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Экскурсии по набережной Нячанга

Найдено 4 экскурсии в категории «Набережная» в Нячанге на русском языке, цены от $150. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Нячанг как он есть: религия, культура, быт
На мотоцикле
7.5 часов
34 отзыва
Индивидуальная
Нячанг как он есть: религия, культура, быт
По аутентичным кварталам, дивным пагодам и атмосферным местам города и его окраин - на мотоцикле
Начало: По месту вашего проживания
«набережную реки Кай и жилые дома у самой воды»
7 авг в 07:00
8 авг в 07:00
от $250 за человека
Морской каякинг в бухте острова Хон Че (всё включено)
Прогулки на каяках
5 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Морской каякинг в бухте острова Хон Че (всё включено)
Увидеть скалистые берега, искупаться и сделать фото - из Нячанга
Начало: У вашего отеля
«тропические пейзажи и скалистые берега»
Завтра в 11:30
7 авг в 07:30
от $225 за всё до 2 чел.
Далат - эхо французского Индокитая (из Нячанга)
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Далат - эхо французского Индокитая (из Нячанга)
Полюбоваться колониальной архитектурой, заглянуть на кофейную плантацию и почувствовать местный вайб
Начало: У вашего отеля
«Посетим монастырь Чук Лам, расположенный среди сосновых лесов на берегу озера Туен Лам»
7 авг в 05:00
8 авг в 05:00
от $380 за всё до 3 чел.
Берег, где четыре раза сменился мир: Нячанг от Чампы до чашки кофе
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Берег, где четыре раза сменился мир: Нячанг от Чампы до чашки кофе
Увидеть город глазами историка и разгадать, почему чужое здесь не уничтожают, превращают в своё
Начало: У вашего отеля
«Ведь этот берег четырежды менял хозяев, но не уничтожал предыдущую культуру, а присваивал её себе»
8 авг в 07:30
9 авг в 07:30
от $150 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Евгения
Нячанг как он есть: религия, культура, быт
Это было не просто «посмотреть город», а настоящее маленькое приключение, которое мы с дочкой запомним надолго. Честно говоря, я немного
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переживала перед поездкой, потому что мы обе были на мопедах, да ещё и в незнакомом городе. Но все страхи развеялись в первые же минуты.
Огромное спасибо нашему гиду за чуткость и профессионализм! Он не просто вел нас по маршруту, а постоянно подстраивался под наш темп, следил, чтобы мы чувствовали себя уверенно и комфортно. Ощущение свободы, когда ветер в лицо, а перед глазами проплывают пляжи, горы и буддийские пагоды - это невероятно!
Мы увидели Нячанг с совершенно другой стороны. Те места, куда не доехать на автобусе и куда редко заглядывают туристы, открылись нам с самых живописных ракурсов. Анатолий рассказывал очень увлекательно, с душой и юмором, отвечал на все наши вопросы. Дочка была в полном восторге от езды на мопеде, а я была спокойна, видя, как профессионально все организованно.
Это идеальный вариант, если хочется вырваться из стандартных рамок экскурсий, получить дозу адреналина и при этом узнать город, в который хочется возвращаться. Спасибо за этот день! Всем рекомендую, особенно активным семьям с подростками.

Это было не просто «посмотреть город», а настоящее маленькое приключение, которое мы с дочкой запомним надолго.
Это было не просто «посмотреть город», а настоящее маленькое приключение, которое мы с дочкой запомним надолго.
Это было не просто «посмотреть город», а настоящее маленькое приключение, которое мы с дочкой запомним надолго.
Это было не просто «посмотреть город», а настоящее маленькое приключение, которое мы с дочкой запомним надолго.+10
Это было не просто «посмотреть город», а настоящее маленькое приключение, которое мы с дочкой запомним надолго.
Это было не просто «посмотреть город», а настоящее маленькое приключение, которое мы с дочкой запомним надолго.
Это было не просто «посмотреть город», а настоящее маленькое приключение, которое мы с дочкой запомним надолго.
Это было не просто «посмотреть город», а настоящее маленькое приключение, которое мы с дочкой запомним надолго.
Это было не просто «посмотреть город», а настоящее маленькое приключение, которое мы с дочкой запомним надолго.
Это было не просто «посмотреть город», а настоящее маленькое приключение, которое мы с дочкой запомним надолго.
Это было не просто «посмотреть город», а настоящее маленькое приключение, которое мы с дочкой запомним надолго.
Это было не просто «посмотреть город», а настоящее маленькое приключение, которое мы с дочкой запомним надолго.
Это было не просто «посмотреть город», а настоящее маленькое приключение, которое мы с дочкой запомним надолго.
Это было не просто «посмотреть город», а настоящее маленькое приключение, которое мы с дочкой запомним надолго.
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Ирина
Нячанг как он есть: религия, культура, быт
На один день я окунулась в реальную жизнь местных и стала их частью, увидела как торгуют уловом прямо на проезжей
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части, прошлась по узким лабиринтам улочек где дети играют, как будто во дворе, обедала в храме за одним столом с настоящим буддистом и много чего еще было, все по настоящему без туристических декораций. Анатолий огромное спасибо!!! Мой день просто пролетел - мы побывали во множестве мест, куча информации о истории и культуре страны, красочно и очень захватывающе рассказано. Мне было очень комфортно - без спешки, в формате дружеского путешествия. С удовольствием поехала бы еще.

