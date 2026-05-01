Отправляемся на остров Эносима, где легенды оживают на каждом шагу.
Вы услышите историю любви пятиглавого дракона и богини Бензайтен, увидите святилища, заглянете в пещеру. А ещё — полюбуетесь видами с маяка, ощутите магию древних ритуалов и попробуете местные деликатесы.
Программа сочетает историю, мифы и гастрономические открытия — настоящий японский калейдоскоп впечатлений!
Описание экскурсии
10:30 — денежный ручеёк
Начнём прогулку с небольшого ручейка, в котором японцы «моют деньги», чтобы привлечь богатство и удачу. Отличная фотозона и возможность окунуться в местные традиции.
10:45 — святилища богини Бензайтен
Посетим святилища, посвящённые покровительнице искусства и творчества. Вы узнаете о ритуалах, связанных с любовью и вдохновением, и увидите уникальные архитектурные детали храмов.
11:45 — маяк с обзорной площадкой
Поднимемся наверх и полюбуемся панорамами океана и побережья с высоты птичьего полёта.
13:00 — обед и отдых
В одном из местных ресторанчиков можно попробовать свежие морепродукты, японские сладости и блюда национальной кухни.
15:00 — пещера пятиглавого дракона
Завершение экскурсии — пещера, где, согласно мифам, жил пятиглавый дракон. Вы узнаете историю любви дракона и богини Бензайтен, а также множество других легенд острова.
Организационные детали
- Поедем на микроавтобусе Toyota Noah
- Дорога занимает около часа в одну сторону
- Отдельно по желанию: лифт на маяк — 800 йен ($5) за чел., обед — от 2000 йен ($12,5) за чел.
- Будьте готовы много подниматься и спускаться по лестницам
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Токио
Провёл экскурсии для 47 туристов
Живу в Японии с 2021 года, очень люблю эту страну и не прекращаю ей восхищаться. Хочу поделиться своей любовью и восхищением с гостями! По образованию я историк, люблю рассказывать про
от $669 за экскурсию