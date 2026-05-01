Я погружу вас в атмосферу древней Японии: вы покормите священных оленей в Наре, прогуляетесь по бамбуковой роще Арасиямы и заглянете в квартал гейш в Киото. Я расскажу, в чём особенности моста Лунной переправы, кто такие гейко, как синтоизм и самурайство повлияли на менталитет жителей островов, а ещё о политике изоляции и выходе из неё.

Описание экскурсии

9:00 — дорога до Нары

На общественном поезде мы выедем из Киото (или Осаки — по запросу) и через час окажемся в древней столице Японии.

10:00–13:00 — Нара

В центральном парке покормим оленей — священных посланцев богов. Я расскажу о связанных с ними легендах и традициях. Мы осмотрим фасад Тодай-дзи — крупнейшего деревянного храма Японии — и поговорим о проникновении буддизма на острова.

13:15 — дорога до Арасиямы

На экспрессе отправимся в Арасияму с невероятной природой и богатой историей.

14:30–16:30 — Арасияма

Пройдём через знаменитую бамбуковую рощу, мост Лунной переправы и аутентичные торговые улочки. Я расскажу, почему эти места так важны в японской культуре и повседневной жизни.

16:30 — дорога в Киото

Тоже на общественном транспорте.

17:10–18:00 — Киото

Окажемся в квартале гейш в самом сердце города — вы узнаете, кто такие гейко и майко. Прогуляетесь по историческим улочкам с интересной пагодой и заглянете в святилище Ясака, откуда берёт начало фестиваль «Гион». Я расскажу о синтоизме, самурайских традициях и жизни японцев и просто поболтаем о плюсах и минусах жизни в Японии.

Организационные детали