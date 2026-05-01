Отправляемся на остров Эносима, где легенды оживают на каждом шагу. Вы услышите историю любви пятиглавого дракона и богини Бензайтен, увидите святилища, заглянете в пещеру. А ещё — полюбуетесь видами с маяка, ощутите магию древних ритуалов и попробуете местные деликатесы. Программа сочетает историю, мифы и гастрономические открытия — настоящий японский калейдоскоп впечатлений!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $669 за экскурсию

Описание экскурсии

10:30 — денежный ручеёк

Начнём прогулку с небольшого ручейка, в котором японцы «моют деньги», чтобы привлечь богатство и удачу. Отличная фотозона и возможность окунуться в местные традиции.

10:45 — святилища богини Бензайтен

Посетим святилища, посвящённые покровительнице искусства и творчества. Вы узнаете о ритуалах, связанных с любовью и вдохновением, и увидите уникальные архитектурные детали храмов.

11:45 — маяк с обзорной площадкой

Поднимемся наверх и полюбуемся панорамами океана и побережья с высоты птичьего полёта.

13:00 — обед и отдых

В одном из местных ресторанчиков можно попробовать свежие морепродукты, японские сладости и блюда национальной кухни.

15:00 — пещера пятиглавого дракона

Завершение экскурсии — пещера, где, согласно мифам, жил пятиглавый дракон. Вы узнаете историю любви дракона и богини Бензайтен, а также множество других легенд острова.

Организационные детали