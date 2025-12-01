Индивидуальная
до 4 чел.
Историческая экскурсия по дворцу Сюри
Познакомьтесь с историей и культурой Окинавы на индивидуальной экскурсии. Узнайте о дворцовом комплексе Сюри и его значении для Рюкю
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
$219 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Окинава: 5 звезд острова
Откройте для себя уникальную Окинаву: от живописных пейзажей до гастрономических изысков и вечерних огней
Сегодня в 19:30
Завтра в 16:30
$700 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Наха. Короткое свидание с Окинавой
Погрузитесь в атмосферу Окинавы: замок Сюри, ворота Сонохян и ремёсла Рюкю. Узнайте, чем отличается Окинава от других регионов Японии
Начало: В центре города, у станции «Асахибаси»
Расписание: в понедельник и вторник в 10:00, в среду, четверг и пятницу в 09:00, в субботу и воскресенье в 09:30
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
$115 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?
Индивидуальная экскурсия по Окинаве для знакомства с её культурой и природой. Откройте тайны южной префектуры Японии за один день
Сегодня в 10:00
11 дек в 10:00
$620 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Маршрут-энциклопедия окинавской жизни
Откройте для себя Наху - центр Окинавы, где древние традиции и современность переплетаются. Погрузитесь в местную культуру и историю
Начало: У городского пляжа
Расписание: в понедельник в 09:00, 10:00 и 11:00, во вторник в 09:00 и 11:00
Сегодня в 11:00
15 дек в 09:00
$175 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия1 декабря 202527 ноября у нас была экскурсия по городу Наха на острове Окинава. Проведена была гидом Анастасией. Глубокое знание истории, уважительное отношение к людям, проживающим на Окинаве. Нас все это просто потрясло. Огромнейшая благодарность Анастасии за интересную и увлекательную экскурсию. Спасибо
- ЗЗульфия11 октября 2025Потрясающий гид. Великолепный рассказчик. Эксперт с глубокими знаниями и большим опытом. Если вам нужно с погружением в культуру и историю,
- ММИХАЙЛИЧЕНКО26 сентября 2025Привет, друзья! Всегда мечтала хоть разок побывать на Окинаве, но времени на отдых нет, и вот очередная бизнес - поездка
- ААлексей25 сентября 2025Анастасия показала и рассказала нам то, что стоит знать про это место. Как оно зародилось, почему Окинава - это не
- ЛЛюдмила22 августа 2025Большое спасибо, Анастасии за экскурсию! Время пролетело незаметно, мы погрузились в историю и узнали много интересного, нам очень понравилось!
- ЕЕвгений20 августа 2025Получил огромное удовольствие от общения с Анастасией и как с экскурсоводом, глубоко знающим предмет и способным ответить на любой исторический
- ТТатьяна7 мая 2025Благодарим Анастасию за легкость и приятную атмосферу, было ощущение, что мы на дружеской прогулке с непринужденной беседой о жизни, обычаях,
