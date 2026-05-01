От самурайского прошлого до неоновой столицы Западной Японии
Осака очаровывает сочетанием древних традиций, богатой истории и динамичной городской жизнью.
И соблазняет стрит-фудом, конечно! За один день вы увидите замок эпохи самураев и атмосферный храм с гигантским львом, шумный рыбный читать дальшеуменьшить
рынок и уединённое место силы в горном лесу.
А ещё побываете в самом ярком, громком и вкусном районе и узнаете чем Осака отличается от других городов Японии, и какую роль она сыграла в истории страны.
Описание экскурсии
Замок Осаки — главный символ города и эпохи самураев. Прогуляемся по парку, полюбуемся панорамными видами и поговорим о Тоётоми Хидэёси — человеке, который объединил Японию.
Храм Намба Ясака-дзиндзя — небольшой синтоистский храм в центре города с гигантской головой льва, которая, по преданию, поглощает неудачи. Это место редко попадает в стандартные маршруты.
Рынок Куромон — гастрономическое сердце Осаки. Свежие морепродукты, вагю, уличные закуски и сладости. Вы разберётесь, почему город называют кухней Японии.
Храм Кацуодзи — храм удачи в зелёных окрестностях города. Это место паломничества японцев, которое знаменито тысячами дарум — символов исполнения желаний.
Дотонбори и энергеника вечерней Осаки с неоновыми вывесками, уличной едой, ресторанами и знаменитым знаком Glico.
Ориентировочный тайминг
10:00 — выезд 10:30–12:00 — Осакский замок 12:15–12:35 — синтоистский храм 13:00–14:00 — рынок 14:50–16:00 — храм удачи 17:00–18:30 — Дотонбори
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле. Маршрут и тайминг мы скорректируем с учётом ваших пожеланий и дорожной ситуации
С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
Вход в замок Осаки — 1200 йен за чел. (~€8)
Вход в храм Кацуодзи — 500 йен за чел. (~€3)
Питание и личные расходы — по желанию, по меню
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Осаке
Я много лет живу в Японии и хорошо понимаю её культуру и менталитет. Через призму японского взгляда я стараюсь показать страну глубже — не только красивые места, но и ту читать дальшеуменьшить
внутреннюю гармонию, уважение и традиции, на которых держится жизнь японцев.
Я представляю компанию, которая организует индивидуальные и групповые экскурсии по Кобэ, Киото, Осаке, Наре и всему региону Кансай. Приглашаем вас увидеть Японию глазами людей, который живут здесь и понимают её душу.
