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Гастрономическое турне по Токио

Аутентичная Япония и её вкусы: от подземной изакаи до современной чайной
Я проведу вас по маршруту, который собрал лучшее из японской кухни: дымное татаки из бонито, идеальную чашу удон, двухсотлетние рисовые крекеры, чай и традиционные сладости.

После такого гастрономического марафона вы уже никогда не перепутаете бульон даси с обычным соевым супом — и поймёте, почему ради одного обеда в Гинзе японцы готовы часами стоять в очереди.
Гастрономическое турне по Токио
Гастрономическое турне по Токио
Гастрономическое турне по Токио

Описание экскурсии

Изакая под эстакадой (60 мин)

Здесь, в тесных проходах послевоенного Токио, работники отогревались сакэ и горячей едой. Эти бары стали культурным феноменом — и они до сих пор живые. Вы попробуете одно из блюд региональной кухни:

  • татаки из бонито с густым дымным ароматом
  • речные креветки в кляре
  • куриные тефтели цукунэ

Лапша удон: идеальная чаша (45 мин)

Заходим в небольшой ресторан без вывески. Владелец объездил всю Японию, чтобы собрать лучшие ингредиенты в одной тарелке:

  • бульон даси из Киото
  • мука из Кагавы
  • овощи темпура в стиле Эдо

Вы попробуете горячий удон в прозрачном бульоне. Именно такой японцы едят каждый день.

Историческая лавка сэмбэй (40 мин)

Этой мастерской больше 200 лет. Здесь до сих пор используют железные формы 19 века — ни один автомат не повторит эту текстуру. Вы увидите, как обжаривают рисовые лепёшки на открытом огне, и продегустируете одно из блюд:

  • классический сэмбэй с соевым соусом и нори
  • сладкий вариант с сахарной глазурью
  • редкий острый вкус с перцем ситими

Современная чайная: сенча ручного сбора (30 мин)

В Гинзе открылась лавка, которая вернула моду на качественный чай. Молодые владельцы ездят напрямую к фермерам и покупают урожай небольшими партиями. Вы продегустируете два сорта сенчи:

  • из Сидзуоки — мягкий, с морскими нотками
  • из Кагосимы — плотный, насыщенный, с травяным финишем

Десерт: вагаси по-новому (30 мин)

Последняя остановка — маленькая кондитерская с современным взглядом на традиционные сладости. Здесь вместо приторных паст используют цельные сезонные фрукты. Вы попробуете дайфуку со свежей клубникой или манго внутри. Заодно узнаете, почему в Японии дарят фрукты за десятки тысяч йен и как этот ритуал связан со статусом и благодарностью.

Между остановками я расскажу:

  • почему Гинза превратилась из серебряного монетного двора в символ роскоши
  • как бары под железной дорогой выжили после войны и стали культурным наследием
  • в чём разница между традиционной японской кухней и современными интерпретациями
  • почему японцы так трепетно относятся к сезонности: даже дайфуку делают разным весной и осенью

Организационные детали

В каждой из пяти точек вы попробуете основное блюдо + напиток (входят в стоимость). Дополнительные блюда оплачиваются отдельно по меню.

ежедневно в 16:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник$190
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станция Ginza
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 16:30
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василий
Василий — ваш гид в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 30 туристов
Коничива! Я маркетолог и видео-блогер. Живу в Токио с 2019 — и провожу экскурсии для всех, кто готов навсегда влюбиться в этот город! Приглашаю вас исследовать сердце Токио — покажу вам
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самые живые и запоминающиеся места, познакомлю с миром единоборств (сумо и дзюдо), винтажными лавками и ресторанами. Сопровожу на выставки в Tokyo Big Sight и Mukuhari messe. Индивидуальные маршруты — от поездок в горы Такао и Фудзи до прибрежных деревень в соседних префектурах. Осенью мы любуемся листьями клёнов и гинко, зимой навещаем зимних обезьянок в Гунме, летом наслаждаемся фестивалем Ава-Одори в Коэндзи, а весной снимаем рилсы под дождём из листьев сакуры.

Входит в следующие категории Токио

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