После такого гастрономического марафона вы уже никогда не перепутаете бульон даси с обычным соевым супом — и поймёте, почему ради одного обеда в Гинзе японцы готовы часами стоять в очереди.
Описание экскурсии
Изакая под эстакадой (60 мин)
Здесь, в тесных проходах послевоенного Токио, работники отогревались сакэ и горячей едой. Эти бары стали культурным феноменом — и они до сих пор живые. Вы попробуете одно из блюд региональной кухни:
- татаки из бонито с густым дымным ароматом
- речные креветки в кляре
- куриные тефтели цукунэ
Лапша удон: идеальная чаша (45 мин)
Заходим в небольшой ресторан без вывески. Владелец объездил всю Японию, чтобы собрать лучшие ингредиенты в одной тарелке:
- бульон даси из Киото
- мука из Кагавы
- овощи темпура в стиле Эдо
Вы попробуете горячий удон в прозрачном бульоне. Именно такой японцы едят каждый день.
Историческая лавка сэмбэй (40 мин)
Этой мастерской больше 200 лет. Здесь до сих пор используют железные формы 19 века — ни один автомат не повторит эту текстуру. Вы увидите, как обжаривают рисовые лепёшки на открытом огне, и продегустируете одно из блюд:
- классический сэмбэй с соевым соусом и нори
- сладкий вариант с сахарной глазурью
- редкий острый вкус с перцем ситими
Современная чайная: сенча ручного сбора (30 мин)
В Гинзе открылась лавка, которая вернула моду на качественный чай. Молодые владельцы ездят напрямую к фермерам и покупают урожай небольшими партиями. Вы продегустируете два сорта сенчи:
- из Сидзуоки — мягкий, с морскими нотками
- из Кагосимы — плотный, насыщенный, с травяным финишем
Десерт: вагаси по-новому (30 мин)
Последняя остановка — маленькая кондитерская с современным взглядом на традиционные сладости. Здесь вместо приторных паст используют цельные сезонные фрукты. Вы попробуете дайфуку со свежей клубникой или манго внутри. Заодно узнаете, почему в Японии дарят фрукты за десятки тысяч йен и как этот ритуал связан со статусом и благодарностью.
Между остановками я расскажу:
- почему Гинза превратилась из серебряного монетного двора в символ роскоши
- как бары под железной дорогой выжили после войны и стали культурным наследием
- в чём разница между традиционной японской кухней и современными интерпретациями
- почему японцы так трепетно относятся к сезонности: даже дайфуку делают разным весной и осенью
Организационные детали
В каждой из пяти точек вы попробуете основное блюдо + напиток (входят в стоимость). Дополнительные блюда оплачиваются отдельно по меню.
ежедневно в 16:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$190