Японская мода — это смелый эксперимент, где традиции переплетаются с современными трендами. Вы пройдёте по бутикам, познакомитесь с локальными брендами и узнаете, почему японский стиль вдохновляет дизайнеров по всему миру. Я помогу вам подобрать интересный образ, а при желании — составлю мини-капсулу из купленных вещей.

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Описание экскурсии

В Японии одежда — это способ самовыражения. В отличие от западных трендов здесь нет строгих правил: приветствуются эксперименты с формами и аксессуарами. Японскую моду отличают многослойность — сочетание разных текстур и принтов, оверсайз — свободные силуэты, подчёркивающие комфорт и актуальность, традиционные элементы — адаптация узоров и тканей кимоно для современных образов.

Я познакомлю вас с самобытностью японской уличной моды не на словах, а на деле — в бутиках, где рождаются уникальные образы. Вы заглянете в магазины, где представлен японский деним, узнаете локальные бренды, популярные в Европе и Америке, и сможете их примерить. Я помогу вам разобраться в особенностях местного стиля. И соберу капсулу — цельный образ из подобранных вещей.

Ваш запрос и ценовой сегмент брендов мы обсудим заранее.

Организационные детали