Буддистские храмы Киото

Найдено 3 экскурсии в категории «Буддистские храмы» в Киото на русском языке, цены от $109. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
День в Киото: храмы, парки и 25 тысяч шагов открытий
Пешая
10 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
День в Киото: храмы, парки и 25 тысяч шагов открытий
Проведите день в Киото, исследуя храмы и парки. Откройте для себя философию дзен и насладитесь красотой природы
20 апр в 08:30
22 апр в 08:30
$549 за всё до 5 чел.
Главное в Киото: Золотой храм, сад камней и дзен-буддизм
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Главное в Киото: Золотой храм, сад камней и дзен-буддизм
Увидеть символы древней столицы Японии - в комфортном формате
Завтра в 12:00
19 мар в 08:00
$109 за всё до 15 чел.
Киото: вайб исторической Японии
Пешая
6.5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Киото: вайб исторической Японии
Побывать в буддийских храмах, увидеть золотой дворец и сделать глоток из водопада
«Дзен-буддийский храм Ryoan-ji — он известен садом 15 камней, разложенных по упорядоченной системе»
Завтра в 11:30
21 мар в 08:00
€450 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

    Кристина
    13 января 2026
    День в Киото: храмы, парки и 25 тысяч шагов открытий
    Мы хотим выразить огромную благодарность гиду Артуру за незабываемое путешествие по Киото! Наш опыт превзошел все ожидания, и мы остались
    в полном восторге от каждого момента.

    Артур продемонстрировал глубокие знания города, проведя нас по удивительным местам, которые мы сами никогда бы не нашли. Маршрут был спланирован идеально, охватывая как знаковые достопримечательности, так и скрытые жемчужины Киото. Мы увидели столько прекрасного.

    На протяжении всего тура Артур был невероятно отзывчивым и внимательным к нашим пожеланиям и потребностям. Он легко адаптировался к нашему темпу, отвечал на бесчисленные вопросы и всегда был готов помочь с любыми мелочами, что создавало очень комфортную и дружелюбную атмосферу.

    Информация, которую Артур делился с нами, была не просто фактами, а настоящими историями, легендами и культурными нюансами. Его подача материала была настолько живой и увлекательной, что время пролетало незаметно. Мы узнали много нового о богатой истории и культуре Киото, и все это было рассказано с большим энтузиазмом и юмором.

    Артур — настоящий профессионал своего дела, который искренне любит Киото и умеет передать эту любовь своим гостям. Благодаря ему наша поездка в Киото стала по-настоящему особенной и запоминающейся.

    Мы без малейших сомнений рекомендуем Артура всем, кто хочет по-настоящему познакомиться с Киото и получить максимум впечатлений от своего путешествия!

    Татьяна
    10 января 2026
    День в Киото: храмы, парки и 25 тысяч шагов открытий
    Наше знакомство с Японией началось с Артуром, и за это ему огромная благодарность.
    С первых минут стало понятно, что мы в
    надёжных руках.

    Артур живёт в Японии уже 12 лет, и это чувствуется буквально во всём. Он рассказывал о стране, о местах, о людях, менталитете, культуре, традициях, характере японцев основываясь не только на фактах «по учебнику» или из официальных источников, но и из собственного жизненного опыта. При этом не навязывал своё мнение, а очень тактично делился своими наблюдениями и позволял нам самим делать выводы — это особенно ценно.

    С ним было невероятно комфортно и спокойно:
    он встречал нас прямо в отеле, всё чётко организовывал, а в день отъезда проводил до поезда в Токио, помог сориентироваться и убедился, что у нас всё в порядке. Такое внимание к деталям — редкость.

    Отдельно хочется отметить логистику экскурсий.
    Маршрут по Киото был составлен просто блестяще: за один день мы успели увидеть около 10 достопримечательностей, и при этом не было ощущения спешки или усталости. Всё было продумано до мелочей — время, перемещения, паузы на отдых.
    И да, в этот день у нас был даже культовый Starbucks в Киото, который стал приятным бонусом и частью впечатлений 🙂

    Ещё один большой плюс — еда.
    Артур водил нас в небольшие, очень вкусные ресторанчики, которые мы точно не нашли бы сами. Это были места «для своих», а не туристические точки, и именно такие моменты делают путешествие по-настоящему аутентичным.

