Приглашаю за эмоциями, которые невозможно забыть. Ночью море превращается в волшебный мир: тысячи голубых искр вспыхивают от каждого движения, и кажется, что вы плывёте среди звёзд. Это идеальный способ отвлечься от повседневной суеты, попробовать что-то необычное и увидеть одно из самых красивых природных явлений во Вьетнаме.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Подготовка и инструктаж

Я объясню, как держаться на воде, выдам спасательные жилеты. После мы вместе надуем сапы и спустим их на воду.

Спокойная прогулка по ночному морю

Это не спортивная тренировка и не гонка на скорость. Мы неспешно отплываем от берега примерно на 100–150 метров к моей любимой секретной локации, где свечение планктона особенно яркое.

Магия на воде

При каждом движении моря вокруг вас будут вспыхивать сотни мерцающих огоньков. С планктоном у нас особые отношения — мы давно договорились, что для нас он будет сиять ещё красивее.

Снорклинг

У каждого будет достаточно времени, чтобы насладиться атмосферой и поплавать в светящейся воде с маской.

Организационные детали