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Индивидуальная
Нячанг как он есть: религия, культура, быт
По аутентичным кварталам, дивным пагодам и атмосферным местам города и его окраин - на мотоцикле
Начало: По месту вашего проживания
«набережную реки Кай и жилые дома у самой воды»
7 авг в 07:00
8 авг в 07:00
от $250 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Морской каякинг в бухте острова Хон Че (всё включено)
Увидеть скалистые берега, искупаться и сделать фото - из Нячанга
Начало: У вашего отеля
«тропические пейзажи и скалистые берега»
Завтра в 11:30
7 авг в 07:30
от $225 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Далат - эхо французского Индокитая (из Нячанга)
Полюбоваться колониальной архитектурой, заглянуть на кофейную плантацию и почувствовать местный вайб
Начало: У вашего отеля
«Посетим монастырь Чук Лам, расположенный среди сосновых лесов на берегу озера Туен Лам»
7 авг в 05:00
8 авг в 05:00
от $380 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Берег, где четыре раза сменился мир: Нячанг от Чампы до чашки кофе
Увидеть город глазами историка и разгадать, почему чужое здесь не уничтожают, превращают в своё
Начало: У вашего отеля
«Ведь этот берег четырежды менял хозяев, но не уничтожал предыдущую культуру, а присваивал её себе»
8 авг в 07:30
9 авг в 07:30
от $150 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Это было не просто «посмотреть город», а настоящее маленькое приключение, которое мы с дочкой запомним надолго. Честно говоря, я немного
+10
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На один день я окунулась в реальную жизнь местных и стала их частью, увидела как торгуют уловом прямо на проезжей
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лучшая активность, уникальная программа, учитываются все ваши пожелания и изначально и по ходу, рекомендую
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Ооочень крутая экскурсия! Динамично и безопасно.
Первая часть буддийско-созерзательная: история, монастыри, панорамные виды. Гармония с собой и окружающим миром.
А дальше местная
Первая часть буддийско-созерзательная: история, монастыри, панорамные виды. Гармония с собой и окружающим миром.
А дальше местная
+6
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Н
Экскурсия просто потрясающая! Для человека, который первый раз во Вьетнаме, особенно ценно увидеть настоящий, нетуристический Вьетнам и за небольшое время
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Р
Отличная экскурсия!
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Очень интересные локации, маршрут продуман хорошо. Названию соответствует полностью. Анатолий интересно рассказывает, очень приятное общение. Всем рекомендую!
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Хочу поблагодарить Анатолия за невероятную экскурсию во Вьетнаме на мотоциклах. Путешествие было насыщенным и безопасным, маршрут продуман до мелочей и
+3
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С
Сомневалась в поездке на байке, но!!!! Анатолий отличный водитель!! Внимательный, аккуратный, воспитанный, эрудированный, компетентный! Великолепная поездка! Огромное количество впечатлений! Зачем писать? Берите и поезжайте!! Очень рекомендую!! Спасибо огромное!!
+1
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Мы с мужем провели прекрасный день с Анатолием и Мариной. Мы долго сомневались брать ли экскурсию на байке или автомобиле
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Всего 34 отзыва в Нячанге в категории "Набережная"
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Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Набережная»
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Сколько стоит экскурсия по Нячангу в августе 2026
Сейчас в Нячанге в категории "Набережная" можно забронировать 4 экскурсии от 150 до 380. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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