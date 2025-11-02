Путешествие в Никко подарит вам возможность насладиться тишиной и красотой природы, увидеть святые рощи и исторические храмы
Никко - это место, где мегаполис остаётся позади, и вы погружаетесь в атмосферу японской тишины.
Здесь можно посетить историко-религиозный комплекс Тосёгу, увидеть горное озеро Тюдзэндзи и впечатляющий водопад Кэгон. Прогулка по этим местам позволит сделать яркие фотографии и немного замедлиться, размышляя о себе. Городок Тюдзэндзико с его храмами и термальными источниками также оставит незабываемые впечатления
6 причин купить эту экскурсию
🕌 Посещение исторического комплекса Тосёгу
🏞 Прогулка у горного озера Тюдзэндзи
🌊 Впечатляющий водопад Кэгон
🌿 Тишина и красота природы
📸 Возможность сделать яркие фотографии
🛀 Расслабление в термальных источниках
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Никко - с сентября по ноябрь, когда осенние краски делают пейзажи особенно живописными. Весной, с марта по май, цветение сакуры добавляет романтики. Летом, с июня по август, здесь прохладнее, чем в Токио, что делает прогулки комфортными. Зимой, с декабря по февраль, снег придаёт особое очарование, но стоит быть готовым к более холодной погоде.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
Историко-религиозный комплекс Тосёгу
Горное озеро Тюдзэндзи
Водопад Кэгон
Городок Тюдзэндзико
Описание экскурсии
Историко-религиозный комплекс Тосёгу. Храм Тосёгу посвящён сёгуну Токугава Иэясу и включён в список ЮНЕСКО. Вы увидите буддийские ворота Ниомон, пятиярусную пагоду, синтоистские ворота Ёмэймон и узнаете, почему Тосёгу считают главным местом силы у подножия горы Нантай.
Горное озеро Тюдзэндзи образовалось 20 000 лет назад в результате извержения вулкана. Оно расположено у подножия священной горы, здесь можно устроить круиз (по желанию) или прогуляться вдоль берега.
Городок Тюдзэндзико. На берегу озера находится город-онсэн: здесь есть храм, природный музей и термальные источники.
Водопад Кэгон. Финальная точка — один из самых впечатляющих водопадов Японии. Он входит в тройку самых красивых водопадов страны и особенно эффектен осенью. Здесь можно сделать красивые фотографии, прогуляться по смотровым площадкам и вдохнуть горный воздух.
Обед и онсэн (по желанию). На обед — местные блюда: юба (тофу-кожица), соба (лапша) и сезонные деликатесы. После прогулки можно заехать в онсэн и расслабиться в минеральной горячей воде.
Примерный тайминг
8:30 — выезд из Токио 10:00–11:30 — посещение храмового комплекса Тосёгу 11:30–12:30 — прогулка к водопаду Кэгон 13:00 — обед (по желанию) 15:00 — круиз по озеру или онсэн (по желанию) 17:00 — выезд в Токио
Организационные детали
Остаток оплаты за экскурсию — в йенах по курсу на день поездки
Дополнительные расходы (по желанию): обед ~1000–2000 йен за чел., онсэн — около 1000 йен за чел., вход в святилище — 1600 йен, катание по озеру — 1850 йен за чел. Платные парковки оплачивают путешественники — около 1000 йен за день. Билеты для гида приобретать не нужно
Мы едем в горную префектуру, там прохладнее, чем в Токио, поэтому прихватите куртки или кофты
Аэлита — ваш гид в Токио
Провела экскурсии для 934 туристов
Здравствуйте! Я Аэлита, лицензированный гид. Проходила обучение в Японии, имею сертификат гида, выданный Японской Федерацией Сертификации гидов. Живу в Японии с 2008 года, замужем за японцем. Провожу экскурсии по всей читать дальше
Японии, не только по Токио. Очень люблю эту страну за уникальную историю, мягкий климат, горы, прекрасный чистый пляж, вкусную кухню и древнюю архитектуру. С удовольствием поделюсь местными легендами и покажу не только популярные туристические места, но и интересные локальные достопримечательности, о которых мало кто знает.
Основано на 2 отзывах
И
Ирина
3 ноя 2025
Никому не советую. Человек отменил тур за пол часа до выезда ссылаясь на простуду. А экскурсия была в Нико. В итоге день в Японии потерян.
А
Алексей
16 июл 2025
Отличная поездка, знающий экскурсовод, маршрут дополнен с учётом интересов.