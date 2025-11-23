Мои заказы

Императорский дом Японии: от замка Эдо до современной монархии

Разобраться, как устроен дворец императора в Токио
Когда-то здесь возвышался неприступный замок Эдо — сердце военной власти сёгунов. Теперь это тихие парки, мосты и рвы, охраняющие дворец.

Мы поговорим о роли императора в прошлом и сегодня, о современной династии — обязанностях и взаимоотношениях. О древних ритуалах и символах власти, а также об архитектуре, формирующей образ монарха.
Описание экскурсии

  • Старинное здание вокзала — первая «королевская» станция Японии, построенная для приёма монарха и иностранных послов.
  • Великие ворота Отэмон, ров дворца, мост Нидзюбаси («Двойной мост») и сторожевые башни эпохи Токугава.
  • Парк Кокё Гайэн — публичное пространство трона. Памятник самураю Кусуноки Масасигэ — символу верности монарху.
  • Ров Чидоригафути и парк Китаномару. Прогулка вдоль рва — живописный участок маршрута с сакурой весной и клёнами осенью, панорамы северного участка дворца и башен старого Эдо.
  • Кафе в парке Китаномару. Чай маття и традиционные японские сладости, а также чайная церемония — символ гармонии, лежащий в основе всей японской эстетики.

Вы узнаете:

  • как из замка сёгунов возник Императорский дворец.
  • почему резиденция почти всегда закрыта для публики и что это символизирует.
  • как изменился образ императора после реставрации Мэйдзи и Второй мировой войны.
  • что означают дворцовые ритуалы и почему народ приходит к воротам всего два раза в год.
  • как японская архитектура выражает идею сакральной власти и единства с природой.
  • о культуре японской чайной церемонии и её связи с дворцовым ритуалом.
  • составе современного императорского дома, взаимоотношениях между членами семьи — и другие факты, связанные с династией.

Организационные детали

  • Оплата оставшейся суммы производится до начала программы наличными в долларах или йенах по курсу на день проведения экскурсии.
  • Дополнительно оплачивается посещение японского чайного дома в парке Китаномару — примерно 1000–2000 йен за чел.
  • Для дополнительной визуализации и прослушивания аудиофайлов по теме экскурсии вам потребуется телефон с мессенджером Telegram и наушники.
  • Каждый участник получит памятный сувенир.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

в среду в 10:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$80
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро Tokyo
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 10:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов в Токио
Живу в Токио с семьёй с 2017 года и знаю его не только как турист, а как человек, для которого этот город стал домом. Мне нравится находить места, где оживает
читать дальше

старая Япония — улочки с историей, храмы с особой энергетикой и тихие уголки, скрытые от шумных маршрутов. Кандидат педагогических наук, дипломированный социальный работник. Была заведующей кафедрой УлГПУ. Мой подход и погружение в тему — научный как с точки зрения проработки материала, так и с точки зрения оптики. В то же время для меня важно оживить на экскурсиях-прогулках настоящий дух Токио. Поэтому со мной вы не только узнаете интересные факты, но и услышите истории, которыми не делятся путеводители. Часто работаю в паре с моей дочерью — Софьей — студенткой школы международных и социальных наук университета Цукубы, исследовательские интересы которой сосредоточены на различных аспектах социальных отклонений японцев.

