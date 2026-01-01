Мини-группа
до 10 чел.
Наха. Короткое свидание с Окинавой
Погрузитесь в атмосферу Окинавы: замок Сюри, ворота Сонохян и ремёсла Рюкю. Узнайте, чем отличается Окинава от других регионов Японии
Начало: В центре города, у станции «Асахибаси»
«Городская сувенирно-торговая и гастрономическая улица, где можно сделать настоящие азиатские находки, которые вы бы не встретили в традиционных японских городах»
Расписание: в понедельник и вторник в 10:00, в среду, четверг и пятницу в 09:00, в субботу в 09:30
22 янв в 09:00
23 янв в 09:00
$115 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?
Индивидуальная экскурсия по Окинаве для знакомства с её культурой и природой. Откройте тайны южной префектуры Японии за один день
«Затем вернёмся в центр столицы и пройдёмся по самой яркой и колоритной улице, где представлены всевозможные предметы быта, сувениры и рестораны с национальной кухней»
21 янв в 16:00
22 янв в 10:00
$620 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Окинава: замок Сюри
Познакомьтесь с историей и культурой Окинавы на индивидуальной экскурсии. Узнайте о дворцовом комплексе Сюри и его значении для Рюкю
24 янв в 08:00
31 янв в 08:00
$219 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Окинавский океанариум и божественный Кори
Услышать о происхождении архипелага и рассмотреть морских обитателей через стекло
Начало: И окончание в отеле
«Возможен лёгкий перекус или кофе-стоп при перемещении или в парке океанариума»
22 янв в 08:00
23 янв в 08:00
$125 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Однажды на Окинаве: автопешеходная прогулка по Нахе
Индивидуальная экскурсия по Нахе: откройте для себя культуру Окинавы, посетите замок Сюри и рынок Макиси. Уникальная возможность для круизных туристов
Начало: У городского круизного терминала в Нахе
«Рынок Макиси — окажемся в гастрономическом центре»
22 янв в 08:00
23 янв в 08:00
от $700 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Ocean Expo Park - океанариум Тюрауми
Открыть яркий мир Окинавы: от богатой природы и подводного царства до уникальной культуры Рюкю
«Отдельно оплачивается обед — по желанию»
22 янв в 10:00
23 янв в 10:00
$590 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Маршрут-энциклопедия окинавской жизни
Откройте для себя Наху - центр Окинавы, где древние традиции и современность переплетаются. Погрузитесь в местную культуру и историю
Начало: У городского пляжа
22 янв в 09:00
23 янв в 09:00
$175 за человека
