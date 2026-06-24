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Утренние – экскурсии в Нячанге

Найдено 3 экскурсии в категории «Утренние» в Нячанге на русском языке, цены от $52, скидки до 9%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Утренняя рыбалка со снорклингом на необитаемом пляже (из Нячанга)
7 часов
26 отзывов
Групповая
до 14 чел.
Утренняя рыбалка со снорклингом на необитаемом пляже (из Нячанга)
Встретить под водой героев мультфильма «В поисках Немо» и поймать на крючок рыбу фугу (в группе)
Начало: У реки Кай на входе в рыбацкую деревню
Расписание: ежедневно в 07:00
14 авг в 07:00
15 авг в 07:00
$70 за человека
Доброе утро на реке Кай: завтрак у воды и катание на лодках-корзинках
На лодке
2.5 часа
-
9%
1 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Доброе утро на реке Кай: завтрак у воды и катание на лодках-корзинках
Открыть повседневную жизнь Нячанга за пределами пляжей
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
14 авг в 09:00
15 авг в 09:00
$52$57 за человека
Утренний круиз по заливу Нячанга
Круизы
5 часов
1 отзыв
Групповая
Утренний круиз по заливу Нячанга
Прогулка, купание и тропическая природа
Начало: По договорённости с организатором
Расписание: в понедельник в 08:30, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
14 авг в 08:00
$105 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Р
Утренний круиз по заливу Нячанга
Были с этими ребятами на морской прогулке, на закате. Нам понравилось. Очень хорошо провели с ними время на яхте, поплавали на гидроцикле, сапах, летающий банан предлагали, муж порыбачил. Был вкусный ужин шведский стол. Рекомендую, старались все, организаторы молодцы!
Были с этими ребятами на морской прогулке, на закате. Нам понравилось. Очень хорошо провели с ними
Были с этими ребятами на морской прогулке, на закате. Нам понравилось. Очень хорошо провели с ними
Были с этими ребятами на морской прогулке, на закате. Нам понравилось. Очень хорошо провели с ними
Были с этими ребятами на морской прогулке, на закате. Нам понравилось. Очень хорошо провели с ними
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Всего 28 отзывов в Нячанге в категории "Утренние"

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Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Утренние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нячанге
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Утренняя рыбалка со снорклингом на необитаемом пляже (из Нячанга);
  2. Доброе утро на реке Кай: завтрак у воды и катание на лодках-корзинках;
  3. Утренний круиз по заливу Нячанга.
Какие места ещё посмотреть в Нячанге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Водопады Бахо;
  2. Даклак;
  3. Сайгон;
  4. Остров;
  5. Башни Понагар;
  6. Пагода Лонгшон;
  7. Сад камней Хон Чонг;
  8. Остров обезьян;
  9. Набережная;
  10. Золотая пагода.
Сколько стоит экскурсия по Нячангу в августе 2026
Сейчас в Нячанге в категории "Утренние" можно забронировать 3 экскурсии от 52 до 105 со скидкой до 9%. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Экскурсии на русском языке в Нячанге (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Утренние», 28 ⭐ отзывов, цены от $52. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь