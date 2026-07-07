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Мир японской моды со стилистом: традиции и самовыражение в Киото

Примерить японский street fashion и разобраться в его особенностях
Японская мода — это смелый эксперимент, где традиции переплетаются с современными трендами.

Вы пройдёте по бутикам, познакомитесь с локальными брендами и узнаете, почему японский стиль вдохновляет дизайнеров по всему миру. Я помогу вам подобрать интересный образ, а при желании — составлю мини-капсулу из купленных вещей.
Мир японской моды со стилистом: традиции и самовыражение в Киото
Мир японской моды со стилистом: традиции и самовыражение в Киото
Мир японской моды со стилистом: традиции и самовыражение в Киото

Описание экскурсии

В Японии одежда — это способ самовыражения. В отличие от западных трендов здесь нет строгих правил: приветствуются эксперименты с формами и аксессуарами. Японскую моду отличают многослойность — сочетание разных текстур и принтов, оверсайз — свободные силуэты, подчёркивающие комфорт и актуальность, традиционные элементы — адаптация узоров и тканей кимоно для современных образов.

Я познакомлю вас с самобытностью японской уличной моды не на словах, а на деле — в бутиках, где рождаются уникальные образы. Вы заглянете в магазины, где представлен японский деним, узнаете локальные бренды, популярные в Европе и Америке, и сможете их примерить. Я помогу вам разобраться в особенностях местного стиля. И соберу капсулу — цельный образ из подобранных вещей.

Ваш запрос и ценовой сегмент брендов мы обсудим заранее.

Организационные детали

  • Ограничений по возрасту нет
  • Выбирайте удобную обувь и одежду, которую легко переодевать
  • Ценовая категория магазинов зависит от вашего запроса (от UNIQLO до локальных и вышедших на мировой рынок производителей). Мы посетим 3–4 отдела местных брендов или остановим свой выбор на мультибрендовых отделах в универмагах
  • Составление мини-капсулы входит в стоимость прогулки

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваш гид в Киото
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Провела экскурсии для 796 туристов
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Галина, я живу в Японии с 1998 года. За это время искренне полюбила эту чудесную восточную страну и привязалась к ней. Я работаю гидом с 2011 года и с большой радостью делюсь с путешественниками накопленными знаниями и опытом. Добро пожаловать в Японию!

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