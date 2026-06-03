Откройте для себя разнообразие стилей, ароматов и вкусов японского саке! На этой гастрономической встрече, за ужином в традиционной японской идзакае, вы узнаете, почему саке не имеет ничего общего с водкой, познакомитесь с многообразием его стилей и вкусов и научитесь различать особенности разных сортов.
Описание экскурсии
Мы посетим традиционный японский ресторан — идзакаю, где вы сможете расслабиться, насладиться ужином и познакомиться с миром саке. В заведении представлена коллекция из более чем 100 видов. За фиксированную стоимость вы сможете попробовать столько сортов, сколько захотите, и убедиться, насколько разнообразным может быть этот напиток. Блюда и закуски вы выберете самостоятельно по меню. В основе кухни — свежие морепродукты и традиционные японские блюда, которые отлично сочетаются с саке.
Во время встречи вы узнаете:
- что такое саке и как его производят
- как степень шлифовки риса влияет на вкус и аромат напитка
- чем отличаются региональные стили саке
- какие существуют категории и методы производства
- почему саке не является водкой и чем отличается от вина и пива
- какую роль саке играет в японской культуре, традициях и религиозных церемониях
- как правильно сочетать саке с едой
Организационные детали
- Минимальный возраст участников — 20 лет, при себе нужно иметь документ, подтверждающий возраст
- Фиксированная стоимость алкогольных и безалкогольных напитков в неограниченном количестве (обязательная оплата за каждого участника) — 3800 йен
- Ужин — 3000–5000 йен за чел.
- В заведениях принимают только безналичный расчёт
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции Уэно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 676 туристов
Я живу в Японии с 2007 года. Эта страна стала моим домом, и я с удовольствием показываю её путешественникам, помогая лучше понять местный менталитет и культуру. В профессию я пришла после
Входит в следующие категории Токио
Похожие экскурсии на «Дегустация саке с ужином в Токио (20+)»
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборШопинг в Токио: только японские бренды
Погрузиться в мир моды Страны восходящего солнца и побывать в магазинах одежды, которые не на виду
Начало: У станции метро «Омотэсандо»
Завтра в 15:30
5 июн в 15:30
$235 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Атмосферный и динамичный Токио
Погулять без суеты по главным локациям и получить важные рекомендации на обзорной экскурсии
Начало: На станции Shinjuku или у вашего отеля
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:30
$250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Токио-тинейджер
Вас ждет незабываемое путешествие по самым ярким районам Токио, где современная культура и традиции сливаются воедино
Начало: На станции «Харадзюку»
Сегодня в 14:30
11 июн в 09:00
$295 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Большая прогулка по Токио: увидеть главное
Погрузитесь в атмосферу Токио: от Императорского дворца до острова Одайба с эксклюзивным гидом
Начало: В Холле вашего отеля
7 июн в 10:30
8 июн в 10:00
$400 за всё до 10 чел.
от $186 за экскурсию