Во время однодневной поездки вы осмотрите 3–4 локации, а на двухдневной — глубже погрузитесь в особую атмосферу этого мало исследованного туристами региона.
Описание экскурсии
Первый день на Фукуи
Музей руин семьи Асакура (~2 часа)
Итидзёдани — это реконструированный город самураев, где более 500 лет назад правила семья Асакура. Вы увидите дома воинов, ремесленников и торговцев, узнаете, как была устроена повседневная жизнь феодальной Японии.
Сад Ёкокан — один из самых известных садов периода Эдо (~1,5 часа)
Резиденция правителей княжества Фукуи, известная коллекцией архитектуры в стиле сёин. Просторный и чистый пруд —центральный и смыслообразующий элемент ландшафтного сада в прогулочном стиле. О том, как и почему здесь всё устроено, я расскажу подробнее.
Обед и знакомство с локальной кухней (~1 час)
По желанию вы попробуете блюда региона Хокурику: ороси соба, соусный кацудон или, по сезону, знаменитого краба эчидзэн.
Монастырь Дайхондзан-Эйхэйдзи (~1,5 часа)
Храм Вечного Мира — один из двух главных храмов школы сото-дзэн, скрытый в горах. Мы пройдём по крытым галереям монастырского комплекса, поговорим о философии дзэн, жизни монахов и роли Эйхэйдзи в духовной истории Японии.
Второй день на Фукуи (опционально)
Музей динозавров (~1,5 часа)
Вы осмотрите одну из самых крупных и авторитетных азиатских коллекций с полноразмерными скелетами и интерактивными экспозициями. И узнаете, как Фукуи стал центром палеонтологических исследований Японии.
Тондзибо — драматическое побережье Японского моря (~1,5 часа)
Мы прогуляемся вдоль базальтовых утёсов мимо глубоких пропастей и отвесных обрывов, которые возвышаются на 30 метров над водой. Грубые столбчатые камни выглядят как пучки 5- или 6-угольных стержней — подобные геологические образования можно увидеть лишь в нескольких местах на земле.
Замок Маруока — «туманный» (~2 часа)
Одна из двенадцати сохранившихся в Японии крепостей с подлинными феодальными башнями.
Авара Онсэн и отдых в горячих источниках (~1 час)
Вы побываете в историческом курортном городе, который известен 74 геотермальными источниками, элегантными гостиницами и восхитительной местной кухней. При желании воспользуетесь бесплатными ванночками для ног и примете участие в культурных мероприятиях с участием гейш.
В переписке мы подробно обсудим ваши пожелания и интересы и при необходимости скорректируем маршрут.
Как проходит поездка
- Утром мы прилетим из Токио на самолёте, дорога занимает около часа в одну сторону
- Если вы выберете двухдневное путешествие, то на ночь остановимся в местном отеле
- После насыщенного экскурсионного дня вечером вернёмся на самолёте в Токио
Организационные детали
- Поездка на Фукуи проходит на комфортабельном автомобиле и включена в стоимость
- Обратите внимание, что цена экскурсии указана за однодневную программу. Цена двухдневной программы — в два раза больше. В рамках экскурсии на 1 день вы можете выбрать любые 4 локации из предложенных
Дополнительно оплачиваются
- Билеты на самолёт из Токио и обратно (в том числе для гида) — примерно 25 000 йен за чел. в обе стороны (~$158)
- В случае двухдневной поездки — одноместный номер в местном отеле (в том числе для гида) — 7000–10 000 йен за чел. (~$44–63)
- Входные билеты (билет для гида оплачивать не нужно):
— Музей семьи Асакура: 330 йен за чел. (~$2)
— Сад Ёкокан 220 йен за чел. (~$1,39)
— Музей динозавров 1000 йен за чел. (~$6,32)
— Баня 500 йен за чел. (~$3)
— Храм 700 йен за чел. (~$4,4)
— Замок Маруока 450 йен за чел. (~$2,8)
- Питание на маршруте: средний чек на обед — 1200–1800 йен на чел. (~$76–114)