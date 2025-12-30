захотели посмотреть что то интересное, связанное с историей. На сайте мы выбрали экскурсию и наш гид был Дмитрий. И мы в полном восторге от Экскурсии, от Камакуры и океана, от истории и традициях этой удивительной страны. Большое спасибо нашему гиду Дмитрию! Мы попросили, чтоб он за нами зашел прям в отель(это нам было очень важно и удобно) и уже оттуда мы начали наш маршрут. Он выдержал все наши капризы и пожелания и полностью подстроился под нас. По дороге мы купили вкусный кофе, и прям в такой дружеской обстановочке началась наша экскурсия. Дмитрий рассказал очень много истории, как пользоваться метро(теперь мы уверенные пользователи японского метро), помог купить карты и положить на них деньги. Он был наш личным фотографом (красивых фото миллион). Помимо маршрута- ответил на все наши вопросы о Японии. Много рассказал историй. Вообщем нам было очень интересно и мне кажется мы узнали все)) на память он распечатал нам портативные мини фото! Мило. Это был не только целый день посвященный знакомству и погружения в историю Японии, но и как будто встреча с другом, который много лет живет в Японии и тебе все показывает и рассказывает. Кстати, Дмитрий прекрасно владеет японским языком!! Спасибо большое за наш незабываемый день, за наши впечатления и фотографии.