    Во многом благодаря Артуру наш отдых в Японии получился таким насыщенным, гармоничным и тёплым. Это был не просто гид, а человек, который искренне хотел, чтобы нам понравилась страна, и это у него получилось на 100%.

    Мы однозначно будем рекомендовать Артура всем знакомым, а при следующей поездке в Японию обязательно обратимся к нему снова.

    Инна
    6 декабря 2025
    День в Киото: храмы, парки и 25 тысяч шагов открытий
    Вчера были на экскурсии с Артуром!
    Все прошло классно. Артур встретил нас в холле нашего отеля, провел нас про отлично спланированному
    маршруту с аутентичными улочками, выбрал для быстрого обеда место с вкуснейшим удоном.

    Больше всего понравилось то, что Артур отлично знает местность, давно живет в Японии, в курсе всех тонкостей, еще он очень открыт, дружелюбен. С ним просто общаться, по пути снял нам крутых фото и видео, щедро делился информацией, помогал выбрать покупки, отвечал на вопросы. Дал нам рекомендации по ресторанчикам в Киото, вкуснее мы еще ничего не если в Японии. Артур - кладезь знаний.

    Было видно, что он искренний и заинтересованный. Планируем еще вернуться в Японию и обращаться к Артуру.

    Рекомендую Артура на все 100%!!!

    Дарья
    7 ноября 2025
    День в Киото: храмы, парки и 25 тысяч шагов открытий
    Спасибо Артуру за прекрасно проведенный день. Провел по интересным местам, без толп туристов, ответил на все наши вопросы, дал много полезных советов. Интересный собеседник, ответственный человек. Рекомендую.
    Кристина
    10 октября 2025
    День в Киото: храмы, парки и 25 тысяч шагов открытий
    Вот и закончился наш с мужем 2х недельный трип по Японии. Это было лучшим решением на мой др взять экскурсии
    у Артура, было весело, много новой информации и 29000 шагов открытий, так как это наш был первый день в Японии, Артур рассказал все, помог с билетами на поезд и метро, объяснил так хорошо, что с транспортом вопросов вообще не возникало. Артур нам сделал классные фото и видео. Мы попробовали разную кухню, вечером пожарил нам мясо, было очень вкусно и душевно. Так же вместе с ним ездили в Херасиму. Очень рады и довольны что нам повезло попасть к такому замечательному гиду)

    Валерия
    4 июля 2025
    День в Киото: храмы, парки и 25 тысяч шагов открытий
    Артур, спасибо за экскурсию по Киото и внимательное отношение к туристам!!! Мы не только посмотрели все, что предполагалось по программе,
    но и побывали в отличном ресторане в центре Киото, увидели старый центр и много узнали об особенностях жизни в Японии. Артур помог нам сориентироваться в Осаке и дал очень нужные советы по самостоятельной поездке в Хиросиму. Спасибо огромное!!! Всем рекомендуем!

    Дмитрий
    16 мая 2025
    День в Киото: храмы, парки и 25 тысяч шагов открытий
    Артур отличный гид! Он покажет Японию с разных сторон. Не просто сухие факты и исторические моменты, но и расскажет про настоящий быт и культуру этой страны. Нам очень понравилось, рекомендуем!
    Петр
    26 марта 2025
    День в Киото: храмы, парки и 25 тысяч шагов открытий
    В лице Артура вы получите не обычного гида, который выложит вам набор исторических фактов, событий и дат, который вы, скорее
    всего не запомните, а скорее давнего друга, которого вы давно не видели. Он покажет вам ‘свою’ Японию со всеми ее достоинствами и недостатками.

Ответы на вопросы от путешественников по Киото в категории «Буддистские храмы»

Какие места ещё посмотреть в Киото
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное;
  2. Фусими-Инари-тайся;
  3. Кинкаку-дзи;
  4. Сад камней Рёан-дзи;
  5. Квартал Гион;
  6. Нара;
  7. Парк оленей «Нара»;
  8. Тодай-дзи;
  9. Набережная;
  10. Замок Нидзё.
Сколько стоит экскурсия по Киото в марте 2026
Сейчас в Киото в категории "Буддистские храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 109 до 549. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
