Найдено 4 экскурсии в категории « Храм Наминоуэ » в Окинаве на русском языке, цены от $175. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2.5 часа 9 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Историческая экскурсия по дворцу Сюри Познакомьтесь с историей и культурой Окинавы на индивидуальной экскурсии. Узнайте о дворцовом комплексе Сюри и его значении для Рюкю $219 за всё до 4 чел. На машине 7 часов 12 отзывов Индивидуальная до 5 чел. Окинава: 5 звезд острова Откройте для себя уникальную Окинаву: от живописных пейзажей до гастрономических изысков и вечерних огней $700 за всё до 5 чел. На машине 7 часов 7 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония? Индивидуальная экскурсия по Окинаве для знакомства с её культурой и природой. Откройте тайны южной префектуры Японии за один день $620 за всё до 4 чел. Пешая 6 часов Мини-группа до 4 чел. Маршрут-энциклопедия окинавской жизни Откройте для себя Наху - центр Окинавы, где древние традиции и современность переплетаются. Погрузитесь в местную культуру и историю Начало: У городского пляжа Расписание: в понедельник в 09:00, 10:00 и 11:00, во вторник в 09:00 и 11:00 $175 за человека Другие экскурсии Окинавы

Ответы на вопросы от путешественников по Окинаве в категории «Храм Наминоуэ»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Окинаве Окинава: замок Сюри Окинава: 5 звезд острова Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония? Маршрут-энциклопедия окинавской жизни В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4 Сколько стоит экскурсия по Окинаве в декабре 2025 Сейчас в Окинаве в категории "Храм Наминоуэ" можно забронировать 4 экскурсии от 175 до 700. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5

Экскурсии на русском языке в Окинаве (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Храм Наминоуэ», 28 ⭐ отзывов, цены от $175. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль