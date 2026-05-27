В национальном парке Никко каждая деталь наполнена смыслом, а с каждой из фигур — их здесь больше 5 тысяч — связана своя история. Я расскажу про объединение Японии, монахов, местные верования и легенды. Мы окажемся у святилища пустынным утром, а вторую половину дня проведём в парке Асикага, наслаждаясь цветением глициний или вечерней иллюминацией.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

8:00 — выезд из Токио

11:00 — святилище Тосё-гу, архитектурный триумф эпохи Эдо

Мы пройдём через ворота Ёмэймон

Рассмотрим знаменитую резьбу «Три обезьяны» и «Спящую кошку»

Поднимемся по лестнице к гробнице сёгуна Иэясу Токугавы

Я расскажу об истинном смысле каждого символа и объясню, зачем одна из колонн намеренно установлена перевёрнутой

13:30 — обед, по желанию. Можно, например, попробовать юба — деликатес из соевого молока, который долгое время был основой рациона местных монахов

15:30 — парк Асикага, где глициниям больше 150 лет, и каждую весну они цветут как в последний раз. А зимой здесь крупнейшая в Японии иллюминация и миллионы огней воссоздают цветущий сад в темноте

17:30 — выезд обратно в Токио

19:30 — возвращение

Вы узнаете:

как Иэясу Токугава объединил Японию

какие смыслы заложены в резьбу «Три обезьяны»

как буддизм и синтоизм переплетаются в Никко

почему японцы одержимы сезонным цветением и в чём секрет долголетия старых глициний

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном минивэне Toyota Noah. Бутилированная вода в салоне входит в стоимость.

Дополнительные расходы: