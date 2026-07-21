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переживала перед поездкой, потому что мы обе были на мопедах, да ещё и в незнакомом городе. Но все страхи развеялись в первые же минуты.

Огромное спасибо нашему гиду за чуткость и профессионализм! Он не просто вел нас по маршруту, а постоянно подстраивался под наш темп, следил, чтобы мы чувствовали себя уверенно и комфортно. Ощущение свободы, когда ветер в лицо, а перед глазами проплывают пляжи, горы и буддийские пагоды - это невероятно!

Мы увидели Нячанг с совершенно другой стороны. Те места, куда не доехать на автобусе и куда редко заглядывают туристы, открылись нам с самых живописных ракурсов. Анатолий рассказывал очень увлекательно, с душой и юмором, отвечал на все наши вопросы. Дочка была в полном восторге от езды на мопеде, а я была спокойна, видя, как профессионально все организованно.

Это идеальный вариант, если хочется вырваться из стандартных рамок экскурсий, получить дозу адреналина и при этом узнать город, в который хочется возвращаться. Спасибо за этот день! Всем рекомендую, особенно активным семьям с подростками.