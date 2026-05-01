Осака на максимуме - за минимум времени

От самурайского прошлого до неоновой столицы Западной Японии
Осака очаровывает сочетанием древних традиций, богатой истории и динамичной городской жизнью.

И соблазняет стрит-фудом, конечно! За один день вы увидите замок эпохи самураев и атмосферный храм с гигантским львом, шумный рыбный
рынок и уединённое место силы в горном лесу.

А ещё побываете в самом ярком, громком и вкусном районе и узнаете чем Осака отличается от других городов Японии, и какую роль она сыграла в истории страны.

Описание экскурсии

Замок Осаки — главный символ города и эпохи самураев. Прогуляемся по парку, полюбуемся панорамными видами и поговорим о Тоётоми Хидэёси — человеке, который объединил Японию.

Храм Намба Ясака-дзиндзя — небольшой синтоистский храм в центре города с гигантской головой льва, которая, по преданию, поглощает неудачи. Это место редко попадает в стандартные маршруты.

Рынок Куромон — гастрономическое сердце Осаки. Свежие морепродукты, вагю, уличные закуски и сладости. Вы разберётесь, почему город называют кухней Японии.

Храм Кацуодзи — храм удачи в зелёных окрестностях города. Это место паломничества японцев, которое знаменито тысячами дарум — символов исполнения желаний.

Дотонбори и энергеника вечерней Осаки с неоновыми вывесками, уличной едой, ресторанами и знаменитым знаком Glico.

Вы услышите:

  • о японских храмах и традициях
  • местном характере, кухне и укладе жизни
  • и многом другом

Ориентировочный тайминг

10:00 — выезд
10:30–12:00 — Осакский замок
12:15–12:35 — синтоистский храм
13:00–14:00 — рынок
14:50–16:00 — храм удачи
17:00–18:30 — Дотонбори

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле. Маршрут и тайминг мы скорректируем с учётом ваших пожеланий и дорожной ситуации
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Вход в замок Осаки — 1200 йен за чел. (~€8)
  • Вход в храм Кацуодзи — 500 йен за чел. (~€3)
  • Питание и личные расходы — по желанию, по меню

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — Организатор в Осаке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 37 туристов
Я много лет живу в Японии и хорошо понимаю её культуру и менталитет. Через призму японского взгляда я стараюсь показать страну глубже — не только красивые места, но и ту
внутреннюю гармонию, уважение и традиции, на которых держится жизнь японцев. Я представляю компанию, которая организует индивидуальные и групповые экскурсии по Кобэ, Киото, Осаке, Наре и всему региону Кансай. Приглашаем вас увидеть Японию глазами людей, который живут здесь и понимают её душу.