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Александр
Нячанг как он есть: религия, культура, быт
лучшая активность, уникальная программа, учитываются все ваши пожелания и изначально и по ходу, рекомендую
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Анастасия
Нячанг как он есть: религия, культура, быт
Ооочень крутая экскурсия! Динамично и безопасно.
Первая часть буддийско-созерзательная: история, монастыри, панорамные виды. Гармония с собой и окружающим миром.
А дальше местная
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жизнь такая, какая она есть. Запахи и колорит местного рынка, узкие улочки с их повседневными заботами. Мы проезжали там, где на машине не проехать и видели то, что самостоятельно увидеть невозможно.
Прогулка по рисовому полю - отдельный восторг!
Самым ценным было то, что в любой локации мы были среди местных житетей, оказывались с ними за одним столом, слушали их истории. У нашего гида Анатолия есть супер способность - он говорит на вьетнамском, что позволило нам узнать быт, характеры, интересы жителей из первых уст. Это настоящее погружение в местный быт и полная перезагрузка своего внутреннего мира.
Очень важно для путешествия в другой стране найти такого гида, с которым комфортно, интересно и ненавязчиво. Для нас таким гидом стал Анатолий. Даже сын 11 лет сказал, что ему было очень интересно.
Спасибо огромное ваш труд!

Ооочень крутая экскурсия! Динамично и безопасно.
Ооочень крутая экскурсия! Динамично и безопасно.
Ооочень крутая экскурсия! Динамично и безопасно.
Ооочень крутая экскурсия! Динамично и безопасно.+6
Ооочень крутая экскурсия! Динамично и безопасно.
Ооочень крутая экскурсия! Динамично и безопасно.
Ооочень крутая экскурсия! Динамично и безопасно.
Ооочень крутая экскурсия! Динамично и безопасно.
Ооочень крутая экскурсия! Динамично и безопасно.
Ооочень крутая экскурсия! Динамично и безопасно.
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Н
Нячанг как он есть: религия, культура, быт
Экскурсия просто потрясающая! Для человека, который первый раз во Вьетнаме, особенно ценно увидеть настоящий, нетуристический Вьетнам и за небольшое время
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узнать о нем так много. Очень здорово, что экскурсию можно выстроить в зависимости от ваших интересов и предпочтений, потому что интересных мест очень много, и Анатолий с радостью поделится с вами самыми лучшими. В качестве средства передвижения можно выбрать байк или автомобиль, что довольно удобно. На автомобиле вы возможно куда-то не заедете, но подходит для тех людей, которых, как меня, пугает азиатский траффик) Гид прекрасный, очень эрудированный, экскурсия чудесная.

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Р
Нячанг как он есть: религия, культура, быт
Отличная экскурсия!
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Наталья
Нячанг как он есть: религия, культура, быт
Очень интересные локации, маршрут продуман хорошо. Названию соответствует полностью. Анатолий интересно рассказывает, очень приятное общение. Всем рекомендую!
Очень интересные локации, маршрут продуман хорошо. Названию соответствует полностью. Анатолий интересно рассказывает, очень приятное общение. Всем
Очень интересные локации, маршрут продуман хорошо. Названию соответствует полностью. Анатолий интересно рассказывает, очень приятное общение. Всем
Очень интересные локации, маршрут продуман хорошо. Названию соответствует полностью. Анатолий интересно рассказывает, очень приятное общение. Всем
Очень интересные локации, маршрут продуман хорошо. Названию соответствует полностью. Анатолий интересно рассказывает, очень приятное общение. Всем
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Наталья
Нячанг как он есть: религия, культура, быт
Хочу поблагодарить Анатолия за невероятную экскурсию во Вьетнаме на мотоциклах. Путешествие было насыщенным и безопасным, маршрут продуман до мелочей и
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дал возможность увидеть самые красивые и интересные места.
Гид прекрасно знает историю храмов и традиции местных жителей, запомнилась величественная статуя Будды и атмосфера женского и мужского храмов, которые мы посетили.
Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет почувствовать настоящую атмосферу Вьетнама и увидеть сокровенные места вне туристических троп. Большое спасибо за эмоции и новые впечатления!

