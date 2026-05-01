Про оленей, рощи, гейш и японскую культуру (старт в Киото)
Я погружу вас в атмосферу древней Японии: вы покормите священных оленей в Наре, прогуляетесь по бамбуковой роще Арасиямы и заглянете в квартал гейш в Киото.
Я расскажу, в чём особенности моста Лунной переправы, кто такие гейко, как синтоизм и самурайство повлияли на менталитет жителей островов, а ещё о политике изоляции и выходе из неё.
Описание экскурсии
9:00 — дорога до Нары
На общественном поезде мы выедем из Киото (или Осаки — по запросу) и через час окажемся в древней столице Японии.
10:00–13:00 — Нара
В центральном парке покормим оленей — священных посланцев богов. Я расскажу о связанных с ними легендах и традициях. Мы осмотрим фасад Тодай-дзи — крупнейшего деревянного храма Японии — и поговорим о проникновении буддизма на острова.
13:15 — дорога до Арасиямы
На экспрессе отправимся в Арасияму с невероятной природой и богатой историей.
14:30–16:30 — Арасияма
Пройдём через знаменитую бамбуковую рощу, мост Лунной переправы и аутентичные торговые улочки. Я расскажу, почему эти места так важны в японской культуре и повседневной жизни.
16:30 — дорога в Киото
Тоже на общественном транспорте.
17:10–18:00 — Киото
Окажемся в квартале гейш в самом сердце города — вы узнаете, кто такие гейко и майко. Прогуляетесь по историческим улочкам с интересной пагодой и заглянете в святилище Ясака, откуда берёт начало фестиваль «Гион». Я расскажу о синтоизме, самурайских традициях и жизни японцев и просто поболтаем о плюсах и минусах жизни в Японии.
Организационные детали
Едем на общественном транспорте — билеты нужно купить для себя и для гида. Цены: от Киото до Нары — 600 иен (~$3,9) за чел., от Нары до Арасиямы — 1500 иен (~$9,8) за чел., от Арасиямы до Киото — 250 иен (~$1,6) за чел. Если захотите, поедем на такси
Обед оплачивается дополнительно и по желанию — от 1500 иен за чел. Я посоветую ресторан на основе ваших предпочтений
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елена — ваш гид в Киото
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 92 туристов
Дорогие друзья, я стану вашим проводником в удивительный и чарующий мир Японии — в таких городах, как Киото, Нара, Осака, Кобе, Химедзи.
Покажу самые знаковые и атмосферные места, открою религиозную сторону
жизни японцев, древние храмы и красивую природу. Расскажу о влиянии самурайства, истории и религии на менталитет современных японцев и поделюсь своим и не только своим мнением, почему жители островов такие непохожие на весь остальной мир. Расскажу о жизни иностранцев в Японии на собственном опыте, ведь мы — русская семья с детьми, проживающая в Осаке с 2019 года.
Учту все ваши пожелания и подстроюсь под ваш темп.
