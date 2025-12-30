Огромная благодарность нашему гиду Дмитрию за потрясающую экскурсию по Камакуре! Это был не просто рассказ о достопримечательностях, а настоящее погружение читать дальше
в историю, культуру и атмосферу Японии. Экскурсия прошла невероятно профессионально, при этом легко, увлекательно и креативно — время пролетело незаметно. Дима очень чутко чувствовал группу, подстраивался под наш темп и интересы, отвечал на все вопросы и делился множеством редких, небанальных фактов. Благодаря такому подходу Камакура открылась с совершенно новой, живой стороны и оставила глубокие впечатления. Искренне рекомендую всем, кто хочет не просто увидеть Японию, а по-настоящему её почувствовать. 🌟 (Отдельное спасибо за красочные фотографии 🙏😊)
Экскурсию для нас проводил Дмитрий, гид из команды Екатерины, очень легкий и приятный в общении человек, прекрасный рассказчик, вовлеченный и максимально ориентированный на комфорт гостей👍👍👍 Мы прекрасно провели время!.. тур насыщенный, информативный, запоминающийся! Спасибо огромное! 🙏Однозначно рекомендую! 🌟🌟🌟
Хочу поделиться своими впечатлениями о нашей поездке в Японию! Мы уже не первый раз в Токио, но в этот раз читать дальше
захотели посмотреть что то интересное, связанное с историей. На сайте мы выбрали экскурсию и наш гид был Дмитрий. И мы в полном восторге от Экскурсии, от Камакуры и океана, от истории и традициях этой удивительной страны. Большое спасибо нашему гиду Дмитрию! Мы попросили, чтоб он за нами зашел прям в отель(это нам было очень важно и удобно) и уже оттуда мы начали наш маршрут. Он выдержал все наши капризы и пожелания и полностью подстроился под нас. По дороге мы купили вкусный кофе, и прям в такой дружеской обстановочке началась наша экскурсия. Дмитрий рассказал очень много истории, как пользоваться метро(теперь мы уверенные пользователи японского метро), помог купить карты и положить на них деньги. Он был наш личным фотографом (красивых фото миллион). Помимо маршрута- ответил на все наши вопросы о Японии. Много рассказал историй. Вообщем нам было очень интересно и мне кажется мы узнали все)) на память он распечатал нам портативные мини фото! Мило. Это был не только целый день посвященный знакомству и погружения в историю Японии, но и как будто встреча с другом, который много лет живет в Японии и тебе все показывает и рассказывает. Кстати, Дмитрий прекрасно владеет японским языком!! Спасибо большое за наш незабываемый день, за наши впечатления и фотографии.
Дмитрий не только интересно рассказывал об истории посещаемых мест, но и познакомил с местными традициями и приобщил читать дальше
к культуре Японии.
Во время экскурсии Дмитрий с легкостью подстраивался под наши предпочтения и делал всё так, чтобы нам было максимально комфортно.
По пути экскурсовод подсказал по другим (неисторическим) достопримечательностям и местной кухне, которую обязательно стоит попробовать. Благодаря подсказкам Дмитрия получилось сделать много классных фото с хорошего ракурса.
За один день мы обошли все самые интересные места и посмотрели все самые красивые виды. Камакура произвела на нас прекрасное впечатление, обязательно стоит увидеть для контраста с Токио или другими мегаполисами Японии.
Это была наша вторая загородная экскурсия с Димой из команды Кати (1я - день на горе Такао). Если на Такао читать дальше
мы поднимались, слушая рассказы про мифологию и религию, любуясь природой, а потом спускались, чтобы съесть пончик:), то эта экскурсия сразу началась со сладостей, в чем Дима нас всячески поддерживал:D А очаровательные кафешки, точки интересного фастфуда и уникальные магазинчики здесь были на каждом углу.
Но на этом экскурсия не закончилась: парк самураев, Великий Будда, великие тапки Будды, множество статуй дзидзо вдоль дорожек и пещера Зениарай Бензаитен - всё было интересно и впечатляло, дополнялось историческими рассказами и ничего не было оставлено без ответа.
Но больше всего нас впечатлило, что местные здесь могут быть другими - открыто дружелюбными и простыми. Этот вайб буквально витал в атмосфере на побережье, где хотелось зависнуть на часик-другой и посидеть-потупить на море и вечерний остров Эносима. Дима гибко менял точки маршрута под нас и, кажется, сам кайфовал со своей экскурсии, поэтому потупить на море с пивом получилось всей нашей небольшой компанией:)
Еще отмечу про сами экскурсии с Димой: их отличало, что подсвечивались нюансы в культуре и быте, которые шли вразрез нашим привычкам и это было особенно интересно. Гидам, прожившим здесь десятилетия семьями, уже многое кажется обыденным + порой ощущается их эмоциональная сдержанность и недопонимание нашего юмора, а с Димой было прямо оч комфортно, будто бы просто ходили гуляли как давние знакомые.
Удачи вам!)
