Когда-то здесь возвышался неприступный замок Эдо — сердце военной власти сёгунов. Теперь это тихие парки, мосты и рвы, охраняющие дворец.
Мы поговорим о роли императора в прошлом и сегодня, о современной династии — обязанностях и взаимоотношениях. О древних ритуалах и символах власти, а также об архитектуре, формирующей образ монарха.
Мы поговорим о роли императора в прошлом и сегодня, о современной династии — обязанностях и взаимоотношениях. О древних ритуалах и символах власти, а также об архитектуре, формирующей образ монарха.
Описание экскурсии
- Старинное здание вокзала — первая «королевская» станция Японии, построенная для приёма монарха и иностранных послов.
- Великие ворота Отэмон, ров дворца, мост Нидзюбаси («Двойной мост») и сторожевые башни эпохи Токугава.
- Парк Кокё Гайэн — публичное пространство трона. Памятник самураю Кусуноки Масасигэ — символу верности монарху.
- Ров Чидоригафути и парк Китаномару. Прогулка вдоль рва — живописный участок маршрута с сакурой весной и клёнами осенью, панорамы северного участка дворца и башен старого Эдо.
- Кафе в парке Китаномару. Чай маття и традиционные японские сладости, а также чайная церемония — символ гармонии, лежащий в основе всей японской эстетики.
Вы узнаете:
- как из замка сёгунов возник Императорский дворец.
- почему резиденция почти всегда закрыта для публики и что это символизирует.
- как изменился образ императора после реставрации Мэйдзи и Второй мировой войны.
- что означают дворцовые ритуалы и почему народ приходит к воротам всего два раза в год.
- как японская архитектура выражает идею сакральной власти и единства с природой.
- о культуре японской чайной церемонии и её связи с дворцовым ритуалом.
- составе современного императорского дома, взаимоотношениях между членами семьи — и другие факты, связанные с династией.
Организационные детали
- Оплата оставшейся суммы производится до начала программы наличными в долларах или йенах по курсу на день проведения экскурсии.
- Дополнительно оплачивается посещение японского чайного дома в парке Китаномару — примерно 1000–2000 йен за чел.
- Для дополнительной визуализации и прослушивания аудиофайлов по теме экскурсии вам потребуется телефон с мессенджером Telegram и наушники.
- Каждый участник получит памятный сувенир.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
в среду в 10:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$80
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро Tokyo
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 10:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Токио
Живу в Токио с семьёй с 2017 года и знаю его не только как турист, а как человек, для которого этот город стал домом. Мне нравится находить места, где оживает
Входит в следующие категории Токио
Похожие экскурсии из Токио
Индивидуальная
до 5 чел.
Из сердца Токио к его душе: от Императорского дворца до Асакусы
От символа власти до духовного центра - увидеть город с разных сторон
23 ноя в 09:00
26 ноя в 09:30
$200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Разнообразный Токио за 5 часов
Погрузитесь в атмосферу Токио, где древние традиции соседствуют с ультрасовременными тенденциями. Откройте для себя уникальный мир Японии
Начало: На улице Гинза
28 ноя в 10:30
30 ноя в 10:00
$315 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Токио, которого ждешь: культурное путешествие по столице Японии
Окунитесь в удивительный мир Токио: от Гиндзы до театра Кабуки, от синтоистских традиций до цифрового искусства
28 ноя в 09:00
30 ноя в 09:30
$300 за всё до 6 чел.