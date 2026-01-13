Артур живёт в Японии уже 12 лет, и это чувствуется буквально во всём. Он рассказывал о стране, о местах, о людях, менталитете, культуре, традициях, характере японцев основываясь не только на фактах «по учебнику» или из официальных источников, но и из собственного жизненного опыта. При этом не навязывал своё мнение, а очень тактично делился своими наблюдениями и позволял нам самим делать выводы — это особенно ценно.



С ним было невероятно комфортно и спокойно:

он встречал нас прямо в отеле, всё чётко организовывал, а в день отъезда проводил до поезда в Токио, помог сориентироваться и убедился, что у нас всё в порядке. Такое внимание к деталям — редкость.



Отдельно хочется отметить логистику экскурсий.

Маршрут по Киото был составлен просто блестяще: за один день мы успели увидеть около 10 достопримечательностей, и при этом не было ощущения спешки или усталости. Всё было продумано до мелочей — время, перемещения, паузы на отдых.

И да, в этот день у нас был даже культовый Starbucks в Киото, который стал приятным бонусом и частью впечатлений 🙂



Ещё один большой плюс — еда.

Артур водил нас в небольшие, очень вкусные ресторанчики, которые мы точно не нашли бы сами. Это были места «для своих», а не туристические точки, и именно такие моменты делают путешествие по-настоящему аутентичным.



Во многом благодаря Артуру наш отдых в Японии получился таким насыщенным, гармоничным и тёплым. Это был не просто гид, а человек, который искренне хотел, чтобы нам понравилась страна, и это у него получилось на 100%.



Мы однозначно будем рекомендовать Артура всем знакомым, а при следующей поездке в Японию обязательно обратимся к нему снова.