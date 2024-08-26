Проникнуть в закрытый мир легендарных борцов сумо и узнать об их образе жизни
Открываем двери в район Рёгоку — именно здесь живут свою скрытую от посторонних глаз и зачастую однообразную жизнь спортсмены-сумоисты. Я помогу вам больше узнать об этой аутентичной части японской культуры.
Мы прогуляемся среди монументов в честь борцов, попробуем самое популярное блюдо сумоистов и наверняка встретим кого-то из них.
Сумо и сумоисты: ликбез. На улицах квартала Рёгоку вы узнаете, откуда взялось сумо и какие ритуалы в нём соблюдаются, как живут спортсмены и каков их распорядок дня (например, как вам 5-часовая тренировка ДО завтрака?). Мы увидим скульптуры, посвящённые легендарным борцам и их победам. И весьма вероятно, встретим кого-нибудь из японских великанов!
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элена — ваш гид в Токио
Провела экскурсии для 1326 туристов
Меня зовут Элена, я живу в Токио более 18 лет, очень люблю его и с удовольствием покажу вам разнообразие и многогранность этого потрясающего мегаполиса. С 2010 года работаю гидом. Постараюсь познакомить вас с историей Японии и рассказать об особенностях современной жизни, а также об обычаях японцев.