты. После мы вместе надуем сапы и спустим их на воду.
Спокойная прогулка по ночному морю
Это не спортивная тренировка и не гонка на скорость. Мы неспешно отплываем от берега примерно на 100–150 метров к моей любимой секретной локации, где свечение планктона особенно яркое.
Магия на воде
При каждом движении моря вокруг вас будут вспыхивать сотни мерцающих огоньков. С планктоном у нас особые отношения — мы давно договорились, что для нас он будет сиять ещё красивее.
Снорклинг
У каждого будет достаточно времени, чтобы насладиться атмосферой и поплавать в светящейся воде с маской.
Организационные детали
- В стоимость включено: водонепроницаемая сумка для вещей и для телефона, маска для снорклинга
- Перед выходом на воду проводится инструктаж. На воде все находятся в жилетах.
- До локации вам необходимо добраться самостоятельно. Можно за доплату заказать у меня трансфер — подробности в переписке
ежедневно в 21:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|$30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На юге города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 21:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 173 туристов
Живу в Нячанге с 2020 года. Вьетнам покорил меня не парадными видами, а подлинной жизнью: многообразием традиций, повседневным бытом и искренним гостеприимством. Именно желание разделить эти ощущения с путешественниками и
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Необычная прогулка по ночному морю. Конечно, ожидали мы более яркой картинки, но в целом нам понравилось
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С
ну понятно, что планктон можно увидеть только опустив голову в маске под воду и его не так много, но в целом все понравилось. первый опыт на сапах в море. Оказывается на Сапе можно дать приличную скорость. в общем было весело.
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М
Сама задумка неплохая, эти светящиеся планктоны, конечно интересно, необычно, не вау эффект, но посмотреть один раз почему бы и нет. Однако организация мне не очень понравилась с точки зрения безопастности.
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