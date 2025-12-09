Индивидуальная
до 4 чел.
Историческая экскурсия по дворцу Сюри
Познакомьтесь с историей и культурой Окинавы на индивидуальной экскурсии. Узнайте о дворцовом комплексе Сюри и его значении для Рюкю
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
$219 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Окинава: 5 звезд острова
Откройте для себя уникальную Окинаву: от живописных пейзажей до гастрономических изысков и вечерних огней
Сегодня в 19:30
Завтра в 16:30
$700 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?
Индивидуальная экскурсия по Окинаве для знакомства с её культурой и природой. Откройте тайны южной префектуры Японии за один день
Сегодня в 10:00
11 дек в 10:00
$620 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Маршрут-энциклопедия окинавской жизни
Откройте для себя Наху - центр Окинавы, где древние традиции и современность переплетаются. Погрузитесь в местную культуру и историю
Начало: У городского пляжа
Расписание: в понедельник в 09:00, 10:00 и 11:00, во вторник в 09:00 и 11:00
Сегодня в 11:00
15 дек в 09:00
$175 за человека
