Индивидуальная
до 5 чел.
Познакомиться с Осакой
Это город развлечений, добрых людей и вкусной еды
Начало: У вашего отеля
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
$650 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тихие храмы и шумные кварталы Осаки
Познакомиться с прошлым и настоящим крупнейшего города западной Японии
18 янв в 09:30
1 фев в 09:30
$552 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Осака: между веками и небоскрёбами
Оценить, как в городе переплетаются история и современность
16 янв в 10:00
18 янв в 10:00
$450 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория7 декабря 2025Спасибо большое, Nikki, что открыл для нас Японию! Мы не просто посетили значимые достопримечательности, но и получили ответы на все
- ИИрина6 декабря 2025Огромное спасибо Наталии за прекрасную экскурсию❤️ Наталия помогла нам спланировать маршрут до Осаки, всегда была с нами на связи, пока
- ММихаил4 декабря 2025Прекрасная экскурсия, было очень интересно и насыщенно!
Авто отличный, гид супер, удобно и понятно.
Рекомендую!
- ЮЮлия30 ноября 2025Все прошло отлично!
- ИИрина27 ноября 2025Это не экскурсия, это путешествие, которое останется с нами навсегда! По нашей просьбе, Иван смог скорректировать маршрут так, что в
- ЕЕвгения24 ноября 2025Спасибо большое Ивану, было супер! Успели посмотреть и храмы, при этом послушали про традиции и обряды, посмотрели знаковые районы, узнали их историю и интересные факты, и, конечно, сделали массу классных фото)
- ККонстантин22 ноября 2025Все прошло отлично! Отличный гид!
- ККонстантин12 ноября 2025Я очень скептически изначально отнесся к столь длинной пешей экскурсии, но Наталии удалось сломать все мои сомнения. Продуманная, структурированная и главное - интересная экскурсия. За один день получилось чуть-чуть приблизиться и понять столь далекий и загадочный японский мир.
Спасибо
- ООльга9 ноября 2025Невероятно интересная экскурсия, незабываемый день😊☺️👍🏻 Объявляем огромную благодарность гиду за интересные, познавательные рассказы о Японии, узнали много нового, увидели много
- ИИгорь5 ноября 2025Интересная экскурсия с прекрасным гидом. Насыщенная программа и замечательная подача - вдохновенный рассказ, интересный материал, плюс хорошее настроение! Нам все очень понравилось, рекомендую!
- ООльга4 ноября 2025Было очень интересно, информативно . Гид нас фотографировал(не надо было отвлекаться) потом скинул фото. Чистый комфортабельный автомобиль (вода, зонты).
- ДДмитрий28 октября 2025Настоятельно рекомендую Никки в качестве гида по Осаке и окрестностям. Это наша третья поездка в Японию и мы успели воспользоваться
- ЕЕвгения26 октября 2025Рекомендую Nikki как хорошего сопровождающего для знакомства с Осакой и Нарой. Много интересной и познавательной информации, все достаточно динамично и хорошо спланировано
- ААндрей14 октября 2025Все понравилось!
- AAlena10 октября 2025Хочу выразить огромную благодарность Никки за экскурсию по Осаке! Все было организовано на высшем уровне. Никки с комфортом возил нас
- ММАКСИМ9 октября 2025Прекрасный гид, знает свое дело.
- ААлександр6 октября 2025Иван представил отличное разностороннее погружение в быт и культуру, был внимателен и адаптировал ход экскурсии с учетом наших потребностей. Рекомендуем для первого знакомства с городом и страной.
- ООксана23 сентября 2025Спасибо огромное Ивану за экскурсию по Наре и Осаке! Иван - великолепный рассказчик, в непринужденной манере дал нам много довольно сложной информации, ответил на все наши вопросы. Благодаря Ивану, Япония стала ближе и понятней.
- ВВалентин11 сентября 2025Добрый день!
Пишу один отзыв по двум программам:"Осака: между веками и небоскрёбами" и "Сокровища Киото".
Рекомендую, настоятельно.
Всем, кто уверен в своих силах
- ВВиктория5 сентября 2025⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Никки отличный гид, который знает очень много о Японии и расскажет это не банально! Мы были с семьей, нам все понравилось. Комфортная машина, которая сделает ваш день еще более удачным, чем целый день ходить пешком. Благодарю и рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Осаке в категории «Синсэкай»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Осаке
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Осаке в декабре 2025
Сейчас в Осаке в категории "Синсэкай" можно забронировать 3 экскурсии от 450 до 650. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Осаке (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Синсэкай», 31 ⭐ отзыв, цены от $450. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль