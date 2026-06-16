Я проведу вас по маршруту, который собрал лучшее из японской кухни: дымное татаки из бонито, идеальную чашу удон, двухсотлетние рисовые крекеры, чай и традиционные сладости. После такого гастрономического марафона вы уже никогда не перепутаете бульон даси с обычным соевым супом — и поймёте, почему ради одного обеда в Гинзе японцы готовы часами стоять в очереди.

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Описание экскурсии

Изакая под эстакадой (60 мин)

Здесь, в тесных проходах послевоенного Токио, работники отогревались сакэ и горячей едой. Эти бары стали культурным феноменом — и они до сих пор живые. Вы попробуете одно из блюд региональной кухни:

татаки из бонито с густым дымным ароматом

речные креветки в кляре

куриные тефтели цукунэ

Лапша удон: идеальная чаша (45 мин)

Заходим в небольшой ресторан без вывески. Владелец объездил всю Японию, чтобы собрать лучшие ингредиенты в одной тарелке:

бульон даси из Киото

мука из Кагавы

овощи темпура в стиле Эдо

Вы попробуете горячий удон в прозрачном бульоне. Именно такой японцы едят каждый день.

Историческая лавка сэмбэй (40 мин)

Этой мастерской больше 200 лет. Здесь до сих пор используют железные формы 19 века — ни один автомат не повторит эту текстуру. Вы увидите, как обжаривают рисовые лепёшки на открытом огне, и продегустируете одно из блюд:

классический сэмбэй с соевым соусом и нори

сладкий вариант с сахарной глазурью

редкий острый вкус с перцем ситими

Современная чайная: сенча ручного сбора (30 мин)

В Гинзе открылась лавка, которая вернула моду на качественный чай. Молодые владельцы ездят напрямую к фермерам и покупают урожай небольшими партиями. Вы продегустируете два сорта сенчи:

из Сидзуоки — мягкий, с морскими нотками

из Кагосимы — плотный, насыщенный, с травяным финишем

Десерт: вагаси по-новому (30 мин)

Последняя остановка — маленькая кондитерская с современным взглядом на традиционные сладости. Здесь вместо приторных паст используют цельные сезонные фрукты. Вы попробуете дайфуку со свежей клубникой или манго внутри. Заодно узнаете, почему в Японии дарят фрукты за десятки тысяч йен и как этот ритуал связан со статусом и благодарностью.

Между остановками я расскажу:

почему Гинза превратилась из серебряного монетного двора в символ роскоши

как бары под железной дорогой выжили после войны и стали культурным наследием

в чём разница между традиционной японской кухней и современными интерпретациями

почему японцы так трепетно относятся к сезонности: даже дайфуку делают разным весной и осенью

Организационные детали

В каждой из пяти точек вы попробуете основное блюдо + напиток (входят в стоимость). Дополнительные блюда оплачиваются отдельно по меню.