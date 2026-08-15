Ночная магия свечения планктона - на сапбордах в Нячанге

Поплавать с маской среди мерцающих огоньков
Приглашаю за эмоциями, которые невозможно забыть.

Ночью море превращается в волшебный мир: тысячи голубых искр вспыхивают от каждого движения, и кажется, что вы плывёте среди звёзд.

Это идеальный способ отвлечься от повседневной суеты, попробовать что-то необычное и увидеть одно из самых красивых природных явлений во Вьетнаме.
4.4
3 отзыва
Ночная магия свечения планктона - на сапбордах в Нячанге
Ночная магия свечения планктона - на сапбордах в Нячанге
Ночная магия свечения планктона - на сапбордах в Нячанге

Описание экскурсии

Подготовка и инструктаж

Я объясню, как держаться на воде, выдам спасательные жилеты. После мы вместе надуем сапы и спустим их на воду.

Спокойная прогулка по ночному морю

Это не спортивная тренировка и не гонка на скорость. Мы неспешно отплываем от берега примерно на 100–150 метров к моей любимой секретной локации, где свечение планктона особенно яркое.

Магия на воде

При каждом движении моря вокруг вас будут вспыхивать сотни мерцающих огоньков. С планктоном у нас особые отношения — мы давно договорились, что для нас он будет сиять ещё красивее.

Снорклинг

У каждого будет достаточно времени, чтобы насладиться атмосферой и поплавать в светящейся воде с маской.

Организационные детали

  • В стоимость включено: водонепроницаемая сумка для вещей и для телефона, маска для снорклинга
  • Перед выходом на воду проводится инструктаж. На воде все находятся в жилетах.
  • До локации вам необходимо добраться самостоятельно. Можно за доплату заказать у меня трансфер — подробности в переписке

ежедневно в 21:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет$30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На юге города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 21:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваш гид в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 173 туристов
Живу в Нячанге с 2020 года. Вьетнам покорил меня не парадными видами, а подлинной жизнью: многообразием традиций, повседневным бытом и искренним гостеприимством. Именно желание разделить эти ощущения с путешественниками и
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привело меня к профессии гида. Специализируюсь на авторских маршрутах, которых нет в путеводителях. Лично прорабатываю каждую деталь, соединяя древние пагоды, природу и настоящие деревни. На прогулках мы уходим от «туристических декораций» к реальной культуре: наблюдаем, как готовят местные блюда, знакомимся с укладом разных народностей и слышим истории, не описанные в справочниках. Мой подход строится на заботе и лёгкости. Я беру на себя всю организацию, чтобы вы могли просто наслаждаться моментом. Гибко реагирую на настроение, быстро решаю нюансы и создаю атмосферу доверия. Со мной Вьетнам оживает не через сухие факты, а через живые эмоции, вкусы и личные открытия.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
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2
1
Е
Необычная прогулка по ночному морю. Конечно, ожидали мы более яркой картинки, но в целом нам понравилось
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С
ну понятно, что планктон можно увидеть только опустив голову в маске под воду и его не так много, но в целом все понравилось. первый опыт на сапах в море. Оказывается на Сапе можно дать приличную скорость. в общем было весело.
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М
Сама задумка неплохая, эти светящиеся планктоны, конечно интересно, необычно, не вау эффект, но посмотреть один раз почему бы и нет. Однако организация мне не очень понравилась с точки зрения безопастности.
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Я например впервые села на сап, и судя по всему в группе, я была такая не одна. Соответственно скорость передвижения была ниже, чем у опытных ребят. Инструктор уплыл вперед, а как мы, что мы, добираетесь сами, да и еще в кромешной тьме. Обратная дорога точно также, у тебя есть ориентир определенный и ты плывешь, совсем один, ты не видишь ни кого и не слышишь и даже если тебе понадобится помощь, ты просто не докричишься. Поэтому считаю, что необходимо два инструктора, вначале группы и в конце. Я не чувствовала себе в безопасности, хотя плаваю достаточно хорошо. Хотелось бы чтобы организаторы учли этот момент. И про сам планктон нам ни чего не рассказывали, хотя, возможно и рассказывали, но тем кто быстро приплыл. А отстающие остались без информации

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