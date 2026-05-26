Из Токио - на Фукуи, в край самураев, дзэн-буддизма и невероятных пейзажей

Проникнуться очарованием природы, богатой историей и восхитительной кухней региона (1 или 2 дня)
Фукуи — это горный край западного побережья Японии, где самурайская история, дзэн-буддизм, суровая морская природа и редкие музеи ждут внимательных и вдумчивых гостей.

Во время однодневной поездки вы осмотрите 3–4 локации, а на двухдневной — глубже погрузитесь в особую атмосферу этого мало исследованного туристами региона.
Описание экскурсии

Первый день на Фукуи

Музей руин семьи Асакура (~2 часа)
Итидзёдани — это реконструированный город самураев, где более 500 лет назад правила семья Асакура. Вы увидите дома воинов, ремесленников и торговцев, узнаете, как была устроена повседневная жизнь феодальной Японии.

Сад Ёкокан — один из самых известных садов периода Эдо (~1,5 часа)
Резиденция правителей княжества Фукуи, известная коллекцией архитектуры в стиле сёин. Просторный и чистый пруд —центральный и смыслообразующий элемент ландшафтного сада в прогулочном стиле. О том, как и почему здесь всё устроено, я расскажу подробнее.

Обед и знакомство с локальной кухней (~1 час)
По желанию вы попробуете блюда региона Хокурику: ороси соба, соусный кацудон или, по сезону, знаменитого краба эчидзэн.

Монастырь Дайхондзан-Эйхэйдзи (~1,5 часа)
Храм Вечного Мира — один из двух главных храмов школы сото-дзэн, скрытый в горах. Мы пройдём по крытым галереям монастырского комплекса, поговорим о философии дзэн, жизни монахов и роли Эйхэйдзи в духовной истории Японии.

Второй день на Фукуи (опционально)

Музей динозавров (~1,5 часа)
Вы осмотрите одну из самых крупных и авторитетных азиатских коллекций с полноразмерными скелетами и интерактивными экспозициями. И узнаете, как Фукуи стал центром палеонтологических исследований Японии.

Тондзибо — драматическое побережье Японского моря (~1,5 часа)
Мы прогуляемся вдоль базальтовых утёсов мимо глубоких пропастей и отвесных обрывов, которые возвышаются на 30 метров над водой. Грубые столбчатые камни выглядят как пучки 5- или 6-угольных стержней — подобные геологические образования можно увидеть лишь в нескольких местах на земле.

Замок Маруока — «туманный» (~2 часа)
Одна из двенадцати сохранившихся в Японии крепостей с подлинными феодальными башнями.

Авара Онсэн и отдых в горячих источниках (~1 час)
Вы побываете в историческом курортном городе, который известен 74 геотермальными источниками, элегантными гостиницами и восхитительной местной кухней. При желании воспользуетесь бесплатными ванночками для ног и примете участие в культурных мероприятиях с участием гейш.

В переписке мы подробно обсудим ваши пожелания и интересы и при необходимости скорректируем маршрут.

Как проходит поездка

  • Утром мы прилетим из Токио на самолёте, дорога занимает около часа в одну сторону
  • Если вы выберете двухдневное путешествие, то на ночь остановимся в местном отеле
  • После насыщенного экскурсионного дня вечером вернёмся на самолёте в Токио

Организационные детали

  • Поездка на Фукуи проходит на комфортабельном автомобиле и включена в стоимость
  • Обратите внимание, что цена экскурсии указана за однодневную программу. Цена двухдневной программы — в два раза больше. В рамках экскурсии на 1 день вы можете выбрать любые 4 локации из предложенных

Дополнительно оплачиваются

  • Билеты на самолёт из Токио и обратно (в том числе для гида) — примерно 25 000 йен за чел. в обе стороны (~$158)
  • В случае двухдневной поездки — одноместный номер в местном отеле (в том числе для гида) — 7000–10 000 йен за чел. (~$44–63)
  • Входные билеты (билет для гида оплачивать не нужно):
    — Музей семьи Асакура: 330 йен за чел. (~$2)
    — Сад Ёкокан 220 йен за чел. (~$1,39)
    — Музей динозавров 1000 йен за чел. (~$6,32)
    — Баня 500 йен за чел. (~$3)
    — Храм 700 йен за чел. (~$4,4)
    — Замок Маруока 450 йен за чел. (~$2,8)
  • Питание на маршруте: средний чек на обед — 1200–1800 йен на чел. (~$76–114)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В аэропорту «Ханеда»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аэлита
Аэлита — ваш гид в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 1186 туристов
Я лицензированный гид. Проходила обучение в Японии, имею сертификат гида, выданный Японской Федерацией Сертификации гидов. Сертифицированным гидам вход в музеи, на выставки и мероприятия бесплатный, поэтому со мной вы экономите
на билетах для гида. Живу в Японии с 2008 года, замужем за японцем. Провожу экскурсии по всей Японии, не только по Токио. Очень люблю эту страну за уникальную историю, мягкий климат, горы, прекрасный чистый пляж, вкусную кухню и древнюю архитектуру. С удовольствием поделюсь местными легендами и покажу не только популярные туристические места, но и интересные локальные достопримечательности, о которых мало кто знает.

