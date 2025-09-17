Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Окинаве на русском языке, цены от $115. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 7 часов 11 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Окинава: 5 звезд острова Откройте для себя уникальную Окинаву: от живописных пейзажей до гастрономических изысков и вечерних огней $700 за всё до 4 чел. 4 часа 3 отзыва Мини-группа до 10 чел. Наха. Короткое свидание с Окинавой Погрузитесь в атмосферу Окинавы: замок Сюри, ворота Сонохян и ремёсла Рюкю. Узнайте, чем отличается Окинава от других регионов Японии Начало: В центре города, у станции «Асахибаси» Расписание: в понедельник и вторник в 10:00, в среду, четверг и пятницу в 09:00, в субботу и воскресенье в 09:30 $115 за человека На машине 6.5 часов 2 отзыва Индивидуальная до 8 чел. Однажды на Окинаве: прогулка по Нахе Индивидуальная экскурсия по Нахе: откройте для себя культуру Окинавы, посетите замок Сюри и рынок Макиси. Уникальная возможность для круизных туристов Начало: У городского круизного терминала в Нахе от $700 за всё до 8 чел. Другие экскурсии Окинавы

