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работаю в сфере туризма и гостеприимства. Моя профессиональная и личная жизнь глубоко связана с японской духовной и культурной традицией: • Я окончила буддийский институт и практикую буддизм • Более пяти лет изучаю кимоно и кинцуги с японскими мастерами • Мои ключевые интересы — буддизм, история, рейки, медитация, йога, хайкинг, эстетика японского ремесла Я не просто провожу маршруты — я открываю доступ к тем уровням японской культуры, которые обычно остаются закрытыми для путешественников. Это путешествия для тех, кто ищет не впечатления, а внутренний опыт, культурный интеллект и редкие встречи.