Р Рогова

Были с этими ребятами на морской прогулке, на закате. Нам понравилось. Очень хорошо провели с ними время на яхте, поплавали на гидроцикле, сапах, летающий банан предлагали, муж порыбачил. Был вкусный ужин шведский стол. Рекомендую, старались все, организаторы молодцы!