Откройте для себя джунгли Вьетнама! Вы совершите хайкинг к освежающему водопаду Бахо и отдохнёте на белоснежном пляже Зоклет с лазурной водой.
По пути увидите рисовые поля, креветочные фермы, буддийские храмы и плантации соли, а гид подробно расскажет о каждой локации.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из отеля в Нячанге
Живописная дорога через вьетнамские деревни: рисовые поля, соляные плантации, креветочные фермы и буддийские храмы.
9:00 — инструктаж и начало треккинга по джунглям (1,5 км)
Если не хотите идти по маршруту, можете остаться у входа — в зоне отдыха с рестораном и бассейном.
10:00–11:00 — купание у водопадов Бахо
Отдых у природных бассейнов, возможность освежиться и сделать фото.
12:00–15:00 — отдых на пляже Зоклет
Белоснежный песок, лазурное море, купание и свободное время для обеда (по желанию).
16:00 — возвращение в Нячанг
Организационные детали
- Поедем на VinFast VF7 или Ford Transit
- Отдельно по желанию оплачивается обед — $5–10 за чел.
- Программа 3+
- Можем провести экскурсию для большего количества участников: $385 — 3–4 чел., $449 — 5–6 чел.
- С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад — ваша команда гидов в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 492 туристов
Наша команда объединяет гидов-экспертов, каждый из которых много лет живёт во Вьетнаме. Для нас это не просто работа, а настоящее призвание — делиться любовью к этой стране через личный опыт
