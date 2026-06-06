Предлагаю вам погрузиться в атмосферу северного Киото и посетить две важнейшие дзен-святыни Японии: сияющий Золотой павильон и храм Рёан-дзи с садом камней. А затем — магазин Yojiya, тесно связанный с культурой гейш.
Вы насладитесь утончённой красотой города, медитативной тишиной его сакральных мест и эстетикой киотского традиционного образа жизни.
Вы насладитесь утончённой красотой города, медитативной тишиной его сакральных мест и эстетикой киотского традиционного образа жизни.
Описание экскурсии
Храм Рёан-дзи с самым знаменитым садом камней в Японии — минималистичным шедевром дзен-эстетики, в котором отражены идеи медитации, созерцания и внутреннего баланса. Простота композиции позволяет проникнуться философией дзен и японским пониманием красоты.
Кинкаку-дзи (Золотой павильон). Один из главных символов Киото — дзен-буддийский храм, покрытый золотом и отражающийся в зеркальной глади пруда. Изначально построенный как вилла сёгуна Асикага Ёсимицу в 14 веке, позже он превратился в символ гармонии и духовного совершенства.
Магазин косметики для гейш Yojiya — воплощение эстетики старого Киото. Тесно связан с японским искусством повседневной элегантности.
На прогулке
- вы узнаете, как дзен-буддизм повлиял на архитектуру, сады и эстетику Киото
- погрузитесь в тонкости культуры гейш
- поймёте, почему японская красота строится на идеях простоты, тишины и гармонии с природой
- услышите о трёх концепциях дзен-садов и попробуете разгадать коан (дзен-загадки)
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются билеты (в том числе для гида) в Рёан-дзи — 600 йен (~$4) за чел., в Золотой павильон — 500 йен (~$3) за чел.
- В Золотом павильоне по желанию можно устроить чайную церемонию с японскими сладостями — 500 йен ($3) за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$30
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Рёандзи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Паулина — ваш гид в Киото
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я — профессиональный гид, проживающий в Киото и специализирующийся на истории Японии, культурном наследии и осознанных путешествиях по стране. Живу в Японии более 15 лет и уже почти десять лет
Входит в следующие категории Киото
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