Фукуи — это горный край западного побережья Японии, где самурайская история, дзэн-буддизм, суровая морская природа и редкие музеи ждут внимательных и вдумчивых гостей. Во время однодневной поездки вы осмотрите 3–4 локации, а на двухдневной — глубже погрузитесь в особую атмосферу этого мало исследованного туристами региона.

Описание экскурсии

Первый день на Фукуи

Музей руин семьи Асакура (~2 часа)

Итидзёдани — это реконструированный город самураев, где более 500 лет назад правила семья Асакура. Вы увидите дома воинов, ремесленников и торговцев, узнаете, как была устроена повседневная жизнь феодальной Японии.

Сад Ёкокан — один из самых известных садов периода Эдо (~1,5 часа)

Резиденция правителей княжества Фукуи, известная коллекцией архитектуры в стиле сёин. Просторный и чистый пруд —центральный и смыслообразующий элемент ландшафтного сада в прогулочном стиле. О том, как и почему здесь всё устроено, я расскажу подробнее.

Обед и знакомство с локальной кухней (~1 час)

По желанию вы попробуете блюда региона Хокурику: ороси соба, соусный кацудон или, по сезону, знаменитого краба эчидзэн.

Монастырь Дайхондзан-Эйхэйдзи (~1,5 часа)

Храм Вечного Мира — один из двух главных храмов школы сото-дзэн, скрытый в горах. Мы пройдём по крытым галереям монастырского комплекса, поговорим о философии дзэн, жизни монахов и роли Эйхэйдзи в духовной истории Японии.

Второй день на Фукуи (опционально)

Музей динозавров (~1,5 часа)

Вы осмотрите одну из самых крупных и авторитетных азиатских коллекций с полноразмерными скелетами и интерактивными экспозициями. И узнаете, как Фукуи стал центром палеонтологических исследований Японии.

Тондзибо — драматическое побережье Японского моря (~1,5 часа)

Мы прогуляемся вдоль базальтовых утёсов мимо глубоких пропастей и отвесных обрывов, которые возвышаются на 30 метров над водой. Грубые столбчатые камни выглядят как пучки 5- или 6-угольных стержней — подобные геологические образования можно увидеть лишь в нескольких местах на земле.

Замок Маруока — «туманный» (~2 часа)

Одна из двенадцати сохранившихся в Японии крепостей с подлинными феодальными башнями.

Авара Онсэн и отдых в горячих источниках (~1 час)

Вы побываете в историческом курортном городе, который известен 74 геотермальными источниками, элегантными гостиницами и восхитительной местной кухней. При желании воспользуетесь бесплатными ванночками для ног и примете участие в культурных мероприятиях с участием гейш.

В переписке мы подробно обсудим ваши пожелания и интересы и при необходимости скорректируем маршрут.

Как проходит поездка

Утром мы прилетим из Токио на самолёте, дорога занимает около часа в одну сторону

Если вы выберете двухдневное путешествие, то на ночь остановимся в местном отеле

После насыщенного экскурсионного дня вечером вернёмся на самолёте в Токио

Организационные детали

Поездка на Фукуи проходит на комфортабельном автомобиле и включена в стоимость

Обратите внимание, что цена экскурсии указана за однодневную программу. Цена двухдневной программы — в два раза больше. В рамках экскурсии на 1 день вы можете выбрать любые 4 локации из предложенных

Дополнительно оплачиваются