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Групповая
до 14 чел.
Утренняя рыбалка со снорклингом на необитаемом пляже (из Нячанга)
Встретить под водой героев мультфильма «В поисках Немо» и поймать на крючок рыбу фугу (в группе)
Начало: У реки Кай на входе в рыбацкую деревню
Расписание: ежедневно в 07:00
14 авг в 07:00
15 авг в 07:00
$70 за человека
-
9%
Мини-группа
до 10 чел.
Доброе утро на реке Кай: завтрак у воды и катание на лодках-корзинках
Открыть повседневную жизнь Нячанга за пределами пляжей
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
14 авг в 09:00
15 авг в 09:00
$52
$57 за человека
Групповая
Утренний круиз по заливу Нячанга
Прогулка, купание и тропическая природа
Начало: По договорённости с организатором
Расписание: в понедельник в 08:30, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
14 авг в 08:00
$105 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Р
Были с этими ребятами на морской прогулке, на закате. Нам понравилось. Очень хорошо провели с ними время на яхте, поплавали на гидроцикле, сапах, летающий банан предлагали, муж порыбачил. Был вкусный ужин шведский стол. Рекомендую, старались все, организаторы молодцы!
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Всего 28 отзывов в Нячанге в категории "Утренние"
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Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Утренние»
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Сколько стоит экскурсия по Нячангу в августе 2026
Сейчас в Нячанге в категории "Утренние" можно забронировать 3 экскурсии от 52 до 105 со скидкой до 9%. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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