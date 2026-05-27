Откройте для себя джунгли Вьетнама! Вы совершите хайкинг к освежающему водопаду Бахо и отдохнёте на белоснежном пляже Зоклет с лазурной водой. По пути увидите рисовые поля, креветочные фермы, буддийские храмы и плантации соли, а гид подробно расскажет о каждой локации.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $359 за экскурсию

Описание экскурсии

8:00 — выезд из отеля в Нячанге

Живописная дорога через вьетнамские деревни: рисовые поля, соляные плантации, креветочные фермы и буддийские храмы.

9:00 — инструктаж и начало треккинга по джунглям (1,5 км)

Если не хотите идти по маршруту, можете остаться у входа — в зоне отдыха с рестораном и бассейном.

10:00–11:00 — купание у водопадов Бахо

Отдых у природных бассейнов, возможность освежиться и сделать фото.

12:00–15:00 — отдых на пляже Зоклет

Белоснежный песок, лазурное море, купание и свободное время для обеда (по желанию).

16:00 — возвращение в Нячанг

Организационные детали