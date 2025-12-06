Мои заказы

Храм Намба Ясака – экскурсии в Осаке

Найдено 3 экскурсии в категории «Храм Намба Ясака» в Осаке на русском языке, цены от $450. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Познакомиться с Осакой
На машине
8 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Познакомиться с Осакой
Это город развлечений, добрых людей и вкусной еды
Начало: У вашего отеля
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
$650 за всё до 5 чел.
Тихие храмы и шумные кварталы Осаки
На машине
9 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тихие храмы и шумные кварталы Осаки
Познакомиться с прошлым и настоящим крупнейшего города западной Японии
18 янв в 09:30
1 фев в 09:30
$552 за всё до 4 чел.
Осака: между веками и небоскрёбами
Пешая
7 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Осака: между веками и небоскрёбами
Оценить, как в городе переплетаются история и современность
16 янв в 10:00
18 янв в 10:00
$450 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    6 декабря 2025
    Осака: между веками и небоскрёбами
    Огромное спасибо Наталии за прекрасную экскурсию❤️ Наталия помогла нам спланировать маршрут до Осаки, всегда была с нами на связи, пока
    читать дальше

    мы были в пути. На экскурсии мы сначала посмотрели на то, как раньше выглядел город, в том числе на макет зданий в натуральную величину, где можно было заходить внутрь. Потом пошли в замок Осаки, прогулялись по территории и по всем этажам, а затем совершили большую прогулку по городу, с посещением запоминающегося храма и старого рынка. Наталия всю экскурсию очень интересно и профессионально рассказывала нам про историю города и страны, отвечала на наши многочисленные вопросы) помогла нам купить вкусняшки) закончили мы прогулку в уютной кофейне прекрасным обедом и вкусным кофе) экскурсия очень понравилась😍, мы увидели и узнали много интересного) рекомендуем всем)

  • И
    Ирина
    27 ноября 2025
    Тихие храмы и шумные кварталы Осаки
    Это не экскурсия, это путешествие, которое останется с нами навсегда! По нашей просьбе, Иван смог скорректировать маршрут так, что в
    читать дальше

    этот день посетили и яркую Осаку, священный остров Миядзима и историческую Хиросиму. Уже задолго до поездки, при бронировании экскурсии, Иван был на связи и ответил на все возникшие вопросы, был предельно тактичен и коммуникабелен в общении. Его глубокие знания, любовь к Японии и идеальная логистика, сделали наше путешествие настоящим погружением в магию этой страны. Осака- сумасшедшая энергетика Дотонбори. Хиросима- человеческие судьбы, рассказы о надежде и стойкости духа. Миядзима- магия. Паром на остров, и мы в другом мире. Наблюдать за ручными оленями на фоне парящего святилища Ицукусима — это зрелище, которое останется в памяти навсегда, и Иван стал тем, кто наполнил его смыслом!
    P.S Все идеальные ракурсы на фото)) благодаря Ивану, в том числе 😍

  • Е
    Евгения
    24 ноября 2025
    Тихие храмы и шумные кварталы Осаки
    Спасибо большое Ивану, было супер! Успели посмотреть и храмы, при этом послушали про традиции и обряды, посмотрели знаковые районы, узнали их историю и интересные факты, и, конечно, сделали массу классных фото)
  • К
    Константин
    22 ноября 2025
    Осака: между веками и небоскрёбами
    Все прошло отлично! Отличный гид!
  • К
    Константин
    12 ноября 2025
    Осака: между веками и небоскрёбами
    Я очень скептически изначально отнесся к столь длинной пешей экскурсии, но Наталии удалось сломать все мои сомнения. Продуманная, структурированная и главное - интересная экскурсия. За один день получилось чуть-чуть приблизиться и понять столь далекий и загадочный японский мир.
    Спасибо
  • И
    Игорь
    5 ноября 2025
    Осака: между веками и небоскрёбами
    Интересная экскурсия с прекрасным гидом. Насыщенная программа и замечательная подача - вдохновенный рассказ, интересный материал, плюс хорошее настроение! Нам все очень понравилось, рекомендую!
  • А
    Андрей
    14 октября 2025
    Осака: между веками и небоскрёбами
    Все понравилось!
  • А
    Александр
    6 октября 2025
    Тихие храмы и шумные кварталы Осаки
    Иван представил отличное разностороннее погружение в быт и культуру, был внимателен и адаптировал ход экскурсии с учетом наших потребностей. Рекомендуем для первого знакомства с городом и страной.
  • О
    Оксана
    23 сентября 2025
    Тихие храмы и шумные кварталы Осаки
    Спасибо огромное Ивану за экскурсию по Наре и Осаке! Иван - великолепный рассказчик, в непринужденной манере дал нам много довольно сложной информации, ответил на все наши вопросы. Благодаря Ивану, Япония стала ближе и понятней.
  • В
    Валентин
    11 сентября 2025
    Осака: между веками и небоскрёбами
    Добрый день!

    Пишу один отзыв по двум программам:"Осака: между веками и небоскрёбами" и "Сокровища Киото".

    Рекомендую, настоятельно.
    Всем, кто уверен в своих силах
    читать дальше

    (ходить, действительно, много:-).
    Очень насыщенные в познавательном и культурном плане экскурсии.

    Наталия прекрасный рассказчик, знает хорошо историю Японии и будни этой удивительной страны.