Хочу поблагодарить Анатолия за невероятную экскурсию во Вьетнаме на мотоциклах. Путешествие было насыщенным и безопасным, маршрут
Хочу поблагодарить Анатолия за невероятную экскурсию во Вьетнаме на мотоциклах. Путешествие было насыщенным и безопасным, маршрут
Хочу поблагодарить Анатолия за невероятную экскурсию во Вьетнаме на мотоциклах. Путешествие было насыщенным и безопасным, маршрут
Хочу поблагодарить Анатолия за невероятную экскурсию во Вьетнаме на мотоциклах. Путешествие было насыщенным и безопасным, маршрут+3
Хочу поблагодарить Анатолия за невероятную экскурсию во Вьетнаме на мотоциклах. Путешествие было насыщенным и безопасным, маршрут
Хочу поблагодарить Анатолия за невероятную экскурсию во Вьетнаме на мотоциклах. Путешествие было насыщенным и безопасным, маршрут
Хочу поблагодарить Анатолия за невероятную экскурсию во Вьетнаме на мотоциклах. Путешествие было насыщенным и безопасным, маршрут
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С
Нячанг как он есть: религия, культура, быт
Сомневалась в поездке на байке, но!!!! Анатолий отличный водитель!! Внимательный, аккуратный, воспитанный, эрудированный, компетентный! Великолепная поездка! Огромное количество впечатлений! Зачем писать? Берите и поезжайте!! Очень рекомендую!! Спасибо огромное!!
Сомневалась в поездке на байке, но!!!! Анатолий отличный водитель!! Внимательный, аккуратный, воспитанный, эрудированный, компетентный! Великолепная поездка!
Сомневалась в поездке на байке, но!!!! Анатолий отличный водитель!! Внимательный, аккуратный, воспитанный, эрудированный, компетентный! Великолепная поездка!
Сомневалась в поездке на байке, но!!!! Анатолий отличный водитель!! Внимательный, аккуратный, воспитанный, эрудированный, компетентный! Великолепная поездка!
Сомневалась в поездке на байке, но!!!! Анатолий отличный водитель!! Внимательный, аккуратный, воспитанный, эрудированный, компетентный! Великолепная поездка!+1
Сомневалась в поездке на байке, но!!!! Анатолий отличный водитель!! Внимательный, аккуратный, воспитанный, эрудированный, компетентный! Великолепная поездка!
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Ирина
Нячанг как он есть: религия, культура, быт
Мы с мужем провели прекрасный день с Анатолием и Мариной. Мы долго сомневались брать ли экскурсию на байке или автомобиле
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для комфорта. Но ничуть не пожалели, что взяли на мопедах. По маршруту есть интересные места, куда бы мы не попали на авто. Анатолий много знает и очень интересно рассказывает. А наши посиделки во вьетнамском кафе на острове, где-то в самом центре вьетнамский жизни, с далатским чаем запомнятся на долго! Очень понравилось, что нет обязательного маршрута. Ребята подстраиваются под туристов, под их хотелки и их физическое состояние. Впечатлил вьтнамский ресторан-музей в конце поездки, но немного расстроил кухней. К сожалению, готовят там не очень, на наш вкус. Побывать там точно стоит, но я бы более внимательно отнеслась к заказу еды. Не думала, что можно так испортить рыбный суп!
Анатолий, отдельная личная благодарностть от меня за храм, за разговоры внутри и чай с сухофруктами.
Спасибо, ребята, за знакомство с другим Вьетнамом и до новых встреч в авторских турах!

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Всего 34 отзыва в Нячанге в категории "Набережная"

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Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Набережная»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нячанге
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Нячанг как он есть: религия, культура, быт;
  2. Морской каякинг в бухте острова Хон Че (всё включено);
  3. Далат - эхо французского Индокитая (из Нячанга);
  4. Берег, где четыре раза сменился мир: Нячанг от Чампы до чашки кофе.
Какие места ещё посмотреть в Нячанге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Водопады Бахо;
  2. Даклак;
  3. Сайгон;
  4. Остров;
  5. Башни Понагар;
  6. Пагода Лонгшон;
  7. Сад камней Хон Чонг;
  8. Остров обезьян;
  9. Музей океанографии;
  10. Мосты.
Сколько стоит экскурсия по Нячангу в августе 2026
Сейчас в Нячанге в категории "Набережная" можно забронировать 4 экскурсии от 150 до 380. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Нячанге, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Нячанга. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2026