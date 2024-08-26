Открываем двери в район Рёгоку — именно здесь живут свою скрытую от посторонних глаз и зачастую однообразную жизнь спортсмены-сумоисты. Я помогу вам больше узнать об этой аутентичной части японской культуры. Мы прогуляемся среди монументов в честь борцов, попробуем самое популярное блюдо сумоистов и наверняка встретим кого-то из них.

Описание экскурсии

Сумо и сумоисты: ликбез. На улицах квартала Рёгоку вы узнаете, откуда взялось сумо и какие ритуалы в нём соблюдаются, как живут спортсмены и каков их распорядок дня (например, как вам 5-часовая тренировка ДО завтрака?). Мы увидим скульптуры, посвящённые легендарным борцам и их победам. И весьма вероятно, встретим кого-нибудь из японских великанов!

Арена сумоистов: мы посетим бойцовскую арену, аналогичную настоящей дохё — глиняной арене, посыпанной песком.

Мечи и камни. По пути немного сойдём с нашей темы — в Рёгоку находятся музей раритетных самурайских мечей и один из красивейших ландшафтных парков Токио, и мы ни за что их не пропустим.

Обед сумоиста. При желании вы отведаете главное блюдо борцов сумо — тянконабэ, рецепт которого придумал знаменитый японский сумоист. Я расскажу о его главных ингредиентах.

А завершить прогулку вы сможете в настоящей японской бане — про детали и особенности ее посещения, если вы заинтересуетесь, я расскажу при встрече!

Организационные детали