    Так как экскурсия (Осака) была практически на следующий день после прилёта, оставшиеся дни отдыха в Японии пользовались рекомендациями и советами.

  • Д
    Дарья
    31 августа 2025
    Тихие храмы и шумные кварталы Осаки
    Август - не самое простое время для посещеня Японии. Большое спасибо Ивану. Он прекрасно ориентируется в «закоулках» Киото и смог
    читать дальше

    показать нам не самый туристический маршрут по которому мы прошли минуя толпы туристов. Маршрут был очень хорошо построен, была возможность передохнуть от жары, мы опережали основной поток туристов. Замечательная дегустация в японском стиле тоже порадовала - было вкусно - и дала возможность отдохнуть. Даже ко времени заката Иван умудрился вывести нас в очень красивое место. Иван прекрасно знает историю страны, имена и факты, уверенно отвечал на возникающие вопросы. А бонусом стал заброшенный самурайский «замок».

  • Э
    Эдуард
    18 августа 2025
    Тихие храмы и шумные кварталы Осаки
    Благодаря Ивану мы смогли увидеть Осаку во всех её многогранных проявлениях (даже с элементами не самого благополучного района)) и получить
    читать дальше

    мега удовольствие. Настоятельно рекомендую всем, кто ценит высокий уровень подачи материала и хочет получить с экскурсией максимум ярких впечатлений, новых знаний и комфорта (у Ивана прекрасный минивэн - это большая редкость для гидов в Японии).

  • В
    Виктория
    3 августа 2025
    Тихие храмы и шумные кварталы Осаки
    Большое спасибо Ивану за насыщенный день, внимание, открытость. Осака за 1 день 👌
    Отдельная благодарность за совет посетить Киото и Нару 👍🏼
  • А
    Алёна
    16 июня 2025
    Осака: между веками и небоскрёбами
    Нам все понравилось, Наталья замечательный экскурсовод.
  • О
    Олег
    27 мая 2025
    Тихие храмы и шумные кварталы Осаки
    Провели прекрасный день с Иваном в Осаке 25 Мая 2025.
    Толково спланированый день.
    Было очень весело, интересно и познавательно.
    Хочется вернуться в Осаку ещё.
    Рекомендую Ивана всем любителям путешествий.
  • Р
    Роман
    12 мая 2025
    Осака: между веками и небоскрёбами
    Спасибо Наталии за увлекательно поведённое время. Осака предстала с совершенно другой стороны. Мы увидели в ней и частички истории, и современный мегаполис, и тусовочные места характерные для Токио.
  • И
    Ирина
    3 мая 2025
    Тихие храмы и шумные кварталы Осаки
    Все прошло отлично! Иван очень доброжелательный и интересный рассказчик.
  • Е
    Екатерина
    3 мая 2025
    Осака: между веками и небоскрёбами
    Отличный насыщенный тур для ориентира в городе, с погружением в историю и культуру!

    Мы провели замечательный и насыщенный день с Натальей,
    читать дальше

    исследуя Осаку.
    Программа была достаточно разнообразной.
    Что особенно понравилось:
    Храм Нанива Ясака Дзиндзя*– необычный синтоистский храм с огромной львиной головой. Узнали много интересного о японских верованиях и обрядах.
    Замок Осаки– величественная крепость и потрясающие виды. Мы Застали цветение сакуры перед замком. Это было очень красиво.

    Дотонбори – настоящий взрыв эмоций! Яркие вывески, сумасшедшая энергия.

    Рынок Куромон Ичиба – атмосферное место с морепродуктами и локальными закусками. Очень вкусно пообедали.
    Обзорная площадка – захватывающий вид на весь город! Отличное завершение дня.

    К сожалению Краеведческий музей был закрыт – жаль, что не удалось увидеть реконструкцию улицы эпохи Эдо.
    Но это не испортило общего впечатления.
    В целом экскурсия помогла нам сориентироваться в городе, эх понять как устроен транспорт. Отдельное спасибо Наталье за помощь в приобретении карт и билетов на поезд для поездок из города.
    7 часов – довольно интенсивно – но очень насыщенно и интересно - за один день посмотрели Осаку с разных сторон, что без гида было бы крайне затруднительно. Сэкономили большой объем времени свободного для себя! Это был наш первый город в Японии, который безусловно, благодаря гиду, помог нам сориентироваться в новой для нас стране! Есть большое желание вернуться!

  • Д
    Дарья
    22 марта 2025
    Тихие храмы и шумные кварталы Осаки
    В Японии были лет 5 назад. В этот раз решили посетить Осаку, Киото, Нару, Кобе. К выбору гида для проведения
    читать дальше

    индивидуальной экскурсии относимся серьезно, так как мы очень любознательные и интересуемся историей страны, культурой, населением.
    Гид Иван быстро подтвердил экскурсию на сайте. Наша экскурсия проходила
    В Замке Химэдзи или «Замок Белой Цапли», а также в Замке Осаки. Посетили чайную церемонию, любовались японскими садами, наслаждались аутентичной обстановкой в замках. Экскурсия пролетела незаметно, было много интересной информации о городе и стране. Считаем, что Иван прекрасный, внимательный и отзывчивый гид и замечательный человек с чувством юмора, скучно не будет!)))) Очень жаль, что на наши даты пребывания в Японии у Ивана был только один свободный день, но это говорит о его востребованности и профессионализме.

