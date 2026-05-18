Осака — необычный японский город с особым вайбом.
Мы пройдём по исторической части и современным районам, я расскажу о великих правителях и местных торговцах, религии и повседневной жизни в разные времена. Вы узнаете, почему здесь смеются громче, чем в других городах Японии, и гордятся независимостью.
Описание экскурсии
Замок Осаки и эпоха объединения Японии (~2 ч)
- Вы увидите один из самых известных замков страны 16 века
- Узнаете о кровавых страницах японской истории и роли Осаки в объединении государства
- По желанию зайдёте внутрь и подниметесь на смотровую площадку
Башня Цутенкаку и район Синсекай (~1 ч)
- Вы прогуляетесь по колоритному району с атмосферой начала 20 века
- Увидите символ послевоенной Осаки — башню Цутенкаку
- Услышите, как появился Синсекай и почему он долгое время считался районом «не для всех»
- По желанию попробуете традиционную уличную еду
Рынок Куромон — гастрономическое сердце города (~1 ч)
- Вы побываете на старейшем рынке Осаки с десятками лавок и закусочных
- Выясните, почему Осаку называют кухней Японии
- При желании пообедаете и попробуете местные деликатесы
Дотонбори и храм Хозендзи (~1 ч)
- Прогуляетесь по самому оживлённому району Осаки с каналом и неоновыми вывесками
- Отыщете среди городской суеты храм Хозендзи
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается проезд на общественном транспорте (в том числе для гида) или такси. В общей сложности проезд на транспорте на чел. стоит примерно 240 йен (~1,6€) в день
- Входные билеты в замок Осаки и на смотровую площадку не включены в стоимость — 1200 йен (~€7,8) и 2000 йен (~€13) за чел.
- Обед — по желанию, от 1500 йен (~€10) на чел.
- Есть «расширенная версия экскурсии»:ссылка
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Осаке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 92 туристов
Дорогие друзья, я стану вашим проводником в удивительный и чарующий мир Японии — в таких городах, как Киото, Нара, Осака, Кобе, Химедзи. Покажу самые знаковые и атмосферные места, открою религиозную сторону
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Е
Елена интеллигентная и приятная во всех отношениях девушка!
Мы замечательно провели с ней время время. Много нового узнали из истории Японии и Осаки, о традициях древних и современных японцев. Все прошло живо легко и непринужденно! А еще Елена помогла разобраться с транспортной системой Осаки и дала массу дельных советов необходимых туристам. Рекомендуем!
Елена
Ответ организатора:
Елена, спасибо большое!
С удовольствием провела экскурсию для вашей прекрасной компании!
V
Елена прекрасным образом познакомила нас с Осакой. Я рекомендую экскурсию тем, кто как и мы первый раз приехали в этот замечательный город и ничего о нем не знает. Возьмите экскурсию на первый день прибывания и дальше вам станет проще ориентироваться в городе и вероятно появятся новые места, которые вы захотите посетить.
Елена
Ответ организатора:
Виктор, спасибо большое за ваш отзыв!
С удовольствием провела время с вами в Осаке!
Отличная экскурсия с Еленой. оптимальна по времени, посмотрели основные достопримечательности Осаки по основному маршруту. Сориентировались по расположению районов города. Лена отвечала на наши многочисленнве вопросы про жизнь и быт японцев, очень было интересно. Большое спасибо!
Елена
Ответ организатора:
Наталья, спасибо большое за ваш отзыв!
С удовольствием провела время с вами!
