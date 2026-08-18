Описание аудиогида
Храмы и ритуалы, мода и субкультуры, Хатико и знаменитый перекрёсток
Это будет насыщенная динамичная прогулка по Токио.
От главного храма города и духовности — к шумным улицам, заполненным торговыми центрами,
модными образами и смелыми субкультурами. В финале — история Хатико и легендарный перекрёсток Шибуя.
Попробуете на себе самый организованный хаос в мире!
Что вы узнаете:
- Как американские военные случайно создали самый модный район Токио
- Какой по счёту император правит Японией
- Кто поставил у синтоистского храма бочки с сакэ и вином
- Зачем в Токио новому авто нужен священник
- Сколько человек одновременно может находиться на перекрёстке Шибуя
Организационные детали
прогулка
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аудиогиды — ваш гид в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 1663 туристов
Мы создаём аудиогиды вместе с местными гидами — теми, кто по-настоящему знает и любит свои города. Их маршруты мы превращаем в удобные прогулки: записываем аудио, продумываем последовательность точек и добавляем фотографии к каждой — они помогают ориентироваться и находить детали, о которых рассказывает гид.
Входит в следующие категории Токио
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