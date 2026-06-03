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Провела экскурсии для 676 туристов

читать дальше уменьшить 8 лет работы фотографом в японской компании. Увидев объявление о курсах от туристической фирмы, прошла обучение и запустила свои экскурсии по Токио. Мой подход отличается гибкостью и вниманием к комфорту: я стараюсь подстроиться под пожелания и ритм клиентов, чтобы время со мной проходило весело и непринуждённо. Для меня важно, чтобы отпуск в первую очередь приносил удовольствие. Помимо экскурсий, я также провожу индивидуальные и семейные фотопрогулки.

Я живу в Японии с 2007 года. Эта страна стала моим домом, и я с удовольствием показываю её путешественникам, помогая лучше понять местный менталитет и культуру. В профессию я пришла после