В национальном парке Никко каждая деталь наполнена смыслом, а с каждой из фигур — их здесь больше 5 тысяч — связана своя история. Я расскажу про объединение Японии, монахов, местные верования и легенды.
Мы окажемся у святилища пустынным утром, а вторую половину дня проведём в парке Асикага, наслаждаясь цветением глициний или вечерней иллюминацией.
Мы окажемся у святилища пустынным утром, а вторую половину дня проведём в парке Асикага, наслаждаясь цветением глициний или вечерней иллюминацией.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из Токио
11:00 — святилище Тосё-гу, архитектурный триумф эпохи Эдо
- Мы пройдём через ворота Ёмэймон
- Рассмотрим знаменитую резьбу «Три обезьяны» и «Спящую кошку»
- Поднимемся по лестнице к гробнице сёгуна Иэясу Токугавы
- Я расскажу об истинном смысле каждого символа и объясню, зачем одна из колонн намеренно установлена перевёрнутой
13:30 — обед, по желанию. Можно, например, попробовать юба — деликатес из соевого молока, который долгое время был основой рациона местных монахов
15:30 — парк Асикага, где глициниям больше 150 лет, и каждую весну они цветут как в последний раз. А зимой здесь крупнейшая в Японии иллюминация и миллионы огней воссоздают цветущий сад в темноте
17:30 — выезд обратно в Токио
19:30 — возвращение
Вы узнаете:
- как Иэясу Токугава объединил Японию
- какие смыслы заложены в резьбу «Три обезьяны»
- как буддизм и синтоизм переплетаются в Никко
- почему японцы одержимы сезонным цветением и в чём секрет долголетия старых глициний
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном минивэне Toyota Noah. Бутилированная вода в салоне входит в стоимость.
Дополнительные расходы:
- Входной билет в Никко — около 1300 йен (~$18) за чел.
- Входной билет в парк Асикага — 1000–2100 йен (~$6,3–13) за чел. в зависимости от сезона
- Обед (по желанию) — ~2000–3000 йен (~$13–19) за чел.
Билеты для гида оплачивать не нужно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 281 туриста
Я лицензированный гид с японским гражданством. Большую часть жизни живу в Японии, окончила туристический колледж и знаю эту страну изнутри. Покажу вам скрытые уголки страны, которых нет в стандартных путеводителях. Моя
Входит в следующие категории Токио
Похожие экскурсии на «Никко и Асикага: самурайская история и цветочная сказка»
Индивидуальная
до 10 чел.
Большая прогулка по Токио: увидеть главное
Погрузитесь в атмосферу Токио: от Императорского дворца до острова Одайба с эксклюзивным гидом
Начало: В Холле вашего отеля
Завтра в 10:30
30 мая в 10:30
$400 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Токио глазами студента двух культур
Что общего и различного у Японии и России? Я прожил в них много лет и готов поделиться наблюдениями
Сегодня в 14:00
30 мая в 08:00
$230 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Прекрасное Никко
Откройте для себя духовное наследие Японии в Никко: удивительные храмы, живописные пейзажи и гармония природы
Начало: Отель путешественников, Токио
Завтра в 07:00
29 мая в 07:00
$450 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Это Токио
Понять и полюбить Токио в его многогранности
Начало: Обычно в вашем отеле
29 мая в 09:30
30 мая в 09:30
$400 за всё до 4 чел.
от $777 за экскурсию