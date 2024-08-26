К великанам Токио: прогулка по кварталу сумоистов

Проникнуть в закрытый мир легендарных борцов сумо и узнать об их образе жизни
Открываем двери в район Рёгоку — именно здесь живут свою скрытую от посторонних глаз и зачастую однообразную жизнь спортсмены-сумоисты. Я помогу вам больше узнать об этой аутентичной части японской культуры.

Мы прогуляемся среди монументов в честь борцов, попробуем самое популярное блюдо сумоистов и наверняка встретим кого-то из них.
К великанам Токио: прогулка по кварталу сумоистов
К великанам Токио: прогулка по кварталу сумоистов
К великанам Токио: прогулка по кварталу сумоистов
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Сумо и сумоисты: ликбез. На улицах квартала Рёгоку вы узнаете, откуда взялось сумо и какие ритуалы в нём соблюдаются, как живут спортсмены и каков их распорядок дня (например, как вам 5-часовая тренировка ДО завтрака?). Мы увидим скульптуры, посвящённые легендарным борцам и их победам. И весьма вероятно, встретим кого-нибудь из японских великанов!

Арена сумоистов: мы посетим бойцовскую арену, аналогичную настоящей дохё — глиняной арене, посыпанной песком.

Мечи и камни. По пути немного сойдём с нашей темы — в Рёгоку находятся музей раритетных самурайских мечей и один из красивейших ландшафтных парков Токио, и мы ни за что их не пропустим.

Обед сумоиста. При желании вы отведаете главное блюдо борцов сумо — тянконабэ, рецепт которого придумал знаменитый японский сумоист. Я расскажу о его главных ингредиентах.

А завершить прогулку вы сможете в настоящей японской бане — про детали и особенности ее посещения, если вы заинтересуетесь, я расскажу при встрече!

Организационные детали

  • Дополнительно и по желанию оплачиваются блюда и напитки в кафе
  • При желании попариться в японской бане напишите мне при бронировании — я расскажу о возможных вариантах

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На станции «Рёгоку»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Токио

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиНеобычныеЛетниеПочувствовать себя местным

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