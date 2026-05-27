Мои заказы

Водопады Бахо + пляж Зоклет

Несложный треккинг по джунглям и безмятежный отдых у лазурного моря - из Нячанга
Откройте для себя джунгли Вьетнама! Вы совершите хайкинг к освежающему водопаду Бахо и отдохнёте на белоснежном пляже Зоклет с лазурной водой.

По пути увидите рисовые поля, креветочные фермы, буддийские храмы и плантации соли, а гид подробно расскажет о каждой локации.
Водопады Бахо + пляж Зоклет
Водопады Бахо + пляж Зоклет
Водопады Бахо + пляж Зоклет

Описание экскурсии

8:00 — выезд из отеля в Нячанге

Живописная дорога через вьетнамские деревни: рисовые поля, соляные плантации, креветочные фермы и буддийские храмы.

9:00 — инструктаж и начало треккинга по джунглям (1,5 км)

Если не хотите идти по маршруту, можете остаться у входа — в зоне отдыха с рестораном и бассейном.

10:00–11:00 — купание у водопадов Бахо

Отдых у природных бассейнов, возможность освежиться и сделать фото.

12:00–15:00 — отдых на пляже Зоклет

Белоснежный песок, лазурное море, купание и свободное время для обеда (по желанию).

16:00 — возвращение в Нячанг

Организационные детали

  • Поедем на VinFast VF7 или Ford Transit
  • Отдельно по желанию оплачивается обед — $5–10 за чел.
  • Программа 3+
  • Можем провести экскурсию для большего количества участников: $385 — 3–4 чел., $449 — 5–6 чел.
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад
Влад — ваша команда гидов в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 492 туристов
Наша команда объединяет гидов-экспертов, каждый из которых много лет живёт во Вьетнаме. Для нас это не просто работа, а настоящее призвание — делиться любовью к этой стране через личный опыт
читать дальшеуменьшить

и глубокие знания. За эти годы мы провели тысячи экскурсий и накопили большой багаж живых историй. Глубокое понимание Вьетнама позволяет нам поддержать разговор на самые разные темы: от древней истории, традиций малых народов и национальной кухни до нюансов современной экономики и политики. Мы ценим время и комфорт гостей, поэтому всегда делаем ставку на качество, индивидуальный подход и содержательность каждого путешествия. Внимание к деталям и индивидуальная забота — то, благодаря чему путешественники возвращаются к нам снова. Мы не просто показываем достопримечательности, а помогаем почувствовать настоящий Вьетнам.

Входит в следующие категории Нячанга

Похожие экскурсии на «Водопады Бахо + пляж Зоклет»

К водопадам острова Орхидей - из Нячанга (всё включено)
На машине
8 часов
50 отзывов
Индивидуальная
К водопадам острова Орхидей - из Нячанга (всё включено)
Уникальная экскурсия для тех, кто хочет увидеть больше. Водопады, горы и местные легенды ждут вас на острове Орхидей. Насладитесь настоящим Вьетнамом
Завтра в 09:00
29 мая в 08:00
от $290 за человека
Край диких водопадов Бахо
На мотоцикле
7 часов
13 отзывов
Индивидуальная
Край диких водопадов Бахо
Путешествие к водопадам Бахо в Нячанге подарит вам уникальную возможность насладиться нетронутой природой, аутентичными храмами и живописными видами
Завтра в 09:00
29 мая в 07:00
$200 за человека
Дикий водопад Та Гу: мотопутешествие из Нячанга
На мотоцикле
9 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Дикий водопад Та Гу: мотопутешествие из Нячанга
Путешествие на байке из Нячанга к водопаду Та Гу: серпантины, рисовые поля, храм Ту Ван и великолепный водопад
29 мая в 07:00
30 мая в 07:00
$200 за экскурсию
Северные острова, обезьянки и цветочный рай - из Нячанга
8 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Северные острова, обезьянки и цветочный рай - из Нячанга
Отправиться в морское путешествие - к диким джунглям, животным и прекрасным пляжам
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
$420 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Нячанге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Нячанге
от $359 за экскурсию