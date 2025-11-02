Сейчас ноябрь — это идеальное время.

Лучшее время для посещения Никко - с сентября по ноябрь, когда осенние краски делают пейзажи особенно живописными. Весной, с марта по май, цветение сакуры добавляет романтики. Летом, с июня по август, здесь прохладнее, чем в Токио, что делает прогулки комфортными. Зимой, с декабря по февраль, снег придаёт особое очарование, но стоит быть готовым к более холодной погоде.

Никко - это место, где мегаполис остаётся позади, и вы погружаетесь в атмосферу японской тишины. Здесь можно посетить историко-религиозный комплекс Тосёгу, увидеть горное озеро Тюдзэндзи и впечатляющий водопад Кэгон. Прогулка по этим местам позволит сделать яркие фотографии и немного замедлиться, размышляя о себе. Городок Тюдзэндзико с его храмами и термальными источниками также оставит незабываемые впечатления

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Историко-религиозный комплекс Тосёгу. Храм Тосёгу посвящён сёгуну Токугава Иэясу и включён в список ЮНЕСКО. Вы увидите буддийские ворота Ниомон, пятиярусную пагоду, синтоистские ворота Ёмэймон и узнаете, почему Тосёгу считают главным местом силы у подножия горы Нантай.

Горное озеро Тюдзэндзи образовалось 20 000 лет назад в результате извержения вулкана. Оно расположено у подножия священной горы, здесь можно устроить круиз (по желанию) или прогуляться вдоль берега.

Городок Тюдзэндзико. На берегу озера находится город-онсэн: здесь есть храм, природный музей и термальные источники.

Водопад Кэгон. Финальная точка — один из самых впечатляющих водопадов Японии. Он входит в тройку самых красивых водопадов страны и особенно эффектен осенью. Здесь можно сделать красивые фотографии, прогуляться по смотровым площадкам и вдохнуть горный воздух.

Обед и онсэн (по желанию). На обед — местные блюда: юба (тофу-кожица), соба (лапша) и сезонные деликатесы. После прогулки можно заехать в онсэн и расслабиться в минеральной горячей воде.

Примерный тайминг

8:30 — выезд из Токио

10:00–11:30 — посещение храмового комплекса Тосёгу

11:30–12:30 — прогулка к водопаду Кэгон

13:00 — обед (по желанию)

15:00 — круиз по озеру или онсэн (по желанию)

17:00 — выезд в Токио

Организационные детали