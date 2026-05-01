Осака очаровывает сочетанием древних традиций, богатой истории и динамичной городской жизнью.И соблазняет стрит-фудом, конечно! За один день вы увидите замок эпохи самураев и атмосферный храм с гигантским львом, шумный рыбный

рынок и уединённое место силы в горном лесу. А ещё побываете в самом ярком, громком и вкусном районе и узнаете чем Осака отличается от других городов Японии, и какую роль она сыграла в истории страны.

Замок Осаки — главный символ города и эпохи самураев. Прогуляемся по парку, полюбуемся панорамными видами и поговорим о Тоётоми Хидэёси — человеке, который объединил Японию.

Храм Намба Ясака-дзиндзя — небольшой синтоистский храм в центре города с гигантской головой льва, которая, по преданию, поглощает неудачи. Это место редко попадает в стандартные маршруты.

Рынок Куромон — гастрономическое сердце Осаки. Свежие морепродукты, вагю, уличные закуски и сладости. Вы разберётесь, почему город называют кухней Японии.

Храм Кацуодзи — храм удачи в зелёных окрестностях города. Это место паломничества японцев, которое знаменито тысячами дарум — символов исполнения желаний.

Дотонбори и энергеника вечерней Осаки с неоновыми вывесками, уличной едой, ресторанами и знаменитым знаком Glico.

Ориентировочный тайминг

10:00 — выезд

10:30–12:00 — Осакский замок

12:15–12:35 — синтоистский храм

13:00–14:00 — рынок

14:50–16:00 — храм удачи

17:00–18:30 — Дотонбори

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле. Маршрут и тайминг мы скорректируем с учётом ваших пожеланий и дорожной ситуации

С вами будет один из гидов нашей команды

